ЖЧ-2026 билетлари 2 минг долларгача сотилгани айтилди

·0·Спорт
ЖЧ-2026 билетлари 2 минг долларгача сотилгани айтилди

Ўзбекистон миллий терма жамоасини қўллаб-қувватлаш учун ЖЧ-2026га борган айрим мухлислар билетлар қайта сотувда бир неча баробар қимматлашганидан норози бўлмоқда.

Ижтимоий тармоқлардаги хабарларга кўра, расмий нархи 200–400 доллар бўлган айрим чипталар 900 доллардан 2 минг долларгача таклиф қилинган. Оқибатда АҚШгача борган баъзи ишқибозлар стадионга кира олмаганини айтмоқда.

Расмий билетлар қайта сотувда кескин қимматлашган

Мухлисларнинг билдиришича, Ўзбекистон терма жамоаси иштирок этган учрашувларга билет топиш катта муаммога айланган.

Қайта сотувда учраган нархлар:

  • расмий нарх — 200–400 доллар атрофида;

  • қайта сотувда — 900 доллардан бошланган;

  • айрим таклифлар — 1500–2000 долларгача етган.

Бундай нархлар меҳмонхона, авиачипта ва бошқа сафар харажатларини аллақачон тўлаган мухлислар учун қўшимча оғирлик бўлган.

ЎФА: билетлар савдосини FIFA назорат қилади

Ўзбекистон футбол ассоциацияси билетларни сотиш ва тақсимлаш жараёни тўлиқ FIFA назоратида бўлганини маълум қилди.

Ассоциация тушунтиришига кўра, гуруҳ босқичи учрашувлари учун расмий нархлар 140 доллардан 700 долларгача белгиланган.

FIFA қоидалари билет эгаларига чипталарни ташкилотнинг расмий Resale Platform тизими орқали қайта сотиш имконини беради. ЎФА эса бу жараённи тақиқлаш ёки тўхтатиш ваколатига эга эмаслигини таъкидлаган.

Айрим шахслар ҳақида жиддий даъволар айтилмоқда

Мухлислар билетларни юқори нархларда қайта сотиш жараёнида маҳаллий блогерлар ва футбол тузилмаларига алоқадор бўлиши мумкин бўлган айрим шахслар иштирок этганини даъво қилмоқда.

Аноним манбаларнинг айтишича, ЎФАга боғлиқ тузилмаларда ишловчи айрим ходимлар ҳам ўйин куни билетларни 1500 долларгача таклиф қилган ҳолатлар кузатилган.

Бироқ бу даъволар юзасидан ҳозирча расмий текширув натижалари ёки уларни тасдиқловчи очиқ далиллар эълон қилинмаган.

Ўзбекистон мухлисларига 14 мингта билет ажратилганди

Аввалроқ FIFA ўзбекистонлик мухлислар учун тахминан 14 мингта билет ажратгани хабар қилинган эди.

Шунга қарамай, айрим ишқибозлар расмий каналлар орқали чипта харид қила олмагани, кейин эса қайта сотувчиларнинг жуда юқори нархларига дуч келганини билдирмоқда.

Ўзбекистоннинг тарихий дебюти омадсиз якунланди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧ-2026да тарихда илк бор иштирок этди. Фабио Каннаваро бошқарувидаги жамоа «K» гуруҳида тўрт ўтказиб, плей-оффга чиқа олмади.

Терма жамоа:

  • Колумбияга 1:3 ҳисобида ютқазди;

  • Португалиядан 0:5 ҳисобида мағлуб бўлди;

  • Конгога 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди.

Мундиалдаги натижалар тарихда қолди, аммо мухлисларни ҳозир бошқа савол қийнамоқда: ўзбекистонликлар учун ажратилган минглаб билетлар кимларга ва қандай тартибда етиб борди?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдуга аталган қорақалпоқ чопони охири кимга топширилди?Роналдуга аталган қорақалпоқ чопони охири кимга топширилди?Бугун, 12:08Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариКриштиану Роналду Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариБугун, 11:59Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...Бугун, 11:30Моуринью Жуд Беллингем билан ишлашни интиқлик билан кутмоқдаМоуринью Жуд Беллингем билан ишлашни интиқлик билан кутмоқдаБугун, 11:26ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиньяга Бразилиядан таклифлар келмоқдаЖЧ-2026 қаҳрамони Возиньяга Бразилиядан таклифлар келмоқдаБугун, 11:23Роналду Мартинес билан хайрлашар экан, миннатдорлик билдирдиРоналду Мартинес билан хайрлашар экан, миннатдорлик билдирдиБугун, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди