Гиёҳвандлик воситаларини олиб кириш учун янги тартиб: сертификат кимларга берилади?

·1·Жамият
Гиёҳвандлик воситаларини олиб кириш учун янги тартиб: сертификат кимларга берилади?

Ўзбекистонда гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни олиб кириш ҳамда олиб чиқиш учун сертификат беришнинг янги тартиби расман тасдиқланди. Ҳукумат қарори билан қабул қилинган низомда сертификатни олиш шартлари, унинг амал қилиш муддати ва йиғим миқдори белгилаб берилди.

Янги тартибга кўра, сертификат бир марта фойдаланиш учун берилади ва уни расмийлаштириш учун белгиланган миқдорда давлат йиғими тўланади.

Сертификат қанча муддат амал қилади?

Тасдиқланган низомга мувофиқ:

  • сертификатдан фақат бир марта фойдаланиш мумкин;

  • унинг амал қилиш муддати 1 йил этиб белгиланди.

Бу ҳужжат гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни қонунчилик талабларига мувофиқ импорт ёки экспорт қилиш ҳуқуқини беради.

Сертификат олиш учун қандай талаблар қўйилади?

Низомга кўра, ариза берувчи қуйидаги шартларга жавоб бериши лозим:

  • гиёҳвандлик воситалари муомаласи билан боғлиқ фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқини берувчи лицензияга эга бўлиши;

  • гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни олиб кириш ёки олиб чиқишда қонунчилик талабларига қатъий риоя қилиши;

  • сертификат олиш учун тақдим этиладиган маълумотларнинг ҳаққонийлигини таъминлаши.

Сертификат учун қанча тўланади?

Аризани кўриб чиқиш ва сертификатни расмийлаштириш учун БҲМнинг 8 баравари миқдорида йиғим ундирилади.

Ҳужжатларни кўриб чиқиш ваколати Фармацевтика маҳсулотлари хавфсизлиги марказига юклатилган.

Қарор қачон қабул қилинади?

Фармацевтика маҳсулотлари хавфсизлиги маркази аризани қабул қилинган кундан бошлаб 30 иш кунидан кечиктирмасдан кўриб чиқади.

Якунда ариза берувчига:

  • сертификат берилади;

  • ёки уни бериш рад этилади.

Янги тартиб гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг халқаро ҳаракатини янада тартибга солиш ҳамда бу соҳада қонунчилик талабларига риоя этилишини кучайтиришга қаратилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бу йил имтиҳондан озод этилган абитуриентлар бўйича янги рекорд ўрнатилдиБу йил имтиҳондан озод этилган абитуриентлар бўйича янги рекорд ўрнатилдиБугун, 19:16Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)Бугун, 17:36Термизда eртўладаги яширин онлайн қимор бункери фош этилдиТермизда eртўладаги яширин онлайн қимор бункери фош этилдиБугун, 15:26 Жиззахда қарздор автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича рейд давом этмоқда Жиззахда қарздор автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича рейд давом этмоқдаБугун, 15:04АҚШга ноқонуний йўналиш орқали олиб чиқишни таклиф қилган шахс қўлга олиндиАҚШга ноқонуний йўналиш орқали олиб чиқишни таклиф қилган шахс қўлга олиндиБугун, 14:34Тошкент вилоятида 8 кунда 400 га яқин совуқ қурол мусодара қилиндиТошкент вилоятида 8 кунда 400 га яқин совуқ қурол мусодара қилиндиБугун, 13:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди