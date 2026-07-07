«Реал» Энцо Фернандес билан алоқа қилгани маълум бўлди...

·0·Спорт
«Реал» Энцо Фернандес билан алоқа қилгани маълум бўлди...

«Реал Мадрид» аввалроқ «Челси» яримҳимоячиси Энцо Фернандес трансфери устида иш олиб бормаётганини расман рад этган эди.

Бироқ янги маълумотларга кўра, «Қироллик клуби» вакиллари аргентиналик футболчининг атрофидаги вазиятни ўрганиб, унинг агентлари билан дастлабки мулоқотларни ўтказган.

Расмий раддияга қарамай, алоқа бўлган

TEAMtalk нашрининг хабар беришича, «Реал» мутасаддилари Энцо Фернандес вакиллари билан боғланган.

Шу билан бирга, дастлабки суҳбатлардан кейин музокаралар жиддий босқичга ўтмаган ва расмий таклифгача етиб бормаган.

Энцо энди асосий мақсад эмас

Манбага кўра, «Реал» раҳбарияти 25 ёшли яримҳимоячининг савиясини юқори баҳолайди.

Бироқ айни пайтда Энцо Фернандес клубнинг ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсадлари қаторига кирмайди. Шу сабаб аргентиналик футболчининг яқин вақт ичида Мадридга кўчиши эҳтимоли пасайган.

Родри варианти ҳам кун тартибида эмас

«Реал» билан боғланаётган яна бир ном — «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Родри.

Аммо TEAMtalk маълумотига кўра, испаниялик футболчи ҳам мадридликлар учун ҳозирча амалга оширилиши мумкин бўлган реал трансфер варианти сифатида кўрилмаяпти.

Энцонинг ўтган мавсумдаги натижаси

Энцо Фернандес ўтган мавсумда барча мусобақаларда 54 та учрашувда майдонга тушди.

Ушбу баҳсларда у:

  • 15 та гол урди;

  • 7 та голли узатма амалга оширди.

«Реал» Энцони кузатган ва унинг вакиллари билан алоқа қилган бўлиши мумкин, аммо ҳозирча бу йўналишда катта трансфер ҳаракати кутилмаяпти.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бавария» Винисиус учун «Реал»га расмий сўров юборди«Бавария» Винисиус учун «Реал»га расмий сўров юбордиБугун, 14:12Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлади: Отаси юлдуз футболчига мурожаат билан чиқдиНеймар терма жамоадаги фаолиятини якунлади: Отаси юлдуз футболчига мурожаат билан чиқдиБугун, 13:52Бразилия терма жамоасининг инқирози: Карло Анселотти ва юлдузлар нега муваффақиятсизликка учради?Бразилия терма жамоасининг инқирози: Карло Анселотти ва юлдузлар нега муваффақиятсизликка учради?Бугун, 13:18ЖЧ-2026 билетлари 2 минг долларгача сотилгани айтилдиЖЧ-2026 билетлари 2 минг долларгача сотилгани айтилдиБугун, 12:37Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариКриштиану Роналду Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариБугун, 11:59Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...Бугун, 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди