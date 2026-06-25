Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди

·0·Жамият
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди

Тошкент вилоятида фуқароларни Жанубий Кореяга ишга жўнатишни ваъда қилиб, уларнинг пулларини ўзлаштирган шахсларга нисбатан жиноят иши қўзғатилди.

Бош прокуратура ҳузуридаги департамент томонидан ўтказилган тадбирда фуқаро Т.Т. 12 нафар шахсга Жанубий Кореяда иш топиб беришини айтгани аниқланган. У фуқаролардан жами 38 минг АҚШ доллари олган.

Тергов маълумотларига кўра, Т.Т. олинган пулларни шериги А.А.га берган. А.А. илгари Миграция агентлигида ишлаган бўлиб, у аввал ҳам фирибгарлик ва пора бериш жиноятлари учун судланган.

Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Тошкент вилоятиЖанубий КореяБош прокуратураМиграция агентлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда клиника ходими беморга тегажоғлик қилгани учун 5 суткага қамалдиТошкентда клиника ходими беморга тегажоғлик қилгани учун 5 суткага қамалдиБугун, 09:40Фарғона вилоятида зилзила содир бўлдиФарғона вилоятида зилзила содир бўлдиКеча, 22:06Ўзбекистонда «Оталар куни»ни жорий этиш таклиф қилиндиЎзбекистонда «Оталар куни»ни жорий этиш таклиф қилиндиКеча, 17:16Тошкентда сохта долларларни муомалага киритишга уриниш тўхтатилдиТошкентда сохта долларларни муомалага киритишга уриниш тўхтатилдиКеча, 15:58«Қамчиқ» довонида хандаққа тушиб кетган юк автомобили олиб чиқилди«Қамчиқ» довонида хандаққа тушиб кетган юк автомобили олиб чиқилдиКеча, 15:39Талон-торож ва фирибгарлик учун жазо қатъийлашди: Зарар тўланмаса...Талон-торож ва фирибгарлик учун жазо қатъийлашди: Зарар тўланмаса...Кеча, 13:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди