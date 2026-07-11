OpenAI янги босқичда: ChatGPT энди бутун оила учун хавфсиз ёрдамчига айланади
Сунъий интеллект оламида инқилоб ясаган OpenAI компанияси ўзининг ChatGPT ботини энди нафақат индивидуал фойдаланувчилар, балки бутун бошли оилалар учун мослаштиришни режалаштирмоқда. Мазкур қадам технологиянинг кундалик ҳаётга чуқурроқ кириб бораётганидан ва компаниянинг аудитория қамровини кенгайтириш ниятидан далолат беради. Эндиликда ChatGPT шунчаки иш қуроли эмас, балки уй хўжалигидаги барча аъзолар учун фойдали маслаҳатчи бўлишга интилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг хабар беришича, Сан-Францискода жойлашган OpenAI компанияси оилалар, ота-оналар ва кексалар учун махсус маҳсулотлар яратиш билан шуғулланадиган маҳсулот менежери (продукт манагер) лавозимига танлов эълон қилган. Ушбу мутахассис ота-оналар ва болалар ўртасидаги ишончга асосланган рақамли тажрибани шакллантириш, шунингдек, турли ёшдаги фойдаланувчилар учун хавфсиз муҳит яратиш билан шуғулланади.
Статистик маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, ChatGPT фойдаланувчилари таркиби сезиларли даражада ўзгармоқда. Сенсор Товер таҳлилларига кўра, жаҳон миқёсида 35 ёшдан ошган фойдаланувчилар улуши ўтган йилги 26 фоиздан 31 фоизга кўтарилган. Аксинча, 18 ёшдан 24 ёшгача бўлган ёшлар улуши 34 фоиздан 29 фоизга тушган. АҚШда эса ҳар тўртта смартфон фойдаланувчи-ота-онадан бири чорак давомида ChatGPT хизматидан фойдаланган.
Хавфсизлик ва ишонч масаласиМутахассисларнинг фикрича, OpenAI компаниясининг бу стратегияси Google, Apple ва Meta каби технологик гигантлар босиб ўтган йўлни эслатади. Бироқ, сунъий интеллект ҳолатида масъулият анча юқори, чунки у шунчаки контент етказиб берувчи эмас, балки мулоқот қилувчи ёрдамчидир. Шу сабабли, болалар ва ўсмирлар учун мўлжалланган маҳсулотларда алоҳида хавфсизлик чоралари талаб этилади.
Фамилй Онлайн Сафетй Институте (Оила хавфсизлиги институти) раҳбари Степҳен Балкамнинг таъкидлашича, ушбу янги лавозим "хавфсизликни қайта лойиҳалаш" (сафетй бй редесигн) жараёнининг бир қисмидир. Дастлаб катталар учун мўлжалланган технология энди болалар психологияси ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда қайта кўриб чиқилмоқда. Бу эса сунъий интеллект билан мулоқотда юзага келиши мумкин бўлган хавфларни минималлаштиришга хизмат қилади.
Яқинда ўтказилган тадқиқотлар ота-оналар ўз фарзандларининг сунъий интеллектдан фойдаланиш даражасини етарлича баҳолай олмаётганини кўрсатди. Масалан, АҚШдаги ота-оналарнинг 27 фоизи фарзанди генератив AI дан фойдаланади деб ҳисобласа, болаларнинг ўзлари билан ўтказилган сўровда бу кўрсаткич 38 фоизни ташкил этган. Бу фарқ оилавий назорат функцияларини жорий этиш нақадар зарурлигини исботлайди.
Келажакдаги ўзгаришларOpenAI томонидан ишлаб чиқиладиган янги оилавий функциялар қуйидагиларни ўз ичига олиши кутилмоқда:
- Кучайтирилган контент назорати ва фильтрлар;
- Ёшга мослаштирилган мулоқот услуби;
- Ота-оналар учун назорат панели;
- Фойдаланувчига у инсон билан эмас, балки AI билан гаплашаётгани ҳақидаги эслатмалар.
…