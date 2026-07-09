Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Nemolchi.uz маълумотига кўра, 6 июль куни эрталаб автобусда аёлга нисбатан номақбул ҳаракат содир этилгани айтилмоқда.
Жабрланувчи воқеа соат 08:30–08:50 атрофида бўлганини билдирган. Унинг сўзларига қараганда, автобусда йўловчилар кам бўлган. Бир эркак аввал унинг ёнига ўтирган, аммо аёл нохуш ҳидни сезиб, бошқа жойга ўтган.
Кейин эркак жамоат транспортида ахлоқ меъёрларига тўғри келмайдиган ҳаракатларни амалга ошира бошлаган. Аёл ҳолатни тасвирга олган. У эркак баъзан тўхтаб, кейин яна шу ҳаракатини давом эттирганини айтган.
Шундан сўнг жабрланувчи унга эътироз билдирган ва видеони интернетга жойлаштиришини айтган. Эркак эса аёлнинг гапи унга тегишлими-йўқми, деб сўраган. Аёл бу ҳаракатлар айнан у ҳақида эканини билдиргач, эркак автобусдан тушиб кетган. Маълум қилинишича, у йўл ҳақини ҳам тўламаган.
Жабрланувчи бундай ҳолатлар жамоат транспортида хавфсизлик масаласини яна бир бор кун тартибига олиб чиқишини айтган. Айниқса, вояга етмаган қизлар бундай вазиятдан кейин руҳий босимга тушиши мумкинлигини таъкидлаган.
Айни вақтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан расмий муносабат билдирилгани йўқ. Ҳолат юзасидан ижтимоий тармоқларда турли фикрлар билдирилмоқда.
…