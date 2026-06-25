Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент вилоятида фуқароларни Жанубий Кореяга ишга жўнатишни ваъда қилиб, уларнинг пулларини ўзлаштирган шахсларга нисбатан жиноят иши қўзғатилди.
Бош прокуратура ҳузуридаги департамент томонидан ўтказилган тадбирда фуқаро Т.Т. 12 нафар шахсга Жанубий Кореяда иш топиб беришини айтгани аниқланган. У фуқаролардан жами 38 минг АҚШ доллари олган.
Тергов маълумотларига кўра, Т.Т. олинган пулларни шериги А.А.га берган. А.А. илгари Миграция агентлигида ишлаган бўлиб, у аввал ҳам фирибгарлик ва пора бериш жиноятлари учун судланган.
Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…