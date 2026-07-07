Хатирчида олтин қазишга уринган уч киши тупроқ остида қолди
Навоий вилоятининг Хатирчи туманида ноқонуний олтин қазишга уринган фуқаролар билан боғлиқ хавфли ҳодиса содир бўлди. Қазилган чуқурга тушиб, тупроқ остида қолган уч нафар шахснинг барчаси қутқарилди.
Фавқулодда вазиятлар вазирлиги қутқарувчилари икки нафар фуқарони чиқариб олган бўлса, яна бир киши улар етиб келгунига қадар маҳаллий аҳоли ёрдамида қутқарилган.
Ҳодиса тоғли ҳудудда содир бўлди
Воқеа 7 июл куни соат 04:22 атрофида Хатирчи туманидаги «Ангидон» МФЙ, Қуврай қишлоғининг тоғли ҳудудида юз берган.
Дастлабки маълумотларга кўра, тўрт нафар фуқаро ноқонуний равишда олтин қазиб олиш мақсадида кон ҳудудига борган.
Уч киши чуқурликда қолиб кетди
Қазиш ишлари вақтида улардан уч нафари ноқонуний қазилган чуқурликка тушиб, тупроқ остида қолган.
Ташқарида бўлган тўртинчи фуқаро зудлик билан атрофдагиларга ҳамда Навоий вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармасига хабар берган.
Бир киши маҳаллий аҳоли ёрдамида қутқарилди
Қутқарувчилар воқеа жойига етиб келгунига қадар маҳаллий аҳоли ва ташқарида қолган шеригининг саъй-ҳаракатлари билан жабрланганлардан бири чуқурликдан чиқариб олинган.
Кейинроқ ФВБ қутқарувчилари тупроқ остида қолган яна икки нафар фуқарони ҳам хавфсиз жойга олиб чиққан.
Қутқарилганлар шифохонага юборилди
Барча жабрланганларга дастлабки тиббий ёрдам кўрсатилиб, улар тегишли тиббиёт муассасасига юборилган.
Ҳодиса юзасидан белгиланган тартибда текширув ишлари олиб борилмоқда. Бу воқеа ноқонуний ва хавфсизлик қоидаларига риоя этилмаган қазиш ишлари инсон ҳаёти учун қанчалик катта хавф туғдиришини яна бир бор кўрсатди.
…