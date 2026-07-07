Ҳеннессей дунёдаги энг кучли механик узатмали Веном Ф5-М Роадстер моделини тақдим этди

·0·Авто
Ҳеннессей дунёдаги энг кучли механик узатмали Веном Ф5-М Роадстер моделини тақдим этди

Америка автомобил саноатининг етакчи вакилларидан бири бўлган Ҳеннессей компанияси ўзининг янги дурдонаси — Веном Ф5-М Роадстер моделини эълон қилди. Ушбу гиперкар дунёдаги механик узатмалар қутиси билан жиҳозланган энг қувватли серияли автомобил сифатида тарихга кирди. Мазкур янгилик нафақат тезлик ишқибозларини, балки классик бошқарув услубини қадрлайдиган коллекционерларни ҳам ҳайратда қолдириши шубҳасиз. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Автомобилнинг асосий ўзига хослиги унинг капоти остидаги 6,6 литрли Фурй V8 двигателидир. Иккита турбокомпрессор билан жиҳозланган ушбу агрегат ҳайратланарли 2031 от кучини тақдим этади. Веном Ф5 оиласида илк бор бундай улкан қувват очиқ механизмли олти поғонали механик узатмалар қутиси орқали ғилдиракларга узатилади. Бу ҳайдовчига машина билан тўлиқ алоқада бўлиш ва ҳар бир тезлик алмашинувини ҳис қилиш имконини беради.

Техник мукаммаллик ва аэродинамика

Веном Ф5-М Роадстер модели аввалроқ тақдим этилган Веном Ф5 Эволутион версиясига асосланган бўлиб, у такомиллаштирилган аэродинамик кўрсаткичлари билан ажралиб туради. Гиперкар енгил ва ўта мустаҳкам карбонли монокок асосига қурилган бўлиб, унинг кузов панеллари ҳам тўлиқ углерод толасидан ишланган. Очиқ томга эга родстер кузови автомобилга ўзгача эстетик кўриниш ва ҳайдаш завқини бағишлайди.

ixbt.com маълумотига кўра, муҳандислар бундай юқори қувватни жиловлаш учун замонавий тортишни назорат қилиш тизими (трактион контрол) ва двигателни электрон бошқариш блокини қайта созлашган. Шунингдек, автомобил фаол осма (суспенсион) ва махсус созланган шасси билан таъминланган бўлиб, бу юқори тезликларда ҳам барқарорликни кафолатлайди.

Чекланган адад ва эксклюзивлик

Ҳеннессей компанияси ушбу моделни оммавий ишлаб чиқаришни режалаштирмаган. Веном Ф5-М Роадстер дунё бўйлаб атиги 12 дона ададда сотувга чиқарилади. Бу эса ҳар бир нусханинг қийматини ва коллекцион аҳамиятини бир неча баробар оширади. Ҳар бир автомобил бўлажак эгасининг шахсий хоҳиш-истаклари ва индивидуал буюртмаси асосида йиғиб берилади.

Янги гиперкарнинг расмий намойиши 9-12-июль кунлари бўлиб ўтадиган машҳур Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида ўтказилиши кутилмоқда. Экспертларнинг фикрича, бундай қувват ва механик бошқарув уйғунлиги замонавий автосаноатда камдан-кам учрайдиган ҳодиса бўлиб, Ҳеннессей брендининг муҳандислик салоҳиятини яна бир бор исботлайди.

Ўзбекистонлик автомобил ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли, чунки сўнгги йилларда мамлакатимизга ҳам юқори технологияли гиперкарларни олиб киришга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Гарчи бу каби эксклюзив моделлар жуда камёб бўлса-да, улар автомобил оламидаги янги стандартларни белгилаб беради.

ҲеннессейВеном Ф5ГиперкарАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгарадиАвтомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгарадиБугун, 12:24Британия йўлларида "Ёввойи Ғарб" даври: ҳар йили 750 минг автомобил изсиз йўқолмоқдаБритания йўлларида "Ёввойи Ғарб" даври: ҳар йили 750 минг автомобил изсиз йўқолмоқдаБугун, 10:25Буюк Британия электромобил саноати хавф остида: 2027-йилдан янги божлар жорий этиладиБуюк Британия электромобил саноати хавф остида: 2027-йилдан янги божлар жорий этиладиБугун, 10:22Британиянинг Веллс компанияси янгиланган Вертиге спорткарини тақдим этдиБританиянинг Веллс компанияси янгиланган Вертиге спорткарини тақдим этдиБугун, 09:22Genesis GV60 янгиланди: Ҳашаматли электромобил бизнес-класс сегментида янги стандартGenesis GV60 янгиланди: Ҳашаматли электромобил бизнес-класс сегментида янги стандартКеча, 23:25Электромобил аккумуляторлари кутилганидан анча чидамли бўлиб чиқдиЭлектромобил аккумуляторлари кутилганидан анча чидамли бўлиб чиқдиКеча, 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди