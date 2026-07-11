Қамчиқдаги ЙТҲдан сўнг Lacetti тўлиқ ёниб кетди

·0·Жамият
Қамчиқдаги ЙТҲдан сўнг Lacetti тўлиқ ёниб кетди

Бугун, 11 июль куни «Қамчиқ» довонида йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида Lacetti русумли енгил автомобиль ёниб кетди. Ҳодиса юзасидан «Қамчиқ» махсус қутқарув бошқармаси маълумот берди.

Маълум қилинишича, соат 17:50 атрофида А-373 автомобиль йўлининг «Тошкент–Водий» йўналишида ҳаракатланаётган Lacetti автомобилида ёнғин юзага келгани ҳақида қутқарув хизматига хабар келиб тушган.

Хабар ортидан махсус қутқарув экипажлари воқеа жойига зудлик билан етиб бориб, ёнғинни қисқа вақт ичида тўлиқ бартараф этган.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳайдовчи транспорт воситаси бошқарувини йўқотиб, йўл четидаги темир тўсиққа бориб урилган. Тўқнашув натижасида автомобилнинг электр тизимида қисқа туташув содир бўлиб, ёнғин келиб чиққан.

Билдирилишича, ҳодиса вақтида автомобилда фақат ҳайдовчининг ўзи бўлган. У ёнғин авж олмасидан олдин транспорт воситасини тарк этиб, хавфсиз ҳудудга чиққан.

Айни пайтда ёнғиннинг аниқ сабаблари ва етказилган моддий зарар миқдори ўрганилмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида жабрланганлар қайд этилмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гиёҳвандлик воситаларини олиб кириш учун янги тартиб: сертификат кимларга берилади?Гиёҳвандлик воситаларини олиб кириш учун янги тартиб: сертификат кимларга берилади?Бугун, 19:28Бу йил имтиҳондан озод этилган абитуриентлар бўйича янги рекорд ўрнатилдиБу йил имтиҳондан озод этилган абитуриентлар бўйича янги рекорд ўрнатилдиБугун, 19:16«Қамчиқ» довонида фавқулодда ҳодиса: Тўсиққа урилган «Ласетти» ёниб кетди«Қамчиқ» довонида фавқулодда ҳодиса: Тўсиққа урилган «Ласетти» ёниб кетдиБугун, 19:10Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)Бугун, 17:36Термизда eртўладаги яширин онлайн қимор бункери фош этилдиТермизда eртўладаги яширин онлайн қимор бункери фош этилдиБугун, 15:26 Жиззахда қарздор автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича рейд давом этмоқда Жиззахда қарздор автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича рейд давом этмоқдаБугун, 15:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди