Шаҳло Зоирова Шарм ал-Шайхда Клеопатра образини намойиш қилди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Айни пайтда Мисрнинг машҳур Шарм аш-Шайх курортида дам олаётган Шаҳло Зоирова ўз мухлисларини яна бир ғайриоддий образ билан ҳайратда қолдирди.
У Instagram саҳифасида Клеопатра услубидаги образда тасвирга олинган видеони эълон қилди. Қадимий Миср маликасини эслатувчи либос ва тақинчоқларда кўринган блогернинг видеоси қисқа вақт ичида минглаб томоша ва изоҳларга сабаб бўлди.
Кузатувчилар видеодаги образ, муҳит ва атмосферага ижобий баҳо бериб, Шаҳло Зоированинг янги услубини юқори баҳоламоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…