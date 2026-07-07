Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлади: Отаси юлдуз футболчига мурожаат билан чиқди
Бразилия миллий терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар Жахон чемпионати-2026 турниридаги муваффақиятсизликдан сўнг халқаро миқёсдаги фаолиятини якунлаганини эълон қилди. МетЛифе Стадиум майдонида Норвегия терма жамоасидан қабул қилинган кутилмаган 1:2 ҳисобидаги мағлубият "Пентакампеонлар" учун турнирни 1/8 финал босқичидаёқ якунлашга мажбур қилди. Бу Бразилия учун 1990-йилдан буён мундиаллардаги энг ёмон натижа бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув якунида 34 ёшли Неймар ўз қарорини очиқлади. Гарчи у ўйиннинг сўнгги дақиқаларида пеналтини аниқ амалга ошириб, терма жамоа сафидаги голлари сонини 80 тага етказган бўлса-да, бу жамоани мағлубиятдан қутқариб қола олмади. Эрлинг Холанд дубл қайд этган баҳсдан сўнг Неймар кўз ёшларини тия олмади ва журналистлар билан учрашувда "Ҳаммаси тугади" дея қисқа хулоса қилди.
Афсонанинг кетиши ва отасининг илтимосиНеймарнинг ушбу қарори бутун футбол оламини ларзага келтирди. Бироқ футболчининг отаси Неймар Сениор ижтимоий тармоқлар орқали ўғлига ҳиссиётларга бой мурожаат йўллаб, уни бутунлай футболдан кетмасликка чақирди. Goal.com нашри хабарига кўра, ота ўз ўғлидан клуб миқёсидаги фаолиятини давом эттиришни ва оиласи ҳамда мухлислар учун майдонга тушишда давом этишини ўтиниб сўраган.
"Ота сифатида сендан бир нарсани илтимос қиламан. Ней, илтимос, футбол ўйнашда давом эт", — деб ёзди футболчининг отаси. Бу мурожаат Неймарнинг сўнгги йилларда жароҳатлар билан боғлиқ муаммолар туфайли руҳан чарчагани ва ҳатто клуб миқёсида ҳам бутсасини михга илиш ҳақида ўйлаётгани фонида пайдо бўлди. Маълумот ўрнида, Неймар Карло Анчелотти бошчилигидаги Бразилия терма жамоасининг якуний қайдномасига ҳам узоқ давом этган тикланиш жараёнидан сўнг киритилган эди.
Неймар Бразилия футболи тарихида ўчмас из қолдирди. У 16 йиллик халқаро фаолияти давомида 130 та ўйинда майдонга тушиб, 80 та гол ва 59 та голли узатмага муаллифлик қилди. У голлар сони бўйича афсонавий Пелени ҳам ортда қолдириб, мамлакат тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Шунингдек, унинг ҳисобида 2013-йилги Конфедерациялар кубоги ва 2016-йилги Олимпиада олтин медаллари мавжуд.
Европаликларга қарши мағлубиятлар сериясиНорвегиядан қабул қилинган мағлубият Бразилия футболидаги инқирозни яна бир бор кўрсатиб берди. Бу "Селесао"нинг Жаҳон чемпионатлари плей-офф босқичида кетма-кет еттинчи марта Европа вакилларига имкониятни бой бериши бўлди. Неймар тўртта мундиалда қатнашган бўлса-да, орзусидаги бош совринни қўлга кирита олмади.
Ҳозирча Неймарнинг клубдаги келажаги сўроқ остида қолмоқда. Мухлислар ва мутахассислар унинг отасининг сўзларига қулоқ солиб, камида яна бир неча мавсум юқори савияда тўп суришига умид қилишмоқда. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Неймарнинг майдондаги ҳаракатлари ҳамиша завқ бағишлаб келган, зеро у замонамизнинг энг иқтидорли техник усталаридан бири ҳисобланади.
…