ЖЧ-2026 билетлари 2 минг долларгача сотилгани айтилди
Ўзбекистон миллий терма жамоасини қўллаб-қувватлаш учун ЖЧ-2026га борган айрим мухлислар билетлар қайта сотувда бир неча баробар қимматлашганидан норози бўлмоқда.
Ижтимоий тармоқлардаги хабарларга кўра, расмий нархи 200–400 доллар бўлган айрим чипталар 900 доллардан 2 минг долларгача таклиф қилинган. Оқибатда АҚШгача борган баъзи ишқибозлар стадионга кира олмаганини айтмоқда.
Расмий билетлар қайта сотувда кескин қимматлашган
Мухлисларнинг билдиришича, Ўзбекистон терма жамоаси иштирок этган учрашувларга билет топиш катта муаммога айланган.
Қайта сотувда учраган нархлар:
расмий нарх — 200–400 доллар атрофида;
қайта сотувда — 900 доллардан бошланган;
айрим таклифлар — 1500–2000 долларгача етган.
Бундай нархлар меҳмонхона, авиачипта ва бошқа сафар харажатларини аллақачон тўлаган мухлислар учун қўшимча оғирлик бўлган.
ЎФА: билетлар савдосини FIFA назорат қилади
Ўзбекистон футбол ассоциацияси билетларни сотиш ва тақсимлаш жараёни тўлиқ FIFA назоратида бўлганини маълум қилди.
Ассоциация тушунтиришига кўра, гуруҳ босқичи учрашувлари учун расмий нархлар 140 доллардан 700 долларгача белгиланган.
FIFA қоидалари билет эгаларига чипталарни ташкилотнинг расмий Resale Platform тизими орқали қайта сотиш имконини беради. ЎФА эса бу жараённи тақиқлаш ёки тўхтатиш ваколатига эга эмаслигини таъкидлаган.
Айрим шахслар ҳақида жиддий даъволар айтилмоқда
Мухлислар билетларни юқори нархларда қайта сотиш жараёнида маҳаллий блогерлар ва футбол тузилмаларига алоқадор бўлиши мумкин бўлган айрим шахслар иштирок этганини даъво қилмоқда.
Аноним манбаларнинг айтишича, ЎФАга боғлиқ тузилмаларда ишловчи айрим ходимлар ҳам ўйин куни билетларни 1500 долларгача таклиф қилган ҳолатлар кузатилган.
Бироқ бу даъволар юзасидан ҳозирча расмий текширув натижалари ёки уларни тасдиқловчи очиқ далиллар эълон қилинмаган.
Ўзбекистон мухлисларига 14 мингта билет ажратилганди
Аввалроқ FIFA ўзбекистонлик мухлислар учун тахминан 14 мингта билет ажратгани хабар қилинган эди.
Шунга қарамай, айрим ишқибозлар расмий каналлар орқали чипта харид қила олмагани, кейин эса қайта сотувчиларнинг жуда юқори нархларига дуч келганини билдирмоқда.
Ўзбекистоннинг тарихий дебюти омадсиз якунланди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧ-2026да тарихда илк бор иштирок этди. Фабио Каннаваро бошқарувидаги жамоа «K» гуруҳида тўрт ўтказиб, плей-оффга чиқа олмади.
Терма жамоа:
Колумбияга 1:3 ҳисобида ютқазди;
Португалиядан 0:5 ҳисобида мағлуб бўлди;
Конгога 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди.
Мундиалдаги натижалар тарихда қолди, аммо мухлисларни ҳозир бошқа савол қийнамоқда: ўзбекистонликлар учун ажратилган минглаб билетлар кимларга ва қандай тартибда етиб борди?
…