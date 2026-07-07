Ўзбекистонда иссиқлик 42 даражагача кўтарилади
Бугун Ўзбекистон бўйлаб асосан қуруқ ва жазирама об-ҳаво сақланиб қолади. Айрим ҳудудларда шамол кучайиб, чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин.
Ўзгидромет маълумотига кўра, ҳаво ҳарорати мамлакатнинг шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларида 42 даражагача етади.
Аксарият ҳудудларда ёғингарчилик бўлмайди
Кундузи республика бўйича ёғингарчилик кутилмайди.
Шамол секундига 7–12 метр тезликда эсади. Баъзи жойларда унинг тезлиги 13–18 метргача кучайиб, чанг-тўзонларни келтириб чиқариши мумкин.
Ҳаво ҳарорати 35–40 даражани, шимол, жануб ва чўл ҳудудларда эса 41–42 даражани ташкил этади.
Тошкентда ҳарорат 39 даражагача етади
Пойтахтда ҳам ёғингарчилик кутилмайди.
Шамол секундига 3–8 метр тезликда эсиб, айрим вақтларда 10–12 метргача кучайиши мумкин. Баъзи жойларда чанг-тўзонлар кузатилиши эҳтимоли бор.
Кундузги ҳарорат 37–39 даража бўлади.
Тоғларда ёмғир ва момақалдироқ бўлиши мумкин
Тоғли ҳудудларнинг айрим жойларида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ кузатилиши мумкин.
Шунингдек, сел-сув тошқин ҳодисалари юзага келиш эҳтимоли сақланиб қолмоқда. Шамол секундига 7–12 метр тезликда эсади, ҳарорат эса 23–28 даража бўлади.
Иссиқда эҳтиёт чораларига риоя қилиш муҳим
Куннинг энг иссиқ вақтларида очиқ ҳавода узоқ қолмаслик, кўпроқ суюқлик истеъмол қилиш ва болалар ҳамда кексалар саломатлигига алоҳида эътибор қаратиш тавсия этилади.
…