Ўзбекистонда иссиқлик 42 даражагача кўтарилади

·0·Жамият
Ўзбекистонда иссиқлик 42 даражагача кўтарилади

Бугун Ўзбекистон бўйлаб асосан қуруқ ва жазирама об-ҳаво сақланиб қолади. Айрим ҳудудларда шамол кучайиб, чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин.

Ўзгидромет маълумотига кўра, ҳаво ҳарорати мамлакатнинг шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларида 42 даражагача етади.

Аксарият ҳудудларда ёғингарчилик бўлмайди

Кундузи республика бўйича ёғингарчилик кутилмайди.

Шамол секундига 7–12 метр тезликда эсади. Баъзи жойларда унинг тезлиги 13–18 метргача кучайиб, чанг-тўзонларни келтириб чиқариши мумкин.

Ҳаво ҳарорати 35–40 даражани, шимол, жануб ва чўл ҳудудларда эса 41–42 даражани ташкил этади.

Тошкентда ҳарорат 39 даражагача етади

Пойтахтда ҳам ёғингарчилик кутилмайди.

Шамол секундига 3–8 метр тезликда эсиб, айрим вақтларда 10–12 метргача кучайиши мумкин. Баъзи жойларда чанг-тўзонлар кузатилиши эҳтимоли бор.

Кундузги ҳарорат 37–39 даража бўлади.

Тоғларда ёмғир ва момақалдироқ бўлиши мумкин

Тоғли ҳудудларнинг айрим жойларида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ кузатилиши мумкин.

Шунингдек, сел-сув тошқин ҳодисалари юзага келиш эҳтимоли сақланиб қолмоқда. Шамол секундига 7–12 метр тезликда эсади, ҳарорат эса 23–28 даража бўлади.

Иссиқда эҳтиёт чораларига риоя қилиш муҳим

Куннинг энг иссиқ вақтларида очиқ ҳавода узоқ қолмаслик, кўпроқ суюқлик истеъмол қилиш ва болалар ҳамда кексалар саломатлигига алоҳида эътибор қаратиш тавсия этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда уй-жой бозори кескин жонландиЎзбекистонда уй-жой бозори кескин жонландиБугун, 12:22Хатирчида олтин қазишга уринган уч киши тупроқ остида қолдиХатирчида олтин қазишга уринган уч киши тупроқ остида қолдиБугун, 11:57Тошкентда Spark автомашинасини олиб қочган шахс қўлга олиндиТошкентда Spark автомашинасини олиб қочган шахс қўлга олиндиБугун, 11:51Онлайн қимор деб Spark ўғирлаган йигит Тошкентда ушландиОнлайн қимор деб Spark ўғирлаган йигит Тошкентда ушландиБугун, 11:49Навоийда ноқонуний олтин қазиш чоғида 3 киши кон остида қолдиНавоийда ноқонуний олтин қазиш чоғида 3 киши кон остида қолдиБугун, 11:46Чорвоқда кам учрайдиган тўлиқ камалак тасвирга олиндиЧорвоқда кам учрайдиган тўлиқ камалак тасвирга олиндиБугун, 11:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди