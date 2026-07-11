Гиёҳвандлик воситаларини олиб кириш учун янги тартиб: сертификат кимларга берилади?
Ўзбекистонда гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни олиб кириш ҳамда олиб чиқиш учун сертификат беришнинг янги тартиби расман тасдиқланди. Ҳукумат қарори билан қабул қилинган низомда сертификатни олиш шартлари, унинг амал қилиш муддати ва йиғим миқдори белгилаб берилди.
Янги тартибга кўра, сертификат бир марта фойдаланиш учун берилади ва уни расмийлаштириш учун белгиланган миқдорда давлат йиғими тўланади.
Сертификат қанча муддат амал қилади?
Тасдиқланган низомга мувофиқ:
сертификатдан фақат бир марта фойдаланиш мумкин;
унинг амал қилиш муддати 1 йил этиб белгиланди.
Бу ҳужжат гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни қонунчилик талабларига мувофиқ импорт ёки экспорт қилиш ҳуқуқини беради.
Сертификат олиш учун қандай талаблар қўйилади?
Низомга кўра, ариза берувчи қуйидаги шартларга жавоб бериши лозим:
гиёҳвандлик воситалари муомаласи билан боғлиқ фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқини берувчи лицензияга эга бўлиши;
гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни олиб кириш ёки олиб чиқишда қонунчилик талабларига қатъий риоя қилиши;
сертификат олиш учун тақдим этиладиган маълумотларнинг ҳаққонийлигини таъминлаши.
Сертификат учун қанча тўланади?
Аризани кўриб чиқиш ва сертификатни расмийлаштириш учун БҲМнинг 8 баравари миқдорида йиғим ундирилади.
Ҳужжатларни кўриб чиқиш ваколати Фармацевтика маҳсулотлари хавфсизлиги марказига юклатилган.
Қарор қачон қабул қилинади?
Фармацевтика маҳсулотлари хавфсизлиги маркази аризани қабул қилинган кундан бошлаб 30 иш кунидан кечиктирмасдан кўриб чиқади.
Якунда ариза берувчига:
сертификат берилади;
ёки уни бериш рад этилади.
Янги тартиб гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг халқаро ҳаракатини янада тартибга солиш ҳамда бу соҳада қонунчилик талабларига риоя этилишини кучайтиришга қаратилган.
…