Роналдуга аталган қорақалпоқ чопони охири кимга топширилди?

·0·Спорт
Роналдуга аталган қорақалпоқ чопони охири кимга топширилди?

Қорақалпоғистонлик ҳунармандлар томонидан жаҳон футболи юлдузи Криштиану Роналду учун махсус тайёрланган миллий чопон ва қўлда тўқилган гилам унинг оиласига топширилди. Гарчи совға футболчининг ўзига берилмаган бўлса-да, у Роналдунинг ўғли Криштиану Жуниорга етказилди.

Лойиҳани қорақалпоғистонлик блогер Аҳмет Тажетдинов ва тошкентлик блогер Зафаржон ҳамкорликда амалга оширди. Улар махсус тайёрланган совғани шахсан топшириш мақсадида Саудия Арабистонига йўл олган. Бироқ хавфсизлик талаблари туфайли Роналду билан учрашиш имкони бўлмаган.

Шундан сўнг блогерлар футболчининг яқинларига совғани етказиш йўлини излаган. Улар чопон ва гиламни аввал стадион маъмурияти ҳамда Роналду атрофидаги ходимларга кўрсатган. Совға ижобий баҳолангач, у Криштиану Жуниорнинг қўриқчилари орқали унинг автомобилига жойланиб, оиласига топширилган.

Миллий нақшлар билан безатилган ушбу чопонни Қорақалпоғистоннинг таниқли дизайнери Индира Жумабаева тайёрлаган. Унинг айтишича, либос Роналдунинг севимли оқ ранги асосида яратилган бўлиб, унда олти хил миллатга хос миллий нақшлар уйғунлаштирилган.

Дизайнернинг таъкидлашича, бундай нуфузли шахс учун миллий либос тайёрлаш катта масъулият бўлган. Лойиҳа устида қисқа вақт ичида иш олиб борилган ва чопон ҳар бир деталигача алоҳида эътибор билан тайёрланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариКриштиано Роналдо Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариБугун, 11:59Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...Бугун, 11:30Моуринью Жуд Беллингем билан ишлашни интиқлик билан кутмоқдаМоуринью Жуд Беллингем билан ишлашни интиқлик билан кутмоқдаБугун, 11:26ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиньяга Бразилиядан таклифлар келмоқдаЖЧ-2026 қаҳрамони Возиньяга Бразилиядан таклифлар келмоқдаБугун, 11:23Роналду Мартинес билан хайрлашар экан, миннатдорлик билдирдиРоналду Мартинес билан хайрлашар экан, миннатдорлик билдирдиБугун, 11:21Унай Симон жаҳон чемпионатлари тарихини янгиладиУнай Симон жаҳон чемпионатлари тарихини янгиладиБугун, 11:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди