Энн Хэтэуэй либосни тескари кийиб, барчани ҳайратда қолдирди

·0·Маданият
Энн Хэтэуэй либосни тескари кийиб, барчани ҳайратда қолдирди

Энн Хэтэуэйдаги самимийлик, табиий табассум ва ҳар қандай вазиятни хотиржамлик билан қабул қила олиши доим эътиборни тортади. Ҳатто суратга олиш майдончасида йиқилиб қолса ҳам, у кулимсираб ўрнидан туради ва йўлида давом этади. Ана шу ижобий энергия уни миллионлаб мухлислар қалбига яқин қилган бўлса керак.

Бугун эса унинг янги фильми эмас, услуби ҳақида гаплашамиз.

«Odyssey» фильмининг пресс-тури доирасида Нью-Йоркда Anne Ashlyn брендининг Spring/Summer 2026 коллекциясига мансуб ёрқин қизил либосда кўриниш берди. Бироқ мухлислар эътиборини нафақат либоснинг ўзи, балки унинг қандай кийилгани ҳам тортди.

Гап шундаки, подиумда ушбу моделнинг олд қисми анча ёпиқ, очиқ кесими эса орқа томонда намойиш этилган эди. Энн эса либосни тескари кийишни танлади. Натижада образ бутунлай бошқача тус олди — олд томондаги дадил кесим унинг ҳомиладорлигини нафис тарзда урғулади, ҳашаматли Булгари маржони эса бутун образнинг асосий безагига айланди.

Qizil ko'ylak kiygan ikki ayolning yonma-yon kollaji.

Бу стилистларнинг маржонни янада ёрқинроқ намойиш этиш учун ўйланган қарорими ёки шунчаки кичик хатоми — аниқ эмас. Аммо бир нарса аён: Энн Хэтэуэй бу образни ўзига хос ишонч ва нафислик билан тақдим этди.

Қизиқ томони, актрисанинг ўзи ҳам бу ҳолатни жиддий қабул қилмади. Кейинчалик у вазиятга табассум билан муносабат билдириб, қисқагина: “I did it” (“Ҳа, буни мен қилдим”), дея изоҳ берди. Баъзан энг эсда қоларли мода лаҳзалари айнан шундай кутилмаган қарорлардан бошланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳло Зоирова Шарм ал-Шайхда Клеопатра образини намойиш қилди (видео)Шаҳло Зоирова Шарм ал-Шайхда Клеопатра образини намойиш қилди (видео)Бугун, 13:30Ҳомиладор Энн Хетеуэй ўзининг гўзал образи билан янги фильм тақдимотида кўриниш бердиҲомиладор Энн Хетеуэй ўзининг гўзал образи билан янги фильм тақдимотида кўриниш бердиБугун, 11:53140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтдиБугун, 00:01Аббосбек Файзуллаевнинг ихчам тўйи мухлислар муҳокамасига сабаб бўлди! (видео)Аббосбек Файзуллаевнинг ихчам тўйи мухлислар муҳокамасига сабаб бўлди! (видео)Кеча, 22:34Дилсўз “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиДилсўз “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиКеча, 16:10Сухроб Хамдамов “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиСухроб Хамдамов “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиКеча, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди