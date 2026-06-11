Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда бозорлар ва далаларда сўнгги пайтларда ноодатий сариқ тарвузлар тобора кўпроқ кўзга ташланмоқда. Оддий қизил тарвузларга ўрганиб қолган харидорлар учун бу янгилик қизиқиш уйғотиб, тезда муҳокама марказига айланган.
Деҳқонлар айтишича, бу навлар янги селекция маҳсули бўлиб, уларни етиштириш аста-секин кенгайиб бормоқда. Ҳосил ҳам ижобий натижа бермоқда — харидорлар орасида қизиқиш юқори бўлгани учун сариқ тарвузларга талаб ортиб кетган.
Интернет ва ижтимоий тармоқларда эса бу мева алоҳида трендга айланган. Кўплаб фойдаланувчилар уни татиб кўришни истаётганини ёзса, бошқалар аллақачон унинг таъмини баҳам кўрмоқда.
Экзотик меваларни ёқтирувчиларнинг фикрича, сариқ тарвуз одатдагидан бироз ширинроқ бўлиб, унинг таъми асал ва тропик меваларни эслатади. Айримлар эса уни тарвуз, қовун ва манго аралашмасига ўхшатиб, жуда ноодатий ва ёқимли таъм сифатида таърифламоқда.
…