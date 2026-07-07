Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлари
Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо ўз фаолиятидаги сўнгги Жаҳон чемпионатини якунлади. Далласда кечган Испанияга қарши нимчорак финал баҳсидаги мағлубият 41 ёшли ҳужумчи учун ушбу нуфузли турнирдаги охирги учрашув бўлиб қолди. Goal.com нашри хабарига кўра, ўйиндан сўнг Роналдо майдонни кўз ёшлари билан тарк этган бўлса-да, терма жамоадаги умумий фаолиятини якунлаш борасида шошилинч қарор қабул қилмаслигини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Драматик тарзда кечган баҳснинг сўнгги дақиқаларида Микел Мерино томонидан киритилган гол Португалиянинг турнир билан хайрлашишига сабаб бўлди. 70 минг томошабин кўз ўнгида кечган учрашувдан сўнг, Роналдо ўз ҳис-туйғуларини жиловлай олмади. Бу ҳолат кўпчиликнинг ёдига 2022-йили Қатарда ўтган мундиалдаги эмоционал лаҳзаларни солди.
Роналдо: "Боримни бердим, виждоним пок"Ўйиндан кейинги интервюда футбол афсонаси ўзининг халқаро майдондаги йўли ҳақида тўхталиб ўтди. "Жаҳон чемпионатини бундай тарзда тарк этаётганимдан хафаман. Мен боримни бердим, қўлимдан келган барча ишни қилдим. Ҳа, бу менинг охирги мундиалим эди, аммо ҳозир ҳиссиётларга берилиб қарор чиқармоқчи эмасман", — дея таъкидлади ҳужумчи.
Роналдо Португалия терма жамоаси билан ўтган 23 йиллик фаолияти давомида эришган ютуқларини ҳам эслаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, у келгунига қадар Португалия ҳеч қандай йирик соврин юта олмаган эди. Футболчи 2016-йилги Европа чемпионлигини ўзи учун Жаҳон кубоги билан тенг даражадаги муваффақият деб ҳисоблашини очиқ айтди.
Статистик маълумотларга кўра, Криштиано Роналдо олтита Жаҳон чемпионатида иштирок этиб, жами 11 та гол уришга муваффақ бўлди. Бироқ, унинг плей-офф босқичларидаги самарадорлиги танқидчилар орасида ҳамон муҳокама мавзуси бўлиб қолмоқда. Испанияга қарши сўнгги баҳсда у тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди ва учта зарба йўллади, аммо дарвозабон Унаи Симон тўсиғидан ўта олмади.
Португалия футболида янги давр бошланмоқдаУшбу мағлубиятдан сўнг Португалия терма жамоаси бош мураббийи истеъфога чиқишини эълон қилди. Эндиликда мамлакат футбол федерацияси олдида янги Европа чемпионати саралаш сикли учун таркибни янгилаш ва бош мураббий тайинлаш вазифаси турибди. Роналдонинг ёшини ҳисобга олсак (Евро 2028 вақтида у 43 ёшда бўлади), жамоа эътибори янги авлод етакчиларини тарбиялашга қаратилиши кутилмоқда.
Португалия футболи учун бу нафақат бир турнирнинг якуни, балки бутун бир буюк эпоханинг тугаши сифатида баҳоланмоқда. Криштиано Роналдо ўзининг халқаро миқёсдаги келажаги ҳақида ўйлаб кўриш учун вақт олишини айтса-да, унинг мундиаллардаги иштироки расман тарих саҳифаларидан жой олди.
…