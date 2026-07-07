Хатирчида олтин қазишга уринган уч киши тупроқ остида қолди

·0·Жамият
Хатирчида олтин қазишга уринган уч киши тупроқ остида қолди

Навоий вилоятининг Хатирчи туманида ноқонуний олтин қазишга уринган фуқаролар билан боғлиқ хавфли ҳодиса содир бўлди. Қазилган чуқурга тушиб, тупроқ остида қолган уч нафар шахснинг барчаси қутқарилди.

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги қутқарувчилари икки нафар фуқарони чиқариб олган бўлса, яна бир киши улар етиб келгунига қадар маҳаллий аҳоли ёрдамида қутқарилган.

Ҳодиса тоғли ҳудудда содир бўлди

Воқеа 7 июл куни соат 04:22 атрофида Хатирчи туманидаги «Ангидон» МФЙ, Қуврай қишлоғининг тоғли ҳудудида юз берган.

Дастлабки маълумотларга кўра, тўрт нафар фуқаро ноқонуний равишда олтин қазиб олиш мақсадида кон ҳудудига борган.

Уч киши чуқурликда қолиб кетди

Қазиш ишлари вақтида улардан уч нафари ноқонуний қазилган чуқурликка тушиб, тупроқ остида қолган.

Ташқарида бўлган тўртинчи фуқаро зудлик билан атрофдагиларга ҳамда Навоий вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармасига хабар берган.

Бир киши маҳаллий аҳоли ёрдамида қутқарилди

Қутқарувчилар воқеа жойига етиб келгунига қадар маҳаллий аҳоли ва ташқарида қолган шеригининг саъй-ҳаракатлари билан жабрланганлардан бири чуқурликдан чиқариб олинган.

Кейинроқ ФВБ қутқарувчилари тупроқ остида қолган яна икки нафар фуқарони ҳам хавфсиз жойга олиб чиққан.

Қутқарилганлар шифохонага юборилди

Барча жабрланганларга дастлабки тиббий ёрдам кўрсатилиб, улар тегишли тиббиёт муассасасига юборилган.

Ҳодиса юзасидан белгиланган тартибда текширув ишлари олиб борилмоқда. Бу воқеа ноқонуний ва хавфсизлик қоидаларига риоя этилмаган қазиш ишлари инсон ҳаёти учун қанчалик катта хавф туғдиришини яна бир бор кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Spark автомашинасини олиб қочган шахс қўлга олиндиТошкентда Spark автомашинасини олиб қочган шахс қўлга олиндиБугун, 11:51Онлайн қимор деб Spark ўғирлаган йигит Тошкентда ушландиОнлайн қимор деб Spark ўғирлаган йигит Тошкентда ушландиБугун, 11:49Навоийда ноқонуний олтин қазиш чоғида 3 киши кон остида қолдиНавоийда ноқонуний олтин қазиш чоғида 3 киши кон остида қолдиБугун, 11:46Чорвоқда кам учрайдиган тўлиқ камалак тасвирга олиндиЧорвоқда кам учрайдиган тўлиқ камалак тасвирга олиндиБугун, 11:45Бухорода ҳиндистонлик талаба курсдошини ноутбукда уриб ўлдирилганликда айбланмоқдаБухорода ҳиндистонлик талаба курсдошини ноутбукда уриб ўлдирилганликда айбланмоқдаБугун, 11:32Gentra капотини аквариумга айлантирган тюнинг тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиGentra капотини аквариумга айлантирган тюнинг тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиБугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди