Ҳоланд — Кейн тўқнашуви олдидан тахминий таркиблар маълум бўлди

·97·Спорт
Ҳоланд — Кейн тўқнашуви олдидан тахминий таркиблар маълум бўлди

ЖЧ–2026 чоракфиналининг учинчи баҳсида Норвегия ва Англия миллий жамоалари яримфинал йўлланмаси учун курашади. Учрашув олдидан ҳар икки жамоанинг тахминий бошланғич таркиблари эълон қилинди.

Асосий эътибор табиий равишда икки тўпурар — Эрлинг Ҳоланд ва Гарри Кейнга қаратилади. Аммо бу баҳсда натижани фақат ҳужумчилар эмас, ярим ҳимоядаги кураш ҳам ҳал қилиши мумкин.

Норвегия асосий юлдузларига ишонади

Норвегия таркибида Мартин Эдегор ўйинни ташкил қилиши, Александр Сёрлот ва Эрлинг Ҳоланд эса ҳужум чизиғида ҳаракат қилиши кутилмоқда.

Антонио Нуса ҳам тезлиги ва яккама-якка вазиятлардаги фаоллиги билан Англия ҳимоясига муаммо туғдириши мумкин.

Англия кучли ҳужум чизиғини танлаши мумкин

Англия таркибида Жуд Беллингҳэм, Букайо Сака, Энтони Гордон ва Гарри Кейн майдонга тушиши кутилмоқда.

Ярим ҳимояда Деклан Райс ва Эллиот Андерсон ҳаракат қилиши, ҳимоя марказида эса Жон Стоунз ва Эзри Конса ўйнаши мумкин.

ЖЧ–2026. Чоракфинал

Норвегия — Англия

Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Хеггем, Аер, Волф, Сандер Берг, Патрик Берг, Эдегор, Сёрлот, Нуса, Ҳоланд.

Англия: Пикфорд, Спенс, Конса, Стоунз, О’Райли, Андерсон, Райс, Сака, Беллингҳэм, Гордон, Кейн.

Ўйин қачон бошланади?

Норвегия ва Англия ўртасидаги чоракфинал баҳси Тошкент вақти билан соат 02:00 да старт олади.

Бу учрашувда Ҳоланд ва Кейндан қай бири жамоасини яримфиналга олиб чиқиши энг асосий интрига бўлиб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳарри Кейн 32 ёшида ҳам юқори савияни қандай сақлаётганини айтдиҲарри Кейн 32 ёшида ҳам юқори савияни қандай сақлаётганини айтдиБугун, 20:55Суперкомпьютер Норвегия — Англия ўйини фаворитини айтдиСуперкомпьютер Норвегия — Англия ўйини фаворитини айтдиБугун, 20:48Томас Тухель Эрлинг Холанднинг психологик ўйинларига муносабат билдирдиТомас Тухель Эрлинг Холанднинг психологик ўйинларига муносабат билдирдиБугун, 18:59Белгия терма жамоасида инқироз: Кевин Де Бруйне ва Тибаут Коуртоис кетиш ҳақида ўйламоқдаБелгия терма жамоасида инқироз: Кевин Де Бруйне ва Тибаут Коуртоис кетиш ҳақида ўйламоқдаБугун, 18:53«Бу баҳсни ОАВ яратмоқда»: Мартинес ҳакамлар ҳақидаги саволга жавоб берди«Бу баҳсни ОАВ яратмоқда»: Мартинес ҳакамлар ҳақидаги саволга жавоб бердиБугун, 18:18Солбаккен Англияни фаворит деб атади, аммо муҳим огоҳлантириш бердиСолбаккен Англияни фаворит деб атади, аммо муҳим огоҳлантириш бердиБугун, 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди