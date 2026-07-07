12 ёшли фарғоналик бола юқори балл билан Cobalt ютиб олди
Фарғона вилоятилик 12 ёшли иқтидорли ўқувчи Муроджонов Жасурбек математика фанидан энг юқори натижани қайд этиб, қимматбаҳо соврин — Cobalt автомобили соҳибига айланди.
Ёш билимдон нуфузли танловда ўзининг чуқур билим ва иқтидорини намоён этиб, барча иштирокчилар орасида энг юқори баллни қўлга киритди. Унинг юқори натижаси ҳакамлар томонидан муносиб баҳоланиб, ғолиб сифатида Cobalt автомобили билан тақдирланди.
Бу ютуқ нафақат Жасурбек ва унинг оиласи, балки Фарғона вилояти аҳолиси учун ҳам қувончли воқеага айланди. Ёш ўқувчининг меҳнатсеварлиги, билимга интилиши ва қатъияти кўплаб тенгдошлари учун ҳам ибрат бўлмоқда.
Ижтимоий тармоқларда ҳам Жасурбекнинг ютуғи кенг муҳокама қилиниб, фойдаланувчилар уни самимий табриклаб, келгуси ўқиш ва ҳаётида янада улкан муваффақиятлар тиламоқда.
…