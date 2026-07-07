Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлади: Отаси юлдуз футболчига мурожаат билан чиқди

·46·Спорт
Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлади: Отаси юлдуз футболчига мурожаат билан чиқди

Бразилия миллий терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар Жахон чемпионати-2026 турниридаги муваффақиятсизликдан сўнг халқаро миқёсдаги фаолиятини якунлаганини эълон қилди. МетЛифе Стадиум майдонида Норвегия терма жамоасидан қабул қилинган кутилмаган 1:2 ҳисобидаги мағлубият "Пентакампеонлар" учун турнирни 1/8 финал босқичидаёқ якунлашга мажбур қилди. Бу Бразилия учун 1990-йилдан буён мундиаллардаги энг ёмон натижа бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув якунида 34 ёшли Неймар ўз қарорини очиқлади. Гарчи у ўйиннинг сўнгги дақиқаларида пеналтини аниқ амалга ошириб, терма жамоа сафидаги голлари сонини 80 тага етказган бўлса-да, бу жамоани мағлубиятдан қутқариб қола олмади. Эрлинг Холанд дубл қайд этган баҳсдан сўнг Неймар кўз ёшларини тия олмади ва журналистлар билан учрашувда "Ҳаммаси тугади" дея қисқа хулоса қилди.

Афсонанинг кетиши ва отасининг илтимоси

Неймарнинг ушбу қарори бутун футбол оламини ларзага келтирди. Бироқ футболчининг отаси Неймар Сениор ижтимоий тармоқлар орқали ўғлига ҳиссиётларга бой мурожаат йўллаб, уни бутунлай футболдан кетмасликка чақирди. Goal.com нашри хабарига кўра, ота ўз ўғлидан клуб миқёсидаги фаолиятини давом эттиришни ва оиласи ҳамда мухлислар учун майдонга тушишда давом этишини ўтиниб сўраган.

"Ота сифатида сендан бир нарсани илтимос қиламан. Ней, илтимос, футбол ўйнашда давом эт", — деб ёзди футболчининг отаси. Бу мурожаат Неймарнинг сўнгги йилларда жароҳатлар билан боғлиқ муаммолар туфайли руҳан чарчагани ва ҳатто клуб миқёсида ҳам бутсасини михга илиш ҳақида ўйлаётгани фонида пайдо бўлди. Маълумот ўрнида, Неймар Карло Анчелотти бошчилигидаги Бразилия терма жамоасининг якуний қайдномасига ҳам узоқ давом этган тикланиш жараёнидан сўнг киритилган эди.

Неймар Бразилия футболи тарихида ўчмас из қолдирди. У 16 йиллик халқаро фаолияти давомида 130 та ўйинда майдонга тушиб, 80 та гол ва 59 та голли узатмага муаллифлик қилди. У голлар сони бўйича афсонавий Пелени ҳам ортда қолдириб, мамлакат тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Шунингдек, унинг ҳисобида 2013-йилги Конфедерациялар кубоги ва 2016-йилги Олимпиада олтин медаллари мавжуд.

Европаликларга қарши мағлубиятлар серияси

Норвегиядан қабул қилинган мағлубият Бразилия футболидаги инқирозни яна бир бор кўрсатиб берди. Бу "Селесао"нинг Жаҳон чемпионатлари плей-офф босқичида кетма-кет еттинчи марта Европа вакилларига имкониятни бой бериши бўлди. Неймар тўртта мундиалда қатнашган бўлса-да, орзусидаги бош совринни қўлга кирита олмади.

Ҳозирча Неймарнинг клубдаги келажаги сўроқ остида қолмоқда. Мухлислар ва мутахассислар унинг отасининг сўзларига қулоқ солиб, камида яна бир неча мавсум юқори савияда тўп суришига умид қилишмоқда. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Неймарнинг майдондаги ҳаракатлари ҳамиша завқ бағишлаб келган, зеро у замонамизнинг энг иқтидорли техник усталаридан бири ҳисобланади.

НеймарБразилияФутболЖЧ-2026Трансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» Энцо Фернандес билан алоқа қилгани маълум бўлди...«Реал» Энцо Фернандес билан алоқа қилгани маълум бўлди...Бугун, 14:16«Бавария» Винисиус учун «Реал»га расмий сўров юборди«Бавария» Винисиус учун «Реал»га расмий сўров юбордиБугун, 14:12Бразилия терма жамоасининг инқирози: Карло Анселотти ва юлдузлар нега муваффақиятсизликка учради?Бразилия терма жамоасининг инқирози: Карло Анселотти ва юлдузлар нега муваффақиятсизликка учради?Бугун, 13:18ЖЧ-2026 билетлари 2 минг долларгача сотилгани айтилдиЖЧ-2026 билетлари 2 минг долларгача сотилгани айтилдиБугун, 12:37Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариКриштиану Роналду Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариБугун, 11:59Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...Бугун, 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди