Ҳомиладор Энн Хетеуэй ўзининг гўзал образи билан янги фильм тақдимотида кўриниш берди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Учинчи фарзандини кутаётган актриса Энн Хэтэуэй Лондонда ўтказилган "Одиссея" фильмининг жаҳон премьерасида иштирок этди. У маросим учун елкаси очиқ, гулли безаклар туширилган кўк либосни танлади.
43 ёшли актриса турмуш ўртоғи Адам Шульман билан учинчи фарзандини кутаётганини маълум қилган. Премьерада у суратчилар қаршисида ҳомиладорлик ҳолатини яширмай, қизил йўлакда кўриниш берди.
Энн Хэтэуэй Кристофер Ноланнинг "Одиссея" фильмида Итака маликаси Пенелопа образини ижро этган. Лондондаги тақдимотда фильмнинг бошқа ижодкорлари ҳам иштирок этди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…