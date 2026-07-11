Бу йил имтиҳондан озод этилган абитуриентлар бўйича янги рекорд ўрнатилди

·0·Жамият
Бу йил имтиҳондан озод этилган абитуриентлар бўйича янги рекорд ўрнатилди

Ўзбекистонда олий таълим муассасаларига 2026/2027-ўқув йили учун абитуриентларни онлайн рўйхатга олиш жараёнлари якунланди. Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги жорий йилги қабул кампаниясининг якуний статистикасини эълон қилди. Zamin.uz мухлислари учун энг муҳим рақамлар ва кутилаётган янгиликларни тақдим этади.

Абитуриентлар сони ва гендер мувозанати

Жорий йилда жами 677 907 нафар абитуриент олий таълим муассасаларига кириш учун онлайн тарзда рўйхатдан ўтди. Уларнинг таркиби қуйидаги мезонларга кўра тақсимланган:

  • Жорий йил битирувчилари: 451 744 нафар (66,6 %).

  • Аввалги йилларда тамомлаганлар: 226 163 нафар (33,4 фоиз).

Шунингдек, бу йилги қабулда ҳам хотин-қизлар олий маълумот олишга интилиш бўйича юқори фаоллик кўрсатиб, анъанавий тарзда кўпчиликни ташкил этди:

  • Аёллар: 365 196 нафар (53,9 фоиз).

  • Эркаклар: 312 711 нафар (46,1 фоиз).

Қайд этилишича, рўйхатдан ўтганларнинг барчаси ҳам имтиҳон залига кирмайди — тўғридан-тўғри тест синовларида 664 609 нафар абитуриент иштирок этиши кутилмоқда.

Сертификатлар инқилоби: 13 мингга яқин абитуриент тестсиз тўғридан-тўғри талабаликка яқин!

Бу йилги қабулнинг энг шов-шувли янгиликларидан бири миллий ва халқаро сертификатга эга абитуриентлар сонининг ҳаддан ташқари кўпайгани бўлди.

Кутилмаган рекорд: Жорий йилда барча имтиҳон фанларидан миллий ёки халқаро сертификатга эга бўлган 12 997 нафар абитуриент тест синовларидан тўлиқ озод қилинди ва бевосита танлов босқичига ўтказилди. Таққослаш учун, 2025 йилда бундай улкан имкониятдан атиги 678 нафар абитуриент фойдалана олган эди.

Сертификатлар бўйича умумий рақамлар қуйидагича:

  • Рўйхатдан ўтиш давомида абитуриентлар томонидан юкланган халқаро сертификатлар жиддий текширилиб, уларнинг 24 526 таси ўз тасдиғини топди.

  • Умумтаълим фанлари бўйича миллий ёки халқаро сертификатга эга абитуриентлар сони 193 186 нафарни ташкил этди.

  • Чет тиллари бўйича эса 125 354 нафар миллий ёки халқаро сертификат соҳиблари рўйхатдан ўтган.

Имтиҳонлар қанча давом этади?

Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги хабарига кўра, жорий йилги олийгоҳларга кириш тест синовлари жами 10 кун давомида бўлиб ўтади.

Умумий кўрсаткичлар жадвали

Кўрсаткич номи

Абитуриентлар сони

Пропорция (Фоизда)

Жами рўйхатдан ўтган абитуриентлар

677 907

100%

Жорий йилги мактаб/лицей битирувчилари

451 744

66,6%

Аввалги йилларда тамомлаганлар

226 163

33,4%

Хотин-қизлар (аёллар)

365 196

53,9%

Эркаклар

312 711

46,1%

Имтиҳондан тўлиқ озод этилганлар

12 997

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)Бугун, 17:36Термизда eртўладаги яширин онлайн қимор бункери фош этилдиТермизда eртўладаги яширин онлайн қимор бункери фош этилдиБугун, 15:26 Жиззахда қарздор автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича рейд давом этмоқда Жиззахда қарздор автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича рейд давом этмоқдаБугун, 15:04АҚШга ноқонуний йўналиш орқали олиб чиқишни таклиф қилган шахс қўлга олиндиАҚШга ноқонуний йўналиш орқали олиб чиқишни таклиф қилган шахс қўлга олиндиБугун, 14:34Тошкент вилоятида 8 кунда 400 га яқин совуқ қурол мусодара қилиндиТошкент вилоятида 8 кунда 400 га яқин совуқ қурол мусодара қилиндиБугун, 13:11Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...Бугун, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди