Суперкомпьютер Норвегия — Англия ўйини фаворитини айтди
ЖЧ–2026 чоракфиналидаги Норвегия ва Англия ўртасидаги баҳс олдидан Opta суперкомпьютери ғалаба эҳтимолларини ҳисоблаб чиқди. Прогнозга кўра, Англия фаворит ҳисобланмоқда, аммо рақамлар учрашув бир томонлама кечмаслигини кўрсатяпти.
Айниқса, баҳснинг қўшимча вақт ёки пеналтилар сериясига чўзилиш эҳтимоли ҳам анча юқори баҳоланган.
Англияга деярли 50 фоиз имконият берилди
Opta ҳисоб-китобига кўра, Англия миллий жамоасининг асосий вақтда ғалаба қозониш эҳтимоли 49,5 фоизни ташкил этади.
Бу натижа Томас Тухел жамоасини чоракфинал баҳсининг асосий фаворитига айлантирмоқда.
Норвегиянинг имконияти қанча?
Норвегиянинг 90 дақиқа ичида ғалаба қозониш эҳтимоли 25,8 фоиз деб баҳоланган.
Шунга қарамай, Эрлинг Ҳоланд, Мартин Эдегор ва Александр Сёрлот каби футболчилар ҳар қандай рақибга жиддий муаммо туғдириши мумкин.
Ўйин қўшимча вақтга чўзилиши мумкин
Суперкомпьютер учрашувнинг асосий вақти дуранг билан якунланиш эҳтимолини 24,7 фоиз деб кўрсатди.
Бундай ҳолатда ғолиб қўшимча бўлимларда ёки пеналтилар сериясида аниқланади.
Opta прогнози
Англия ғалабаси — 49,5 фоиз;
Норвегия ғалабаси — 25,8 фоиз;
дуранг ва қўшимча вақт — 24,7 фоиз.
Норвегия — Англия учрашуви Тошкент вақти билан соат 02:00 да старт олади. Энди асосий савол — рақамлар майдонда ҳам ўз тасдиғини топадими?
…