Ҳеннессей дунёдаги энг кучли механик узатмали Веном Ф5-М Роадстер моделини тақдим этди
Америка автомобил саноатининг етакчи вакилларидан бири бўлган Ҳеннессей компанияси ўзининг янги дурдонаси — Веном Ф5-М Роадстер моделини эълон қилди. Ушбу гиперкар дунёдаги механик узатмалар қутиси билан жиҳозланган энг қувватли серияли автомобил сифатида тарихга кирди. Мазкур янгилик нафақат тезлик ишқибозларини, балки классик бошқарув услубини қадрлайдиган коллекционерларни ҳам ҳайратда қолдириши шубҳасиз. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Автомобилнинг асосий ўзига хослиги унинг капоти остидаги 6,6 литрли Фурй V8 двигателидир. Иккита турбокомпрессор билан жиҳозланган ушбу агрегат ҳайратланарли 2031 от кучини тақдим этади. Веном Ф5 оиласида илк бор бундай улкан қувват очиқ механизмли олти поғонали механик узатмалар қутиси орқали ғилдиракларга узатилади. Бу ҳайдовчига машина билан тўлиқ алоқада бўлиш ва ҳар бир тезлик алмашинувини ҳис қилиш имконини беради.
Техник мукаммаллик ва аэродинамикаВеном Ф5-М Роадстер модели аввалроқ тақдим этилган Веном Ф5 Эволутион версиясига асосланган бўлиб, у такомиллаштирилган аэродинамик кўрсаткичлари билан ажралиб туради. Гиперкар енгил ва ўта мустаҳкам карбонли монокок асосига қурилган бўлиб, унинг кузов панеллари ҳам тўлиқ углерод толасидан ишланган. Очиқ томга эга родстер кузови автомобилга ўзгача эстетик кўриниш ва ҳайдаш завқини бағишлайди.
ixbt.com маълумотига кўра, муҳандислар бундай юқори қувватни жиловлаш учун замонавий тортишни назорат қилиш тизими (трактион контрол) ва двигателни электрон бошқариш блокини қайта созлашган. Шунингдек, автомобил фаол осма (суспенсион) ва махсус созланган шасси билан таъминланган бўлиб, бу юқори тезликларда ҳам барқарорликни кафолатлайди.
Чекланган адад ва эксклюзивликҲеннессей компанияси ушбу моделни оммавий ишлаб чиқаришни режалаштирмаган. Веном Ф5-М Роадстер дунё бўйлаб атиги 12 дона ададда сотувга чиқарилади. Бу эса ҳар бир нусханинг қийматини ва коллекцион аҳамиятини бир неча баробар оширади. Ҳар бир автомобил бўлажак эгасининг шахсий хоҳиш-истаклари ва индивидуал буюртмаси асосида йиғиб берилади.
Янги гиперкарнинг расмий намойиши 9-12-июль кунлари бўлиб ўтадиган машҳур Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида ўтказилиши кутилмоқда. Экспертларнинг фикрича, бундай қувват ва механик бошқарув уйғунлиги замонавий автосаноатда камдан-кам учрайдиган ҳодиса бўлиб, Ҳеннессей брендининг муҳандислик салоҳиятини яна бир бор исботлайди.
Ўзбекистонлик автомобил ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли, чунки сўнгги йилларда мамлакатимизга ҳам юқори технологияли гиперкарларни олиб киришга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Гарчи бу каби эксклюзив моделлар жуда камёб бўлса-да, улар автомобил оламидаги янги стандартларни белгилаб беради.
…