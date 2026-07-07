Тошкентда марҳумнинг уйидан 19 та милтиқ топилди

·32·Жамият
Тошкентда марҳумнинг уйидан 19 та милтиқ топилди

Тошкентда икки фуқаро марҳум яқинларига тегишли ўқотар қуроллар ва ўқ-дориларни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга ихтиёрий равишда топширди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати маълум қилди.

Маълумотларга кўра, пойтахтнинг Яккасарой туманида яшовчи 1981 йилда туғилган фуқаро марҳум отаси яшаган хонадонни кўздан кечириш жараёнида катта миқдордаги ўқотар қуроллар ва уларга тегишли жиҳозларни аниқлаган.

У ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга 1 дона винтовка, 19 дона ов милтиғи, 13 дона ствол ва колодка, 117 дона ўқ-дори ҳамда қуролларга тегишли бошқа эҳтиёт қисмларни ихтиёрий равишда топширган.

Шунингдек, Миробод туманида истиқомат қилувчи 1960 йилда туғилган аёл ҳам марҳум турмуш ўртоғидан қолган қурол-аслаҳаларни давлат идораларига топширди. Унинг томонидан 2 дона ов милтиғи ва 181 дона ўқ-дори ваколатли органларга тақдим этилган.

Давлат хавфсизлик хизмати фуқароларни қонунчилик талабларига амал қилишга чақириб, ноқонуний сақланаётган қурол ва ўқ-дориларни ихтиёрий равишда топшириш ҳуқуқий масъулиятнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга эканини эслатди.

ТошкентЯккасарайМирободДавлат хавфсизлиги хизмати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент кўчасида отлар пойгаси ўтказилдиТошкент кўчасида отлар пойгаси ўтказилдиБугун, 13:4912 ёшли фарғоналик бола юқори балл билан Cobalt ютиб олди12 ёшли фарғоналик бола юқори балл билан Cobalt ютиб олдиБугун, 13:47Ўзбекистонда иссиқлик 42 даражагача кўтариладиЎзбекистонда иссиқлик 42 даражагача кўтариладиБугун, 12:24Ўзбекистонда уй-жой бозори кескин жонландиЎзбекистонда уй-жой бозори кескин жонландиБугун, 12:22Хатирчида олтин қазишга уринган уч киши тупроқ остида қолдиХатирчида олтин қазишга уринган уч киши тупроқ остида қолдиБугун, 11:57Тошкентда Spark автомашинасини олиб қочган шахс қўлга олиндиТошкентда Spark автомашинасини олиб қочган шахс қўлга олиндиБугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди