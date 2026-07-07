«Реал» Энцо Фернандес билан алоқа қилгани маълум бўлди...
«Реал Мадрид» аввалроқ «Челси» яримҳимоячиси Энцо Фернандес трансфери устида иш олиб бормаётганини расман рад этган эди.
Бироқ янги маълумотларга кўра, «Қироллик клуби» вакиллари аргентиналик футболчининг атрофидаги вазиятни ўрганиб, унинг агентлари билан дастлабки мулоқотларни ўтказган.
Расмий раддияга қарамай, алоқа бўлган
TEAMtalk нашрининг хабар беришича, «Реал» мутасаддилари Энцо Фернандес вакиллари билан боғланган.
Шу билан бирга, дастлабки суҳбатлардан кейин музокаралар жиддий босқичга ўтмаган ва расмий таклифгача етиб бормаган.
Энцо энди асосий мақсад эмас
Манбага кўра, «Реал» раҳбарияти 25 ёшли яримҳимоячининг савиясини юқори баҳолайди.
Бироқ айни пайтда Энцо Фернандес клубнинг ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсадлари қаторига кирмайди. Шу сабаб аргентиналик футболчининг яқин вақт ичида Мадридга кўчиши эҳтимоли пасайган.
Родри варианти ҳам кун тартибида эмас
«Реал» билан боғланаётган яна бир ном — «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Родри.
Аммо TEAMtalk маълумотига кўра, испаниялик футболчи ҳам мадридликлар учун ҳозирча амалга оширилиши мумкин бўлган реал трансфер варианти сифатида кўрилмаяпти.
Энцонинг ўтган мавсумдаги натижаси
Энцо Фернандес ўтган мавсумда барча мусобақаларда 54 та учрашувда майдонга тушди.
Ушбу баҳсларда у:
15 та гол урди;
7 та голли узатма амалга оширди.
«Реал» Энцони кузатган ва унинг вакиллари билан алоқа қилган бўлиши мумкин, аммо ҳозирча бу йўналишда катта трансфер ҳаракати кутилмаяпти.
…