Шавкат Мирзиёев: «Тинчликка элтувчи энг кучли йўл — маърифат»

·0·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев: «Тинчликка элтувчи энг кучли йўл — маърифат»

Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонда илк бор ўтказилаётган Ислом цивилизацияси I халқаро форуми иштирокчиларига табрик йўллади.

Давлат раҳбари бугунги мураккаб глобал шароитда илм-фан, таълим ва маърифат тинчлик, ўзаро англашув ҳамда барқарор тараққиётнинг энг муҳим таянчи эканини таъкидлади.

Форумнинг ўтказилиши тарихий аҳамиятга эга

Президент форумнинг Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси марказида ташкил этилганини чуқур тарихий ва рамзий воқеа сифатида баҳолади.

Унинг сўзларига кўра, мазкур анжуман жаҳон ҳамжамиятида ислом цивилизациясининг бой маънавий, илмий ва маданий меросига қизиқиш тобора ортиб бораётганини кўрсатади.

«Жаҳолатга қарши — маърифат» ғояси ҳамон долзарб

Шавкат Мирзиёев инсоният фан ва технологияларда улкан ютуқларга эришаётган бир пайтда, можаролар, экстремизм, исломофобия ва маданиятлар ўртасидаги қарама-қаршиликлар каби жиддий синовларга ҳам дуч келаётганини қайд этди.

Президент 2017 йилда БМТ минбаридан илгари сурилган «Жаҳолатга қарши — маърифат» ташаббуси бугун ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаганини таъкидлади.

Унинг фикрича, айнан илм-фан, таълим, маданият ва юксак ахлоқий қадриятлар ер юзида тинчлик ва ижтимоий ҳамжиҳатликни таъминлай олади.

Ўзбекистон — буюк алломалар юрти

Давлат раҳбари Ўзбекистон замини жаҳон илм-фани ва ислом цивилизацияси ривожига беқиёс ҳисса қўшган алломалар ватани эканини эслаб ўтди.

Муҳаммад Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Имом Бухорий ва Имом Термизий каби мутафаккирларнинг мероси ҳали ҳам бутун инсоният учун катта аҳамият касб этаётгани таъкидланди.

Учинчи Ренессанс пойдевори барпо этилмоқда

Президент Янги Ўзбекистонда Учинчи Ренессанс пойдеворини яратиш йўлида кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилаётганини билдирди.

Ислом цивилизациясининг бой меросини ўрганиш, асраб-авайлаш ва халқаро миқёсда тарғиб қилиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айлангани қайд этилди.

Халқаро ҳамкорликка чақириқ

Шавкат Мирзиёев Ислом цивилизацияси маркази турли мамлакатлар олимлари, тадқиқотчилари ва маърифатпарварларини бирлаштирадиган очиқ интеллектуал майдонга айланганини таъкидлади.

Давлат раҳбари барча халқаро ҳамкорларни илм-фан ва гуманитар соҳалардаги алоқаларни янада кенгайтиришга чақирди.

Президент мурожаатининг асосий ғояси аниқ: дунёда тинчликни қурол эмас, билим ва маърифат мустаҳкамлайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда халқаро ислом цивилизацияси форуми бошландиТошкентда халқаро ислом цивилизацияси форуми бошландиБугун, 11:48Олмазор туманида айрим ҳудудларда электр вақтинча ўчириладиОлмазор туманида айрим ҳудудларда электр вақтинча ўчириладиБугун, 11:227,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижаКеча, 22:21Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкинЭндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкинКеча, 20:531 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?Кеча, 19:41Ўзбекистон паспорти жаҳон рейтингида қайси поғонадан жой олди?Ўзбекистон паспорти жаҳон рейтингида қайси поғонадан жой олди?Кеча, 17:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди