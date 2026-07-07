Ҳомиладор Энн Хетеуэй ўзининг гўзал образи билан янги фильм тақдимотида кўриниш берди

·0·Маданият
Ҳомиладор Энн Хетеуэй ўзининг гўзал образи билан янги фильм тақдимотида кўриниш берди

Учинчи фарзандини кутаётган актриса Энн Хэтэуэй Лондонда ўтказилган "Одиссея" фильмининг жаҳон премьерасида иштирок этди. У маросим учун елкаси очиқ, гулли безаклар туширилган кўк либосни танлади.

43 ёшли актриса турмуш ўртоғи Адам Шульман билан учинчи фарзандини кутаётганини маълум қилган. Премьерада у суратчилар қаршисида ҳомиладорлик ҳолатини яширмай, қизил йўлакда кўриниш берди.

Энн Хэтэуэй Кристофер Ноланнинг "Одиссея" фильмида Итака маликаси Пенелопа образини ижро этган. Лондондаги тақдимотда фильмнинг бошқа ижодкорлари ҳам иштирок этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтдиБугун, 00:01Аббосбек Файзуллаевнинг ихчам тўйи мухлислар муҳокамасига сабаб бўлди! (видео)Аббосбек Файзуллаевнинг ихчам тўйи мухлислар муҳокамасига сабаб бўлди! (видео)Кеча, 22:34Дилсўз “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиДилсўз “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиКеча, 16:10Сухроб Хамдамов “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиСухроб Хамдамов “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиКеча, 13:58Саида Раметова миш-мишларга нуқта қўйди: “Жумадулла ака ҳаётлар”Саида Раметова миш-мишларга нуқта қўйди: “Жумадулла ака ҳаётлар”Кеча, 13:45Ўткир Менглиев янги мукофот билан тақдирландиЎткир Менглиев янги мукофот билан тақдирландиКеча, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди