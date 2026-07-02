Қизларга шилқимлик қилгани айтилган директор текширилмоқда

·0·Жамият
Қизларга шилқимлик қилгани айтилган директор текширилмоқда

Самарқанд шаҳридаги мактаб директорларидан бири тадбирга келган қизларга нисбатан ноўрин хатти-ҳаракат қилгани ҳақида маълумотлар тарқалди.

Маълумотда айтилишича, воқеа 2026 йил 16 июнь куни содир бўлган. Ҳолат юзасидан вилоят ҳокими ўринбосари Ҳусен Тўхтаев иштирокида муҳокама ўтказилган, шунингдек, Самарқанд вилояти ИИБга ҳам мурожаат қилинган. Бироқ, нашриёт раҳбарига кўра, шу вақтга қадар директорга нисбатан ҳеч қандай чора кўрилмаган.

Маълум қилинишича, Самарқанд шаҳар мактабгача ва мактаб таълими бўлими масъуллари ундан шаҳардаги 81-мактабда ўтказилаётган тадбир учун китоб растаси ташкил этишда ёрдам сўраган. Шундан сўнг нашриётнинг уч нафар ходимаси китоблар билан мазкур мактабга юборилган.

Унинг сўзларига кўра, тадбир тугагач, 81-мактаб директори қизларни китобларни босмахонага олиб бориш учун машинасига миндирган. Йўл давомида уларга шахсий мазмундаги гаплар айтган ва кейинроқ уйларига ҳам олиб боришни таклиф қилган. Қизлар эса бу таклифни рад этган.

Нашриёт раҳбари директор тадбирдан аввал ходималардан бирининг телефон рақамини сақлаб қолганини, кейин эса унга «менда яхши таассурот қолдирдингиз», «яқинроқ танишсак бўладими» каби шахсий хабарлар юборганини ҳам айтди.

Маълум қилинишича, бу ҳақда вилоят Мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси раҳбари Рустам Йўлдошев ҳам хабардор қилинган. Бироқ, нашриёт раҳбарининг таъкидлашича, ҳолатга нисбатан амалий чора кўрилмаган.

Зебо Исматуллаеванинг фикрича, директорга нисбатан чора кўрилмаётгани ота-оналарнинг хавотирини кучайтирмоқда. Уларнинг айримлари бундай вазият давом этса, фарзандларини бошқа мактабга ўтказиш ҳақида ўйлаётганини билдирган.

Самарқанд вилояти ИИБ ахборот хизмати раҳбари Ҳамидулло Сагдуллаевнинг маълум қилишича, мазкур мурожаат юзасидан ҳозирда терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Эслатиб ўтиш жоиз, аввалроқ ҳам ушбу мактаб директори ўқувчиларга қўл кўтаргани ҳақидаги ҳолат кенг муҳокама қилинган ва шундан сўнг унга нисбатан ҳайфсан интизомий жазоси қўллангани маълум қилинган.

Бу ҳолат бўйича расмий терговга қадар текширув давом этмоқда. Шу сабабли келтирилган маълумотлар мурожаатчиларнинг баёнотлари ҳамда расмий идоралар билдирган ахборотларга асосланган бўлиб, якуний ҳуқуқий баҳо текширув натижаларига кўра берилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда 15 ёшли қизнинг жасади каналдан топилдиАндижонда 15 ёшли қизнинг жасади каналдан топилдиБугун, 13:18Янги қонун: Зўравонликка қарши ҳимоя кучайтирилдиЯнги қонун: Зўравонликка қарши ҳимоя кучайтирилдиБугун, 12:13Германияга иш ваъдаси: 20 минг долларлик фирибгарлик фош бўлдиГерманияга иш ваъдаси: 20 минг долларлик фирибгарлик фош бўлдиБугун, 12:10Тошкентда Malibu дарахтни уриб, қаҳвахонага кириб кетдиТошкентда Malibu дарахтни уриб, қаҳвахонага кириб кетдиБугун, 12:05Боланинг оғзига мато тиққан боғча тақдири ҳал бўлмоқдаБоланинг оғзига мато тиққан боғча тақдири ҳал бўлмоқдаБугун, 12:03Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...Бугун, 11:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди