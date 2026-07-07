Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлари

·0·Спорт
Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлари

Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо ўз фаолиятидаги сўнгги Жаҳон чемпионатини якунлади. Далласда кечган Испанияга қарши нимчорак финал баҳсидаги мағлубият 41 ёшли ҳужумчи учун ушбу нуфузли турнирдаги охирги учрашув бўлиб қолди. Goal.com нашри хабарига кўра, ўйиндан сўнг Роналдо майдонни кўз ёшлари билан тарк этган бўлса-да, терма жамоадаги умумий фаолиятини якунлаш борасида шошилинч қарор қабул қилмаслигини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Драматик тарзда кечган баҳснинг сўнгги дақиқаларида Микел Мерино томонидан киритилган гол Португалиянинг турнир билан хайрлашишига сабаб бўлди. 70 минг томошабин кўз ўнгида кечган учрашувдан сўнг, Роналдо ўз ҳис-туйғуларини жиловлай олмади. Бу ҳолат кўпчиликнинг ёдига 2022-йили Қатарда ўтган мундиалдаги эмоционал лаҳзаларни солди.

Роналдо: "Боримни бердим, виждоним пок"

Ўйиндан кейинги интервюда футбол афсонаси ўзининг халқаро майдондаги йўли ҳақида тўхталиб ўтди. "Жаҳон чемпионатини бундай тарзда тарк этаётганимдан хафаман. Мен боримни бердим, қўлимдан келган барча ишни қилдим. Ҳа, бу менинг охирги мундиалим эди, аммо ҳозир ҳиссиётларга берилиб қарор чиқармоқчи эмасман", — дея таъкидлади ҳужумчи.

Роналдо Португалия терма жамоаси билан ўтган 23 йиллик фаолияти давомида эришган ютуқларини ҳам эслаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, у келгунига қадар Португалия ҳеч қандай йирик соврин юта олмаган эди. Футболчи 2016-йилги Европа чемпионлигини ўзи учун Жаҳон кубоги билан тенг даражадаги муваффақият деб ҳисоблашини очиқ айтди.

Статистик маълумотларга кўра, Криштиано Роналдо олтита Жаҳон чемпионатида иштирок этиб, жами 11 та гол уришга муваффақ бўлди. Бироқ, унинг плей-офф босқичларидаги самарадорлиги танқидчилар орасида ҳамон муҳокама мавзуси бўлиб қолмоқда. Испанияга қарши сўнгги баҳсда у тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди ва учта зарба йўллади, аммо дарвозабон Унаи Симон тўсиғидан ўта олмади.

Португалия футболида янги давр бошланмоқда

Ушбу мағлубиятдан сўнг Португалия терма жамоаси бош мураббийи истеъфога чиқишини эълон қилди. Эндиликда мамлакат футбол федерацияси олдида янги Европа чемпионати саралаш сикли учун таркибни янгилаш ва бош мураббий тайинлаш вазифаси турибди. Роналдонинг ёшини ҳисобга олсак (Евро 2028 вақтида у 43 ёшда бўлади), жамоа эътибори янги авлод етакчиларини тарбиялашга қаратилиши кутилмоқда.

Португалия футболи учун бу нафақат бир турнирнинг якуни, балки бутун бир буюк эпоханинг тугаши сифатида баҳоланмоқда. Криштиано Роналдо ўзининг халқаро миқёсдаги келажаги ҳақида ўйлаб кўриш учун вақт олишини айтса-да, унинг мундиаллардаги иштироки расман тарих саҳифаларидан жой олди.

Криштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиФутболИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...Бугун, 11:30Моуринью Жуд Беллингем билан ишлашни интиқлик билан кутмоқдаМоуринью Жуд Беллингем билан ишлашни интиқлик билан кутмоқдаБугун, 11:26ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиньяга Бразилиядан таклифлар келмоқдаЖЧ-2026 қаҳрамони Возиньяга Бразилиядан таклифлар келмоқдаБугун, 11:23Роналду Мартинес билан хайрлашар экан, миннатдорлик билдирдиРоналду Мартинес билан хайрлашар экан, миннатдорлик билдирдиБугун, 11:21Унай Симон жаҳон чемпионатлари тарихини янгиладиУнай Симон жаҳон чемпионатлари тарихини янгиладиБугун, 11:18Криштиану Роналду жаҳон чемпионатларидаги фаолиятини якунладиКриштиану Роналду жаҳон чемпионатларидаги фаолиятини якунладиБугун, 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди