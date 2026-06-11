Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда

·0·Жамият
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда

Ўзбекистонда бозорлар ва далаларда сўнгги пайтларда ноодатий сариқ тарвузлар тобора кўпроқ кўзга ташланмоқда. Оддий қизил тарвузларга ўрганиб қолган харидорлар учун бу янгилик қизиқиш уйғотиб, тезда муҳокама марказига айланган.

Деҳқонлар айтишича, бу навлар янги селекция маҳсули бўлиб, уларни етиштириш аста-секин кенгайиб бормоқда. Ҳосил ҳам ижобий натижа бермоқда — харидорлар орасида қизиқиш юқори бўлгани учун сариқ тарвузларга талаб ортиб кетган.

Интернет ва ижтимоий тармоқларда эса бу мева алоҳида трендга айланган. Кўплаб фойдаланувчилар уни татиб кўришни истаётганини ёзса, бошқалар аллақачон унинг таъмини баҳам кўрмоқда.

Экзотик меваларни ёқтирувчиларнинг фикрича, сариқ тарвуз одатдагидан бироз ширинроқ бўлиб, унинг таъми асал ва тропик меваларни эслатади. Айримлар эса уни тарвуз, қовун ва манго аралашмасига ўхшатиб, жуда ноодатий ва ёқимли таъм сифатида таърифламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиззахда аттракцион синиши оқибатида 4 киши жароҳат олдиЖиззахда аттракцион синиши оқибатида 4 киши жароҳат олдиБугун, 08:58Эркаклар буқани тутмоқчи бўлишди, аммо ҳаммаси тескари бўлдиЭркаклар буқани тутмоқчи бўлишди, аммо ҳаммаси тескари бўлдиБугун, 08:53Андижонда 4 нафар ходим ҳожатхонадан чиққан заҳарли газдан заҳарланиб вафот этгани айтилмоқдаАндижонда 4 нафар ходим ҳожатхонадан чиққан заҳарли газдан заҳарланиб вафот этгани айтилмоқдаБугун, 08:48Қашқадарёда 3 ёшли бола иссиқ машина ичида қолиб ҳалок бўлдиҚашқадарёда 3 ёшли бола иссиқ машина ичида қолиб ҳалок бўлдиБугун, 08:39Бишкекдаги ноодатий қўйхона интернетни ҳайратда қолдирдиБишкекдаги ноодатий қўйхона интернетни ҳайратда қолдирдиБугун, 08:32«Дорихона наркотиклари» савдоси билан шуғулланган гуруҳ қўлга олинди«Дорихона наркотиклари» савдоси билан шуғулланган гуруҳ қўлга олиндиБугун, 07:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди