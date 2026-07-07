Ўзбекистонда уй-жой бозори кескин жонланди
2026 йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистон кўчмас мулк бозорида фаоллик сезиларли ошди. Январь–март ойларида уй-жой олди-сотди битимлари сони 110 мингдан ошиб, бир йилда қарийб 1,5 баробар кўпайди.
Марказий банк маълумотларига кўра, ипотека кредитлари ҳажми ҳам ўсган, уй-жой нархларида эса навбатдаги қимматлашув қайд этилган.
Битимлар сони 48,4 фоизга ошди
2026 йилнинг дастлабки уч ойида кўчмас мулк олди-сотдиси бўйича жами 110,1 мингта битим расмийлаштирилган.
Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 48,4 фоизга кўп.
Энг юқори ўсиш қуйидаги ҳудудларда кузатилган:
Сирдарё вилояти — 67 фоиз;
Тошкент шаҳри — 64 фоиз;
Андижон вилояти — 56 фоиз;
Навоий вилояти — 52 фоиз.
Эскроу тизими бозорни тезлаштирди
Мутахассислар битимлар сонининг кескин кўпайишини 1 апрелдан эскроу тизими жорий этилгани билан боғламоқда.
Янги тартиб кучга киришидан олдин кўплаб фуқаролар ва тадбиркорлар олди-сотди шартномаларини тезроқ расмийлаштиришга ҳаракат қилган.
Шу сабаб биринчи чоракда бозорда одатдагидан юқори фаоллик кузатилган.
Ипотека кредитлари 5,7 триллион сўмга етди
Январь–март ойларида аҳолига ажратилган ипотека кредитлари ҳажми 5,7 триллион сўмни ташкил этган.
Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 29 фоизга кўп.
Марказий банк ипотека ҳажмининг ўсиши, аҳоли реал даромадлари кўпайиши ва қурилиш соҳасига инвестициялар ортиши уй-жойга бўлган талабни қўллаб-қувватлаётганини таъкидлади.
Янги уй-жойлар қурилиши ҳам ўсди
Биринчи чоракда фойдаланишга топширилган уй-жойларнинг умумий майдони 3,3 миллион квадрат метрга етган.
Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 6,6 фоизга кўп.
Қурилиш ҳажмининг ошишига қарамай, бозордаги юқори талаб нархларнинг ўсишини тўхтатмаган.
Уйлар доллар ҳисобида 9,4 фоизгача қимматлашди
Бирламчи кўп қаватли уй-жойлар нархи доллар ҳисобида 8,1 фоизга ошган.
Иккиламчи бозордаги уйлар эса 9,4 фоизга қимматлашган. Сўмда ҳисоблаганда ўсиш мос равишда 1,8 ва 3 фоизни ташкил этган.
Демак, бозорда битимлар, ипотека ва қурилиш ҳажми бир вақтнинг ўзида ўсмоқда. Аммо харидорлар учун энг оғриқли нуқта ўзгармаган — талаб қанча ошса, нарх ҳам шунча юқорига ҳаракат қилмоқда.
…