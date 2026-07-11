Авиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқда
АҚШнинг Electra Аэро компанияси минтақавий авиация соҳасида ҳақиқий бурилиш ясаши кутилаётган EL9 гибрид-электр самолётини бозорга чиқариш йўлида муҳим қадамни қўйди. АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) янги моделни сертификатлаш жараёнининг биринчи босқичини якунлаб, Г-1 Иссуе Папер ҳужжатини тасдиқлади. Бу ҳужжат ностандарт технологияларга эга самолётлар учун асосий қоидалар тўплами бўлиб, регулятор янги муҳандислик ечимларини қандай баҳолашини белгилаб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Electra EL9 лойиҳаси учун ушбу босқичнинг якунланиши етти ойлик интенсив музокаралар ва кўп йиллик ҳамкорлик натижасидир. ixbt.com маълумотига кўра, компания сертификатлаш учун аризани 2023-йил ноябрь ойида топширган эди. Эндиликда лойиҳа Г-2 босқичига ўтади, унда самолётнинг хавфсизлигини тасдиқлаш учун аниқ усуллар, жумладан, ер усти синовлари ва парвоз текширувлари белгилаб олинади.
Технологик устунлик ва қисқа масофали парвозларElectra EL9 моделининг энг асосий ўзига хослиги унинг ўта қисқа масофада ҳавога кўтарилиш ва қўниш имкониятидир. Муҳандисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, ушбу ҳаво кемаси учун бор-йўғи 45 метр узунликдаги майдонча кифоя қилади. Таққослаш учун, замонавий минтақавий самолётларнинг аксарияти учун бир неча юз метрли учиш-қўниш йўлаклари талаб этилади.
Самолётнинг техник имкониятлари қуйидаги жиҳатлар билан характерланади:
- 9 нафаргача йўловчини ташиш қуввати;
- 330 денгиз мили (тахминан 610 км) масофага учиш масофаси;
- Гибрид-электр куч қурилмаси ёрдамида ёқилғи тежамкорлиги;
- Шаҳар чеккалари ва саноат зоналаридаги кичик майдончалардан фойдаланиш имконияти.
Дунё миқёсида бундай лойиҳаларга қизиқиш юқори. Масалан, Россияда ҳам шунга ўхшаш концепцияга эга "Партизан" самолёти устида иш олиб борилаётгани ҳақида хабарлар берилган эди. Бироқ, ҳозирги вақтда ушбу лойиҳанинг ҳолати ҳақида янги маълумотлар мавжуд эмас, бу эса Electra Аэро компаниясини ушбу сегментда пешқадамга айлантирмоқда.
Ўзбекистон каби тоғли ҳудудлар ва узоқ қишлоқ аҳоли пунктлари кўп бўлган мамлакатлар учун бундай ихчам ва кам жой талаб қиладиган самолётлар келажакда ички туризм ва логистикани ривожлантиришда муҳим рол ўйнаши мумкин. Ҳозирча Electra EL9 ўзининг синов босқичларини муваффақиятли давом эттирмоқда.
…