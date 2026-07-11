«Қамчиқ» довонида фавқулодда ҳодиса: Тўсиққа урилган «Ласетти» ёниб кетди
Бугун, 11 июль куни «Қамчиқ» довонида ҳаракатланиб кетаётган енгил автомобилда мудҳиш ёнғин содир бўлди. Транспорт воситаси жиддий зарар кўрганига қарамай, бахтли тасодиф туфайли инсонлар омон қолди. Zamin.uz ҳодиса тафсилотларини тақдим этади.
Ҳодиса қандай юз берди?
«Қамчиқ» махсус қутқарув бошқармасига соат 17:50 да довондан ўтган А-373 автомобиль йўлининг «Тошкент–Водий» йўналишида «Ласетти» русумли енгил автомобилда ёнғин бўлаётганлиги тўғрисида хабар келиб тушган.
Дастлабки ўрганиш маълумотларига кўра, аварияга қуйидаги омиллар сабаб бўлган:
Бошқарувнинг йўқотилиши: Автомобиль ҳайдовчиси ҳаракат давомида бошқарувни йўқотиб, йўл четидаги темир тўсиққа урилган.
Қисқа туташув: Кучли тўқнашув оқибатида автомобилнинг электр тизимида қисқа туташув юзага келган.
Аланга олиши: Электрдаги носозлик тез фурсатда йирик ёнғинга айланган.
Ҳайдовчи ҳаёти хавфдан холи
Маълум қилинишича, ҳодиса вақтида автомобилда ҳайдовчининг ёлғиз ўзи бўлган. У тўқнашувдан сўнг вазиятни тўғри баҳолаб, дарҳол транспорт воситасидан тушиб, хавфсиз жойга чиқишга улгурган. Мазкур кўнгилсиз ҳодиса оқибатида тан жароҳати олганлар йўқ.
Қутқарувчиларнинг тезкор ҳаракати
Тезкор хабарга асосан «Қамчиқ» махсус қутқарув бошқармасининг қутқарув экипажлари зудлик билан воқеа жойига етиб боришган. Ходимларнинг профессионал ҳаракатлари натижасида автомобилдаги ёнғин тўлиқ бартараф этилган.
Айни пайтда: Мутахассислар томонидан ёнғиннинг якуний сабаблари ва ҳодиса оқибатида юзага келган моддий зарар миқдори аниқланмоқда.
…