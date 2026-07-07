«Бавария» Винисиус учун «Реал»га расмий сўров юборди

·0·Спорт
«Бавария» Винисиус учун «Реал»га расмий сўров юборди

Мюнхеннинг «Бавария» клуби «Реал Мадрид» ҳужумкор футболчиси Винисиус Жуниор трансфери бўйича расмий сўров йўллади.

Инсайдер Экрем Конур маълумотига кўра, бразилиялик юлдуз ёзги трансфер ойнасида сотувга қўйилиши мумкин. Бунга футболчининг янги шартнома бўйича талаблари ва амалдаги келишув муддати сабаб бўлаётгани айтилмоқда.

«Реал» таклифларни кўриб чиқишга тайёр

Манбага кўра, Мадрид клуби Винисиус учун келиб тушадиган таклифларни ўрганишга қарши эмас.

«Реал» раҳбарияти футболчини кейинчалик текинга йўқотиб қўйишни истамаяпти. Чунки Винисиус 2027 йилнинг 1 январидан бошлаб эркин агент сифатида бошқа клублар билан музокара ўтказиш ҳуқуқига эга бўлади.

Шу сабабли янги шартнома бўйича келишувга эришилмаса, ёзги трансфер ойнаси ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин.

Асосий муаммо — маош масаласи

Marca нашри аввалроқ «Реал» ва футболчи томони жаҳон чемпионати якунланганидан кейин янги шартнома музокараларини қайта бошлашга келишиб олганини хабар қилган эди.

Бу қарор Винисиуснинг мундиалдаги иштирокига халақит бермаслик учун қабул қилингани айтилган.

Бироқ томонлар ўртасидаги асосий келишмовчилик молиявий шартларга бориб тақалмоқда. Ҳозирда футболчининг йиллик маоши тахминан 20 миллион еврони ташкил этади.

Винисиус томони эса бу миқдорни 30 миллион евро атрофига оширишни талаб қилмоқда. «Реал» раҳбарияти бундай шартни қабул қилиш қийин эканини билдирмоқда.

«Бавария» вазиятни кузатмоқда

Мюнхен клубининг расмий сўров юборгани Винисиус атрофидаги трансфер гап-сўзларини янада кучайтирди.

Ҳозирча «Бавария» томонидан аниқ сумма таклиф қилингани ҳақида маълумот йўқ. Шунингдек, «Реал» футболчини қандай нархда сотишга тайёр экани ҳам очиқланмаган.

Аммо шартнома музокаралари яна муваффақиятсиз якунланса, Германия гиганти вазиятдан фойдаланишга ҳаракат қилиши мумкин.

Винисиуснинг ўтган мавсумдаги статистикаси

Бразилиялик футболчи 2025/26 йилги мавсумда барча мусобақаларда жами 53 та учрашувда майдонга тушган.

У ушбу баҳсларда:

  • 22 та гол урган;

  • 14 та голли узатмани амалга оширган.

Винисиус «Реал»нинг энг муҳим ҳужумкор футболчиларидан бири бўлиб қолмоқда. Энди асосий савол — томонлар янги шартнома бўйича келиша оладими ёки «Бавария» катта трансферни амалга оширадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлади: Отаси юлдуз футболчига мурожаат билан чиқдиНеймар терма жамоадаги фаолиятини якунлади: Отаси юлдуз футболчига мурожаат билан чиқдиБугун, 13:52Бразилия терма жамоасининг инқирози: Карло Анселотти ва юлдузлар нега муваффақиятсизликка учради?Бразилия терма жамоасининг инқирози: Карло Анселотти ва юлдузлар нега муваффақиятсизликка учради?Бугун, 13:18ЖЧ-2026 билетлари 2 минг долларгача сотилгани айтилдиЖЧ-2026 билетлари 2 минг долларгача сотилгани айтилдиБугун, 12:37Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариКриштиану Роналду Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариБугун, 11:59Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...Бугун, 11:30Моуринью Жуд Беллингем билан ишлашни интиқлик билан кутмоқдаМоуринью Жуд Беллингем билан ишлашни интиқлик билан кутмоқдаБугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди