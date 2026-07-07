«Бавария» Винисиус учун «Реал»га расмий сўров юборди
Мюнхеннинг «Бавария» клуби «Реал Мадрид» ҳужумкор футболчиси Винисиус Жуниор трансфери бўйича расмий сўров йўллади.
Инсайдер Экрем Конур маълумотига кўра, бразилиялик юлдуз ёзги трансфер ойнасида сотувга қўйилиши мумкин. Бунга футболчининг янги шартнома бўйича талаблари ва амалдаги келишув муддати сабаб бўлаётгани айтилмоқда.
«Реал» таклифларни кўриб чиқишга тайёр
Манбага кўра, Мадрид клуби Винисиус учун келиб тушадиган таклифларни ўрганишга қарши эмас.
«Реал» раҳбарияти футболчини кейинчалик текинга йўқотиб қўйишни истамаяпти. Чунки Винисиус 2027 йилнинг 1 январидан бошлаб эркин агент сифатида бошқа клублар билан музокара ўтказиш ҳуқуқига эга бўлади.
Шу сабабли янги шартнома бўйича келишувга эришилмаса, ёзги трансфер ойнаси ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин.
Асосий муаммо — маош масаласи
Marca нашри аввалроқ «Реал» ва футболчи томони жаҳон чемпионати якунланганидан кейин янги шартнома музокараларини қайта бошлашга келишиб олганини хабар қилган эди.
Бу қарор Винисиуснинг мундиалдаги иштирокига халақит бермаслик учун қабул қилингани айтилган.
Бироқ томонлар ўртасидаги асосий келишмовчилик молиявий шартларга бориб тақалмоқда. Ҳозирда футболчининг йиллик маоши тахминан 20 миллион еврони ташкил этади.
Винисиус томони эса бу миқдорни 30 миллион евро атрофига оширишни талаб қилмоқда. «Реал» раҳбарияти бундай шартни қабул қилиш қийин эканини билдирмоқда.
«Бавария» вазиятни кузатмоқда
Мюнхен клубининг расмий сўров юборгани Винисиус атрофидаги трансфер гап-сўзларини янада кучайтирди.
Ҳозирча «Бавария» томонидан аниқ сумма таклиф қилингани ҳақида маълумот йўқ. Шунингдек, «Реал» футболчини қандай нархда сотишга тайёр экани ҳам очиқланмаган.
Аммо шартнома музокаралари яна муваффақиятсиз якунланса, Германия гиганти вазиятдан фойдаланишга ҳаракат қилиши мумкин.
Винисиуснинг ўтган мавсумдаги статистикаси
Бразилиялик футболчи 2025/26 йилги мавсумда барча мусобақаларда жами 53 та учрашувда майдонга тушган.
У ушбу баҳсларда:
22 та гол урган;
14 та голли узатмани амалга оширган.
Винисиус «Реал»нинг энг муҳим ҳужумкор футболчиларидан бири бўлиб қолмоқда. Энди асосий савол — томонлар янги шартнома бўйича келиша оладими ёки «Бавария» катта трансферни амалга оширадими?
…