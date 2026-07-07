Тошкентда Spark автомашинасини олиб қочган шахс қўлга олинди

·0·Жамият
Тошкентда Spark автомашинасини олиб қочган шахс қўлга олинди

Фото: ЙҲХБ матбуот хизмати

Тошкент шаҳрида автомобил ювиш шохобчасидан Spark машинасини эгасининг рухсатисиз олиб кетган шахс ушланди.

Пойтахт ЙҲХБ матбуот хизматига кўра, гумонланувчи машинани эҳтиёт қисмларга бўлиб сотиш ва тушган пулни онлайн қиморга тикишни режалаштирганини айтган.

Машина «мойка»дан олиб кетилган

Ҳодиса Юнусобод туманидаги автомобил ювиш шохобчасида содир бўлган.

Эркак Spark автомобилини эгасининг рухсатисиз олиб кетган. Шундан сўнг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қидирув ишлари бошланган.

Spark Бектемир туманида топилди

Тошкент шаҳар ИИББ Жиноят қидирув бошқармаси ҳамда ЙҲХБ қидирув бўлими ходимлари олиб борган тезкор суриштирувлар натижасида машина Бектемир туманида аниқланган.

Гумонланувчи ҳам шу ҳудудда қўлга олинган.

«Мақсадим қисмларга сотиш эди»

Ушланган шахс ўз ҳаракати сабабини онлайн қимор билан изоҳлаган.

«“Мойка”дан Spark’ни олиб кетиб қолдим. Бу ерга келганимга бир соатча бўлди. Мақсадим уни эҳтиёт қисмларга бўлиб сотиш эди. Онлайн қимор ўйнайман, пул тикиб ютаман деб ўйладим», — деган у.

Ҳозирча бу баёнот терговга қадар текширув доирасида ўрганилмоқда.

15 йилгача қамоқ жазоси бўлиши мумкин

Ҳолат юзасидан қонунчиликда белгиланган тартибда терговга қадар текширув ва процессуал ҳаракатлар олиб борилмоқда.

Жиноят кодексининг 267-моддасига кўра, транспорт воситасини талон-торож қилиш мақсадида ўғрилик ёки талончилик йўли билан олиб қочиш 10 йилдан 15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши мумкин.

Шу билан бирга, шахснинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан исботланмагунча у айбсиз ҳисобланади.

Пойтахт ЙҲХБ ҳайдовчилардан машиналарини қаровсиз қолдирмаслик, калитларни бегона шахсларга бермаслик ва хавфсизлик чораларига қатъий риоя қилишни сўради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Онлайн қимор деб Spark ўғирлаган йигит Тошкентда ушландиОнлайн қимор деб Spark ўғирлаган йигит Тошкентда ушландиБугун, 11:49Навоийда ноқонуний олтин қазиш чоғида 3 киши кон остида қолдиНавоийда ноқонуний олтин қазиш чоғида 3 киши кон остида қолдиБугун, 11:46Чорвоқда кам учрайдиган тўлиқ камалак тасвирга олиндиЧорвоқда кам учрайдиган тўлиқ камалак тасвирга олиндиБугун, 11:45Бухорода ҳиндистонлик талаба курсдошини ноутбукда уриб ўлдирилганликда айбланмоқдаБухорода ҳиндистонлик талаба курсдошини ноутбукда уриб ўлдирилганликда айбланмоқдаБугун, 11:32Gentra капотини аквариумга айлантирган тюнинг тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиGentra капотини аквариумга айлантирган тюнинг тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиБугун, 11:27Қўқонда 20 ёшли йигит танишини пичоқлаб ўлдирди: суд ҳукми чиқдиҚўқонда 20 ёшли йигит танишини пичоқлаб ўлдирди: суд ҳукми чиқдиКеча, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди