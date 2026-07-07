Ўзбекистонда уй-жой бозори кескин жонланди

·42·Жамият
Ўзбекистонда уй-жой бозори кескин жонланди

2026 йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистон кўчмас мулк бозорида фаоллик сезиларли ошди. Январь–март ойларида уй-жой олди-сотди битимлари сони 110 мингдан ошиб, бир йилда қарийб 1,5 баробар кўпайди.

Марказий банк маълумотларига кўра, ипотека кредитлари ҳажми ҳам ўсган, уй-жой нархларида эса навбатдаги қимматлашув қайд этилган.

Битимлар сони 48,4 фоизга ошди

2026 йилнинг дастлабки уч ойида кўчмас мулк олди-сотдиси бўйича жами 110,1 мингта битим расмийлаштирилган.

Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 48,4 фоизга кўп.

Энг юқори ўсиш қуйидаги ҳудудларда кузатилган:

  • Сирдарё вилояти — 67 фоиз;

  • Тошкент шаҳри — 64 фоиз;

  • Андижон вилояти — 56 фоиз;

  • Навоий вилояти — 52 фоиз.

Эскроу тизими бозорни тезлаштирди

Мутахассислар битимлар сонининг кескин кўпайишини 1 апрелдан эскроу тизими жорий этилгани билан боғламоқда.

Янги тартиб кучга киришидан олдин кўплаб фуқаролар ва тадбиркорлар олди-сотди шартномаларини тезроқ расмийлаштиришга ҳаракат қилган.

Шу сабаб биринчи чоракда бозорда одатдагидан юқори фаоллик кузатилган.

Ипотека кредитлари 5,7 триллион сўмга етди

Январь–март ойларида аҳолига ажратилган ипотека кредитлари ҳажми 5,7 триллион сўмни ташкил этган.

Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 29 фоизга кўп.

Марказий банк ипотека ҳажмининг ўсиши, аҳоли реал даромадлари кўпайиши ва қурилиш соҳасига инвестициялар ортиши уй-жойга бўлган талабни қўллаб-қувватлаётганини таъкидлади.

Янги уй-жойлар қурилиши ҳам ўсди

Биринчи чоракда фойдаланишга топширилган уй-жойларнинг умумий майдони 3,3 миллион квадрат метрга етган.

Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 6,6 фоизга кўп.

Қурилиш ҳажмининг ошишига қарамай, бозордаги юқори талаб нархларнинг ўсишини тўхтатмаган.

Уйлар доллар ҳисобида 9,4 фоизгача қимматлашди

Бирламчи кўп қаватли уй-жойлар нархи доллар ҳисобида 8,1 фоизга ошган.

Иккиламчи бозордаги уйлар эса 9,4 фоизга қимматлашган. Сўмда ҳисоблаганда ўсиш мос равишда 1,8 ва 3 фоизни ташкил этган.

Демак, бозорда битимлар, ипотека ва қурилиш ҳажми бир вақтнинг ўзида ўсмоқда. Аммо харидорлар учун энг оғриқли нуқта ўзгармаган — талаб қанча ошса, нарх ҳам шунча юқорига ҳаракат қилмоқда.

ЎзбекистонТошкентМарказий банкСирдарёНавоий
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда иссиқлик 42 даражагача кўтариладиЎзбекистонда иссиқлик 42 даражагача кўтариладиБугун, 12:24Хатирчида олтин қазишга уринган уч киши тупроқ остида қолдиХатирчида олтин қазишга уринган уч киши тупроқ остида қолдиБугун, 11:57Тошкентда Spark автомашинасини олиб қочган шахс қўлга олиндиТошкентда Spark автомашинасини олиб қочган шахс қўлга олиндиБугун, 11:51Онлайн қимор деб Spark ўғирлаган йигит Тошкентда ушландиОнлайн қимор деб Spark ўғирлаган йигит Тошкентда ушландиБугун, 11:49Навоийда ноқонуний олтин қазиш чоғида 3 киши кон остида қолдиНавоийда ноқонуний олтин қазиш чоғида 3 киши кон остида қолдиБугун, 11:46Чорвоқда кам учрайдиган тўлиқ камалак тасвирга олиндиЧорвоқда кам учрайдиган тўлиқ камалак тасвирга олиндиБугун, 11:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди