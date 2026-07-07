Шавкат Мирзиёев: «Тинчликка элтувчи энг кучли йўл — маърифат»
Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонда илк бор ўтказилаётган Ислом цивилизацияси I халқаро форуми иштирокчиларига табрик йўллади.
Давлат раҳбари бугунги мураккаб глобал шароитда илм-фан, таълим ва маърифат тинчлик, ўзаро англашув ҳамда барқарор тараққиётнинг энг муҳим таянчи эканини таъкидлади.
Форумнинг ўтказилиши тарихий аҳамиятга эга
Президент форумнинг Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси марказида ташкил этилганини чуқур тарихий ва рамзий воқеа сифатида баҳолади.
Унинг сўзларига кўра, мазкур анжуман жаҳон ҳамжамиятида ислом цивилизациясининг бой маънавий, илмий ва маданий меросига қизиқиш тобора ортиб бораётганини кўрсатади.
«Жаҳолатга қарши — маърифат» ғояси ҳамон долзарб
Шавкат Мирзиёев инсоният фан ва технологияларда улкан ютуқларга эришаётган бир пайтда, можаролар, экстремизм, исломофобия ва маданиятлар ўртасидаги қарама-қаршиликлар каби жиддий синовларга ҳам дуч келаётганини қайд этди.
Президент 2017 йилда БМТ минбаридан илгари сурилган «Жаҳолатга қарши — маърифат» ташаббуси бугун ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаганини таъкидлади.
Унинг фикрича, айнан илм-фан, таълим, маданият ва юксак ахлоқий қадриятлар ер юзида тинчлик ва ижтимоий ҳамжиҳатликни таъминлай олади.
Ўзбекистон — буюк алломалар юрти
Давлат раҳбари Ўзбекистон замини жаҳон илм-фани ва ислом цивилизацияси ривожига беқиёс ҳисса қўшган алломалар ватани эканини эслаб ўтди.
Муҳаммад Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Имом Бухорий ва Имом Термизий каби мутафаккирларнинг мероси ҳали ҳам бутун инсоният учун катта аҳамият касб этаётгани таъкидланди.
Учинчи Ренессанс пойдевори барпо этилмоқда
Президент Янги Ўзбекистонда Учинчи Ренессанс пойдеворини яратиш йўлида кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилаётганини билдирди.
Ислом цивилизациясининг бой меросини ўрганиш, асраб-авайлаш ва халқаро миқёсда тарғиб қилиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айлангани қайд этилди.
Халқаро ҳамкорликка чақириқ
Шавкат Мирзиёев Ислом цивилизацияси маркази турли мамлакатлар олимлари, тадқиқотчилари ва маърифатпарварларини бирлаштирадиган очиқ интеллектуал майдонга айланганини таъкидлади.
Давлат раҳбари барча халқаро ҳамкорларни илм-фан ва гуманитар соҳалардаги алоқаларни янада кенгайтиришга чақирди.
Президент мурожаатининг асосий ғояси аниқ: дунёда тинчликни қурол эмас, билим ва маърифат мустаҳкамлайди.
…