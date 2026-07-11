Авиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқда

·0·Техно
Авиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқда

АҚШнинг Electra Аэро компанияси минтақавий авиация соҳасида ҳақиқий бурилиш ясаши кутилаётган EL9 гибрид-электр самолётини бозорга чиқариш йўлида муҳим қадамни қўйди. АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) янги моделни сертификатлаш жараёнининг биринчи босқичини якунлаб, Г-1 Иссуе Папер ҳужжатини тасдиқлади. Бу ҳужжат ностандарт технологияларга эга самолётлар учун асосий қоидалар тўплами бўлиб, регулятор янги муҳандислик ечимларини қандай баҳолашини белгилаб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Electra EL9 лойиҳаси учун ушбу босқичнинг якунланиши етти ойлик интенсив музокаралар ва кўп йиллик ҳамкорлик натижасидир. ixbt.com маълумотига кўра, компания сертификатлаш учун аризани 2023-йил ноябрь ойида топширган эди. Эндиликда лойиҳа Г-2 босқичига ўтади, унда самолётнинг хавфсизлигини тасдиқлаш учун аниқ усуллар, жумладан, ер усти синовлари ва парвоз текширувлари белгилаб олинади.

Технологик устунлик ва қисқа масофали парвозлар

Electra EL9 моделининг энг асосий ўзига хослиги унинг ўта қисқа масофада ҳавога кўтарилиш ва қўниш имкониятидир. Муҳандисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, ушбу ҳаво кемаси учун бор-йўғи 45 метр узунликдаги майдонча кифоя қилади. Таққослаш учун, замонавий минтақавий самолётларнинг аксарияти учун бир неча юз метрли учиш-қўниш йўлаклари талаб этилади.

Самолётнинг техник имкониятлари қуйидаги жиҳатлар билан характерланади:

  • 9 нафаргача йўловчини ташиш қуввати;
  • 330 денгиз мили (тахминан 610 км) масофага учиш масофаси;
  • Гибрид-электр куч қурилмаси ёрдамида ёқилғи тежамкорлиги;
  • Шаҳар чеккалари ва саноат зоналаридаги кичик майдончалардан фойдаланиш имконияти.
Ушбу технология минтақавий транспорт тизимини тубдан ўзгартириши мумкин. Катта аэропортларга боғланиб қолиш зарурати камаяди, бу эса логистика харажатларини пасайтириб, йўловчилар учун вақтни тежаш имконини беради. Гибрид тизим нафақат экологик тоза, балки анъанавий самолётларга қараганда анча арзон эксплуатация харажатларини вада қилмоқда.

Дунё миқёсида бундай лойиҳаларга қизиқиш юқори. Масалан, Россияда ҳам шунга ўхшаш концепцияга эга "Партизан" самолёти устида иш олиб борилаётгани ҳақида хабарлар берилган эди. Бироқ, ҳозирги вақтда ушбу лойиҳанинг ҳолати ҳақида янги маълумотлар мавжуд эмас, бу эса Electra Аэро компаниясини ушбу сегментда пешқадамга айлантирмоқда.

Ўзбекистон каби тоғли ҳудудлар ва узоқ қишлоқ аҳоли пунктлари кўп бўлган мамлакатлар учун бундай ихчам ва кам жой талаб қиладиган самолётлар келажакда ички туризм ва логистикани ривожлантиришда муҳим рол ўйнаши мумкин. Ҳозирча Electra EL9 ўзининг синов босқичларини муваффақиятли давом эттирмоқда.

Electra АэроАвиацияТехнологияEL9Гибрид Самолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI янги босқичда: ChatGPT энди бутун оила учун хавфсиз ёрдамчига айланадиOpenAI янги босқичда: ChatGPT энди бутун оила учун хавфсиз ёрдамчига айланадиБугун, 19:21АҚШ коинот ва мудофаа учун чидамли микросхемалар ишлаб чиқаришни қайта тикламоқдаАҚШ коинот ва мудофаа учун чидамли микросхемалар ишлаб чиқаришни қайта тикламоқдаБугун, 18:50Гуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажардиГуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажардиБугун, 18:401X компанияси НEО роботи учун инсон қўлига ўхшаш ўта сезгир кистларни тақдим этди1X компанияси НEО роботи учун инсон қўлига ўхшаш ўта сезгир кистларни тақдим этдиБугун, 18:29Моторола Эдге 70 Max тақдимот санаси ва техник хусусиятлари маълум бўлдиМоторола Эдге 70 Max тақдимот санаси ва техник хусусиятлари маълум бўлдиБугун, 17:55Xiaomi Роутер BE19000 Pro Европада сотувга чиқди: Wi-Fi 7 ва ультра тезликXiaomi Роутер BE19000 Pro Европада сотувга чиқди: Wi-Fi 7 ва ультра тезликБугун, 16:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги