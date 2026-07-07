Ўқишга киритишни вада қилган фуқаро пул олаётганда қўлга тушди

·27·Жамият
Ўқишга киритишни вада қилган фуқаро пул олаётганда қўлга тушди

Тошкентда олий таълим муассасасига ўқишга киритишни вада қилиб, 5 минг доллар талаб қилган шахс ушланди.

Пойтахт Ички ишлар бош бошқармаси ва Мирабод тумани Йўл ҳаракати хавфсизлиги бўлими ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда гумонланувчи пул маблағини олаётган вақтда қўлга олинган.

Дастлабки маълумотларга кўра, у фуқарога муайян ҳақ эвазига олийгоҳга ўқишга киришда ёрдам беришини айтган. Хизмат ҳақи сифатида 5 минг АҚШ доллари сўралган.

Ҳозирда мазкур ҳолатнинг барча тафсилотларини аниқлаш мақсадида тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

ТошкентМирабодОлийгоҳПораИчки ишлар бош бошқармасиТергов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МИБ: Гаровдаги махсус техникалар кредит қарзи сабабли хатландиМИБ: Гаровдаги махсус техникалар кредит қарзи сабабли хатландиБугун, 14:26Наманганда 27 нафар болага ноқонуний диний таълим берган шахс аниқландиНаманганда 27 нафар болага ноқонуний диний таълим берган шахс аниқландиБугун, 14:12Алифбодаги «Ў», «Ғ», «Ш» ва «Ч» ҳарфларини ўзгартириш режалаштирилмоқдаАлифбодаги «Ў», «Ғ», «Ш» ва «Ч» ҳарфларини ўзгартириш режалаштирилмоқдаБугун, 14:11Чилонзорда янги ичимлик суви қувури ётқизилмоқдаЧилонзорда янги ичимлик суви қувури ётқизилмоқдаБугун, 13:51Тошкент кўчасида отлар пойгаси ўтказилдиТошкент кўчасида отлар пойгаси ўтказилдиБугун, 13:4912 ёшли фарғоналик бола юқори балл билан Cobalt ютиб олди12 ёшли фарғоналик бола юқори балл билан Cobalt ютиб олдиБугун, 13:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди