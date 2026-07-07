Microsoft ўйин саноатида катта ислоҳот бошлади: Xbox минглаб ходимларни бўшатмоқда
Технология оламининг гиганти Microsoft ўзининг ўйин бўлинмаси — Xbox тарихидаги энг йирик таркибий ўзгаришларни эълон қилди. Компания нафақат минглаб ходимларни қисқартиришни, балки тўртта йирик ўйин студиясини сотиш ёки мустақил бошқарувга ўтказишни режалаштирмоқда. Бу қадам глобал ўйин бозоридаги рақобатнинг кучайиши ва кутилган молиявий натижаларга эришилмагани билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, режалаштирилган реструктуризация натижасида жами 4 800 нафар ходим ишдан бўшатилади, шундан 1 600 нафари бевосита Xbox бўлинмаси вакилларидир. Xbox раҳбари Аша Шарма ходимларга йўллаган мурожаатида, 2027-йилнинг июльига қадар бўлинма штати қарийб 15 фоизга қисқаришини тасдиқлади. Бу жараён Активисион, Бетесда/ZenиМах, Близзард ва Можанг каби йирик брендларни ҳам четлаб ўтмайди.
Стюдиялар тақдири ва янги эгаларИслоҳотларнинг энг шов-шувли қисми тўртта таниқли студиянинг Microsoft таркибидан чиқиши бўлди. Хусусан, Доубле Фине Продуктионс ва Компульсион Гамес студиялари яна мустақил бошқарувга қайтади. Уларнинг асосчилари Тим Счафер ва Гуиллауме Провост жамоаларни ўз назоратига олиб, лойиҳаларни мустақил давом эттиради. Стюдиялар ўзларининг интеллектуал мулки ва ўйинлар каталогини сақлаб қолади.
Шунингдек, Ҳеллбладе туркумини яратган Нинжа Теорй ҳамда Стате оф Декай муаллифи Ундеад Лабс студиялари сотилиши бўйича келишувларга эришилган. Янги эгалар Сенуа ва Стате оф Декай 3 каби кутилаётган лойиҳаларни якунига етказиш масъулиятини ўз зиммасига олади. Бладе ўйини устида ишлаётган Аркане студиясининг келажаги эса ҳозирча сўроқ остида қолмоқда; унинг тақдири бир неча ойлик маслаҳатлашувлардан сўнг ҳал бўлади.
Молиявий инқироз ва стратегия ўзгаришиАша Шарманинг таъкидлашича, бундай кескин чораларга Xbox бўлинмасининг молиявий кўрсаткичлари ёмонлашгани сабаб бўлган. Маълум қилинишича, бўлинманинг рентабеллик даражаси бошқа рақобатчи платформалардан 3–10 баравар паст бўлиб чиқди. Microsoft ўз вақтида Гаме Пасс обунаси ва студияларни оммавий сотиб олишга катта тикиш қилган эди, бироқ бу йўналишлар кутилган ўсиш суръатларини кўрсата олмади.
Таҳлилларга кўра, Xbox ҳар бир йўналтирилган доллардан ўртача 64 сент зарар кўраётган эди. Эндиликда Microsoft миқдордан кўра сифатга эътибор қаратмоқчи. Компания ўзининг энг йирик ўйин франчизалари ва платформаларини ривожлантиришга диққат қаратади. Минекрафт яратувчиси Можанг ва Кандй Круш муаллифи Кинг студиялари энди бевосита Аша Шармага бўйсунади, чунки улар аллақачон улкан аудиторияга эга мустақил платформаларга айланиб улгурган.
Ўзбекистондаги геймерлар ва соҳа мутахассислари учун бу янгилик кутилмаган бўлиши мумкин, чунки Xbox студиялари томонидан ишлаб чиқилаётган кўплаб лойиҳалар минтақамизда ҳам машҳур. Шунга қарамай, Microsoft ҳозирча бирорта эълон қилинган ўйин лойиҳаси бекор қилинмаслигини ва барча мажбуриятлар бажарилишини вада қилмоқда.
…