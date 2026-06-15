“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда мушуклар иштирокидаги кулгили видео фойдаланувчилар орасида кенг муҳокама қилинмоқда. Видео қисқа вақт ичида миллионлаб томошалар йиғиб, турли ҳазил ва мемларга сабаб бўлди.
Лавҳада бир мушук оғзида сичқон билан бошқа мушук томон келаётгани акс этган. Фойдаланувчилар эса вазиятни инсоний муносабатларга қиёслаб, унга ўзига хос сюжет тўқиб чиқишган.
Энг оммалашган изоҳлардан бирида: “Мушук фестивалдан қайтган севгилиси учун совға олиб келганди, аммо уни хиёнат устида ушлаб қолди”, дейилади.
Бошқа фойдаланувчилар эса воқеага ҳазил аралаш ёндашиб, “Муҳими, сичқон тирик қолди”, “Бу йилнинг энг драматик севги ҳикояси бўлди”, каби изоҳлар қолдирмоқда.
…