Microsoft ўйин саноатида катта ислоҳот бошлади: Xbox минглаб ходимларни бўшатмоқда

·27·Техно
Microsoft ўйин саноатида катта ислоҳот бошлади: Xbox минглаб ходимларни бўшатмоқда

Технология оламининг гиганти Microsoft ўзининг ўйин бўлинмаси — Xbox тарихидаги энг йирик таркибий ўзгаришларни эълон қилди. Компания нафақат минглаб ходимларни қисқартиришни, балки тўртта йирик ўйин студиясини сотиш ёки мустақил бошқарувга ўтказишни режалаштирмоқда. Бу қадам глобал ўйин бозоридаги рақобатнинг кучайиши ва кутилган молиявий натижаларга эришилмагани билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, режалаштирилган реструктуризация натижасида жами 4 800 нафар ходим ишдан бўшатилади, шундан 1 600 нафари бевосита Xbox бўлинмаси вакилларидир. Xbox раҳбари Аша Шарма ходимларга йўллаган мурожаатида, 2027-йилнинг июльига қадар бўлинма штати қарийб 15 фоизга қисқаришини тасдиқлади. Бу жараён Активисион, Бетесда/ZenиМах, Близзард ва Можанг каби йирик брендларни ҳам четлаб ўтмайди.

Стюдиялар тақдири ва янги эгалар

Ислоҳотларнинг энг шов-шувли қисми тўртта таниқли студиянинг Microsoft таркибидан чиқиши бўлди. Хусусан, Доубле Фине Продуктионс ва Компульсион Гамес студиялари яна мустақил бошқарувга қайтади. Уларнинг асосчилари Тим Счафер ва Гуиллауме Провост жамоаларни ўз назоратига олиб, лойиҳаларни мустақил давом эттиради. Стюдиялар ўзларининг интеллектуал мулки ва ўйинлар каталогини сақлаб қолади.

Шунингдек, Ҳеллбладе туркумини яратган Нинжа Теорй ҳамда Стате оф Декай муаллифи Ундеад Лабс студиялари сотилиши бўйича келишувларга эришилган. Янги эгалар Сенуа ва Стате оф Декай 3 каби кутилаётган лойиҳаларни якунига етказиш масъулиятини ўз зиммасига олади. Бладе ўйини устида ишлаётган Аркане студиясининг келажаги эса ҳозирча сўроқ остида қолмоқда; унинг тақдири бир неча ойлик маслаҳатлашувлардан сўнг ҳал бўлади.

Молиявий инқироз ва стратегия ўзгариши

Аша Шарманинг таъкидлашича, бундай кескин чораларга Xbox бўлинмасининг молиявий кўрсаткичлари ёмонлашгани сабаб бўлган. Маълум қилинишича, бўлинманинг рентабеллик даражаси бошқа рақобатчи платформалардан 3–10 баравар паст бўлиб чиқди. Microsoft ўз вақтида Гаме Пасс обунаси ва студияларни оммавий сотиб олишга катта тикиш қилган эди, бироқ бу йўналишлар кутилган ўсиш суръатларини кўрсата олмади.

Таҳлилларга кўра, Xbox ҳар бир йўналтирилган доллардан ўртача 64 сент зарар кўраётган эди. Эндиликда Microsoft миқдордан кўра сифатга эътибор қаратмоқчи. Компания ўзининг энг йирик ўйин франчизалари ва платформаларини ривожлантиришга диққат қаратади. Минекрафт яратувчиси Можанг ва Кандй Круш муаллифи Кинг студиялари энди бевосита Аша Шармага бўйсунади, чунки улар аллақачон улкан аудиторияга эга мустақил платформаларга айланиб улгурган.

Ўзбекистондаги геймерлар ва соҳа мутахассислари учун бу янгилик кутилмаган бўлиши мумкин, чунки Xbox студиялари томонидан ишлаб чиқилаётган кўплаб лойиҳалар минтақамизда ҳам машҳур. Шунга қарамай, Microsoft ҳозирча бирорта эълон қилинган ўйин лойиҳаси бекор қилинмаслигини ва барча мажбуриятлар бажарилишини вада қилмоқда.

MicrosoftXboxЎйинларБизнесТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўрадиАср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўрадиБугун, 14:26Украина фронтида АҚШнинг илк автоном ерусти транспорт воситалари пайдо бўлдиУкраина фронтида АҚШнинг илк автоном ерусти транспорт воситалари пайдо бўлдиБугун, 14:21Redmi Турбо 6 Max: 7 дюймли экран ва улкан аккумуляторли янги гигант тайёрланмоқдаRedmi Турбо 6 Max: 7 дюймли экран ва улкан аккумуляторли янги гигант тайёрланмоқдаБугун, 13:25Россиянинг йирик лотерея тармоғи ўз мобил алоқа операторини ишга туширмоқдаРоссиянинг йирик лотерея тармоғи ўз мобил алоқа операторини ишга туширмоқдаБугун, 12:55Хитойнинг кўп марта фойдаланиладиган янги Лонг Марч 10Б ракетаси старт майдонига чиқдиХитойнинг кўп марта фойдаланиладиган янги Лонг Марч 10Б ракетаси старт майдонига чиқдиБугун, 10:24Redmi Турбо 5 серияси рекорд ўрнатди: Ярим йилда 2 миллиондан ортиқ смартфон сотилдиRedmi Турбо 5 серияси рекорд ўрнатди: Ярим йилда 2 миллиондан ортиқ смартфон сотилдиБугун, 09:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги