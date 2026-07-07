Алифбодаги «Ў», «Ғ», «Ш» ва «Ч» ҳарфларини ўзгартириш режалаштирилмоқда

·0·Жамият
Алифбодаги «Ў», «Ғ», «Ш» ва «Ч» ҳарфларини ўзгартириш режалаштирилмоқда

Ўзбекистонда лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосини ўзгартиришга доир қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасида қабул қилинди. Депутатлар маъқуллаган ҳужжат кўриб чиқиш учун парламентнинг юқори палатасига юборилди, деб хабар беради Uz24.uz.

Лойиҳа амалдаги алифбонинг таркиби ва айрим ҳарфларнинг ёзилиш шаклини янгилашни назарда тутади. Ҳозирги алифбо 26 та ҳарф ва учта ҳарф бирикмасидан иборат.

Таклиф этилаётган янги тартибда алифбо 28 та ҳарф ва битта тутуқ белгисидан ташкил топиши белгиланмоқда. «Ў» ва «Ғ» ҳарфлари, шунингдек, «Ш» ва «Ч» товушларининг ёзилиши ўзгартирилиши режалаштирилган.

Амалдаги алифбодаги «Нг» ҳарф бирикмасини алоҳида алифбо бирлиги сифатида чиқариб ташлаш таклиф қилинган. Бундан ташқари, айрим ҳарфларни ёзиш ва қўллаш билан боғлиқ қоидаларга аниқлик киритилиши мумкин.

Муҳокамаларда депутатлар ислоҳотни бирданига эмас, босқичма-босқич амалга ошириш зарурлигини қайд этган. Шу асосда қонун кучга киришидан олдин берилган паспорт, гувоҳнома ва бошқа расмий ҳужжатлар ўз амал қилиш муддатини сақлаб қолади.

Муомаладаги пуллар, қимматли қоғозлар, давлат идораларининг рамзлари, пешлавҳалари ва кўрсаткичларини ҳам зудлик билан алмаштириш талаб этилмайди. Улардан белгиланган муддатга қадар фойдаланиш мумкин бўлади.

Бу тартиб ташкилотлардаги ҳужжатлар, бланклар ва бошқа воситаларни бир вақтнинг ўзида қайта тайёрлаш заруратини бартараф этади. Натижада алифбо ислоҳотини жорий этиш билан боғлиқ харажатларни камайтириш кўзда тутилган.

Ҳужжат Сенат томонидан маъқулланиб, кейинги қонуний жараёнлардан ўтганидан сўнг кучга кириши мумкин.

АлифбоЎзбекистонҚонунчилик палатасиСенатЛотин алифбосиДепутатлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўқишга киритишни вада қилган фуқаро пул олаётганда қўлга тушдиЎқишга киритишни вада қилган фуқаро пул олаётганда қўлга тушдиБугун, 13:58Чилонзорда янги ичимлик суви қувури ётқизилмоқдаЧилонзорда янги ичимлик суви қувури ётқизилмоқдаБугун, 13:51Тошкент кўчасида отлар пойгаси ўтказилдиТошкент кўчасида отлар пойгаси ўтказилдиБугун, 13:4912 ёшли фарғоналик бола юқори балл билан Cobalt ютиб олди12 ёшли фарғоналик бола юқори балл билан Cobalt ютиб олдиБугун, 13:47Тошкентда марҳумнинг уйидан 19 та милтиқ топилдиТошкентда марҳумнинг уйидан 19 та милтиқ топилдиБугун, 13:19Ўзбекистонда иссиқлик 42 даражагача кўтариладиЎзбекистонда иссиқлик 42 даражагача кўтариладиБугун, 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди