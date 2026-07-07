Тошкентда Spark автомашинасини олиб қочган шахс қўлга олинди
Фото: ЙҲХБ матбуот хизмати
Тошкент шаҳрида автомобил ювиш шохобчасидан Spark машинасини эгасининг рухсатисиз олиб кетган шахс ушланди.
Пойтахт ЙҲХБ матбуот хизматига кўра, гумонланувчи машинани эҳтиёт қисмларга бўлиб сотиш ва тушган пулни онлайн қиморга тикишни режалаштирганини айтган.
Машина «мойка»дан олиб кетилган
Ҳодиса Юнусобод туманидаги автомобил ювиш шохобчасида содир бўлган.
Эркак Spark автомобилини эгасининг рухсатисиз олиб кетган. Шундан сўнг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қидирув ишлари бошланган.
Spark Бектемир туманида топилди
Тошкент шаҳар ИИББ Жиноят қидирув бошқармаси ҳамда ЙҲХБ қидирув бўлими ходимлари олиб борган тезкор суриштирувлар натижасида машина Бектемир туманида аниқланган.
Гумонланувчи ҳам шу ҳудудда қўлга олинган.
«Мақсадим қисмларга сотиш эди»
Ушланган шахс ўз ҳаракати сабабини онлайн қимор билан изоҳлаган.
«“Мойка”дан Spark’ни олиб кетиб қолдим. Бу ерга келганимга бир соатча бўлди. Мақсадим уни эҳтиёт қисмларга бўлиб сотиш эди. Онлайн қимор ўйнайман, пул тикиб ютаман деб ўйладим», — деган у.
Ҳозирча бу баёнот терговга қадар текширув доирасида ўрганилмоқда.
15 йилгача қамоқ жазоси бўлиши мумкин
Ҳолат юзасидан қонунчиликда белгиланган тартибда терговга қадар текширув ва процессуал ҳаракатлар олиб борилмоқда.
Жиноят кодексининг 267-моддасига кўра, транспорт воситасини талон-торож қилиш мақсадида ўғрилик ёки талончилик йўли билан олиб қочиш 10 йилдан 15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши мумкин.
Шу билан бирга, шахснинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан исботланмагунча у айбсиз ҳисобланади.
Пойтахт ЙҲХБ ҳайдовчилардан машиналарини қаровсиз қолдирмаслик, калитларни бегона шахсларга бермаслик ва хавфсизлик чораларига қатъий риоя қилишни сўради.
…