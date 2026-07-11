OpenAI янги босқичда: ChatGPT энди бутун оила учун хавфсиз ёрдамчига айланади

·0·Техно
OpenAI янги босқичда: ChatGPT энди бутун оила учун хавфсиз ёрдамчига айланади

Сунъий интеллект оламида инқилоб ясаган OpenAI компанияси ўзининг ChatGPT ботини энди нафақат индивидуал фойдаланувчилар, балки бутун бошли оилалар учун мослаштиришни режалаштирмоқда. Мазкур қадам технологиянинг кундалик ҳаётга чуқурроқ кириб бораётганидан ва компаниянинг аудитория қамровини кенгайтириш ниятидан далолат беради. Эндиликда ChatGPT шунчаки иш қуроли эмас, балки уй хўжалигидаги барча аъзолар учун фойдали маслаҳатчи бўлишга интилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг хабар беришича, Сан-Францискода жойлашган OpenAI компанияси оилалар, ота-оналар ва кексалар учун махсус маҳсулотлар яратиш билан шуғулланадиган маҳсулот менежери (продукт манагер) лавозимига танлов эълон қилган. Ушбу мутахассис ота-оналар ва болалар ўртасидаги ишончга асосланган рақамли тажрибани шакллантириш, шунингдек, турли ёшдаги фойдаланувчилар учун хавфсиз муҳит яратиш билан шуғулланади.

Статистик маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, ChatGPT фойдаланувчилари таркиби сезиларли даражада ўзгармоқда. Сенсор Товер таҳлилларига кўра, жаҳон миқёсида 35 ёшдан ошган фойдаланувчилар улуши ўтган йилги 26 фоиздан 31 фоизга кўтарилган. Аксинча, 18 ёшдан 24 ёшгача бўлган ёшлар улуши 34 фоиздан 29 фоизга тушган. АҚШда эса ҳар тўртта смартфон фойдаланувчи-ота-онадан бири чорак давомида ChatGPT хизматидан фойдаланган.

Хавфсизлик ва ишонч масаласи

Мутахассисларнинг фикрича, OpenAI компаниясининг бу стратегияси Google, Apple ва Meta каби технологик гигантлар босиб ўтган йўлни эслатади. Бироқ, сунъий интеллект ҳолатида масъулият анча юқори, чунки у шунчаки контент етказиб берувчи эмас, балки мулоқот қилувчи ёрдамчидир. Шу сабабли, болалар ва ўсмирлар учун мўлжалланган маҳсулотларда алоҳида хавфсизлик чоралари талаб этилади.

Фамилй Онлайн Сафетй Институте (Оила хавфсизлиги институти) раҳбари Степҳен Балкамнинг таъкидлашича, ушбу янги лавозим "хавфсизликни қайта лойиҳалаш" (сафетй бй редесигн) жараёнининг бир қисмидир. Дастлаб катталар учун мўлжалланган технология энди болалар психологияси ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда қайта кўриб чиқилмоқда. Бу эса сунъий интеллект билан мулоқотда юзага келиши мумкин бўлган хавфларни минималлаштиришга хизмат қилади.

Яқинда ўтказилган тадқиқотлар ота-оналар ўз фарзандларининг сунъий интеллектдан фойдаланиш даражасини етарлича баҳолай олмаётганини кўрсатди. Масалан, АҚШдаги ота-оналарнинг 27 фоизи фарзанди генератив AI дан фойдаланади деб ҳисобласа, болаларнинг ўзлари билан ўтказилган сўровда бу кўрсаткич 38 фоизни ташкил этган. Бу фарқ оилавий назорат функцияларини жорий этиш нақадар зарурлигини исботлайди.

Келажакдаги ўзгаришлар

OpenAI томонидан ишлаб чиқиладиган янги оилавий функциялар қуйидагиларни ўз ичига олиши кутилмоқда:

  • Кучайтирилган контент назорати ва фильтрлар;
  • Ёшга мослаштирилган мулоқот услуби;
  • Ота-оналар учун назорат панели;
  • Фойдаланувчига у инсон билан эмас, балки AI билан гаплашаётгани ҳақидаги эслатмалар.
Ўзбекистон шароитида ҳам ChatGPT каби воситалардан таълим ва кундалик юмушларда фойдаланиш оммалашиб бормоқда. Компаниянинг оилавий йўналишга эътибор қаратиши, ўзбекистонлик ота-оналар учун ҳам фарзандларининг рақамли саводхонлигини хавфсиз оширишда янги имкониятлар очиши мумкин. Келажакда сунъий интеллект ҳар бир хонадоннинг ажралмас қисмига айланиши муқаррар кўринади.

OpenAIChatGPTСунъий ИнтеллектТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқдаАвиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқдаБугун, 19:23АҚШ коинот ва мудофаа учун чидамли микросхемалар ишлаб чиқаришни қайта тикламоқдаАҚШ коинот ва мудофаа учун чидамли микросхемалар ишлаб чиқаришни қайта тикламоқдаБугун, 18:50Гуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажардиГуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажардиБугун, 18:401X компанияси НEО роботи учун инсон қўлига ўхшаш ўта сезгир кистларни тақдим этди1X компанияси НEО роботи учун инсон қўлига ўхшаш ўта сезгир кистларни тақдим этдиБугун, 18:29Моторола Эдге 70 Max тақдимот санаси ва техник хусусиятлари маълум бўлдиМоторола Эдге 70 Max тақдимот санаси ва техник хусусиятлари маълум бўлдиБугун, 17:55Xiaomi Роутер BE19000 Pro Европада сотувга чиқди: Wi-Fi 7 ва ультра тезликXiaomi Роутер BE19000 Pro Европада сотувга чиқди: Wi-Fi 7 ва ультра тезликБугун, 16:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги