Наманганда 27 нафар болага ноқонуний диний таълим берган шахс аниқланди
Наманган вилоятида вояга етмаган болаларга ноқонуний равишда диний таълим бериб келган шахс фаолиятига чек қўйилди. Ҳолат юзасидан тегишли тартибда суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
Ички ишлар вазирлиги маълумотига кўра, Янги Наманган туманида яшовчи фуқаро 2026 йил июн ойидан бошлаб ўз хонадонида 27 нафар вояга етмаган болага диний сабоқ бериб келган.
Аниқланишича, у машғулотлар учун ҳар бир ўқувчидан ойига 100 АҚШ доллари миқдорида тўлов олган. Таъкидланишича, диний таълим амалдаги қонунчиликда белгиланган тартиб ва тегишли рухсатномаларсиз ташкил этилган.
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан қонуний чора кўриш масаласи кўриб чиқилмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фуқароларни диний таълимни фақат қонунчиликда белгиланган тартибда фаолият юритувчи таълим муассасаларида олишга чақирмоқда.
…