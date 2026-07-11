Бу йил имтиҳондан озод этилган абитуриентлар бўйича янги рекорд ўрнатилди
Ўзбекистонда олий таълим муассасаларига 2026/2027-ўқув йили учун абитуриентларни онлайн рўйхатга олиш жараёнлари якунланди. Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги жорий йилги қабул кампаниясининг якуний статистикасини эълон қилди. Zamin.uz мухлислари учун энг муҳим рақамлар ва кутилаётган янгиликларни тақдим этади.
Абитуриентлар сони ва гендер мувозанати
Жорий йилда жами 677 907 нафар абитуриент олий таълим муассасаларига кириш учун онлайн тарзда рўйхатдан ўтди. Уларнинг таркиби қуйидаги мезонларга кўра тақсимланган:
Жорий йил битирувчилари: 451 744 нафар (66,6 %).
Аввалги йилларда тамомлаганлар: 226 163 нафар (33,4 фоиз).
Шунингдек, бу йилги қабулда ҳам хотин-қизлар олий маълумот олишга интилиш бўйича юқори фаоллик кўрсатиб, анъанавий тарзда кўпчиликни ташкил этди:
Аёллар: 365 196 нафар (53,9 фоиз).
Эркаклар: 312 711 нафар (46,1 фоиз).
Қайд этилишича, рўйхатдан ўтганларнинг барчаси ҳам имтиҳон залига кирмайди — тўғридан-тўғри тест синовларида 664 609 нафар абитуриент иштирок этиши кутилмоқда.
Сертификатлар инқилоби: 13 мингга яқин абитуриент тестсиз тўғридан-тўғри талабаликка яқин!
Бу йилги қабулнинг энг шов-шувли янгиликларидан бири миллий ва халқаро сертификатга эга абитуриентлар сонининг ҳаддан ташқари кўпайгани бўлди.
Кутилмаган рекорд: Жорий йилда барча имтиҳон фанларидан миллий ёки халқаро сертификатга эга бўлган 12 997 нафар абитуриент тест синовларидан тўлиқ озод қилинди ва бевосита танлов босқичига ўтказилди. Таққослаш учун, 2025 йилда бундай улкан имкониятдан атиги 678 нафар абитуриент фойдалана олган эди.
Сертификатлар бўйича умумий рақамлар қуйидагича:
Рўйхатдан ўтиш давомида абитуриентлар томонидан юкланган халқаро сертификатлар жиддий текширилиб, уларнинг 24 526 таси ўз тасдиғини топди.
Умумтаълим фанлари бўйича миллий ёки халқаро сертификатга эга абитуриентлар сони 193 186 нафарни ташкил этди.
Чет тиллари бўйича эса 125 354 нафар миллий ёки халқаро сертификат соҳиблари рўйхатдан ўтган.
Имтиҳонлар қанча давом этади?
Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги хабарига кўра, жорий йилги олийгоҳларга кириш тест синовлари жами 10 кун давомида бўлиб ўтади.
Умумий кўрсаткичлар жадвали
Кўрсаткич номи
Абитуриентлар сони
Пропорция (Фоизда)
Жами рўйхатдан ўтган абитуриентлар
677 907
100%
Жорий йилги мактаб/лицей битирувчилари
451 744
66,6%
Аввалги йилларда тамомлаганлар
226 163
33,4%
Хотин-қизлар (аёллар)
365 196
53,9%
Эркаклар
312 711
46,1%
Имтиҳондан тўлиқ озод этилганлар
12 997
—
…