Покта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олди
«Покта Маил» паролланган РАР-архивлар қўшилган фирибгарлик хабарлари оқимини блоклади, бундай ҳужумлар сўнгги бир ойда тўхтатилган барча зарарли хабарларнинг 13 фоизини ташкил этди. Ҳужумчилар хатларни расмий ёзишмалар ва қонунчилик ҳаволалари билан ниқоблаб, зарарли дастурларни парол билан ҳимояланган архивларга яширмоқда.
«Покта Маил» хизмати фойдаланувчилар хавфсизлигига қаратилган навбатдаги муҳим қадамни ташлаб, паролланган РАР-архивларни ўз ичига олган янги турдаги фирибгарлик хабарлари оқимини муваффақиятли блоклади. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги бир ой ичида аниқланган ва тўхтатилган барча зарарли хабарларнинг нақ 13 фоизи айнан шундай архив кўринишидаги ҳужумлар улушига тўғри келган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳужумчилар ушбу схемада ўта айёр усуллардан фойдаланиб, фойдаланувчиларни алдашга ҳаракат қилишмоқда. Хусусан, фирибгарлик хабарлари расмий иш юритиш ёзишмалари, жумладан, турли шартномалар, имзоланиши лозим бўлган муҳим ҳужумлар ҳамда зудлик билан эътибор қаратишни талаб қилувчи билдиришномалар сифатида ниқобланади. Хат матнлари қатъий расмий услубда тузилиб, ҳатто амалдаги қонунчилик ҳаволалари билан ҳам бойитилади.
Хавфли схема ва мавсумий омилларЗарарли файлни очиш учун зарур бўлган парол тўғридан-тўғри хатнинг ўзида кўрсатиб ўтилади. Бундай схеманинг фаол тарқалишига молиявий ҳисоботлар мавсуми ҳам қисман сабаб бўлмоқда, чунки бу даврда одатда кўплаб корпоратив ва молиявий ҳужумлар келиб тушади. Катта ҳажмдаги хат-хабарлар оқими фонида қабул қилувчилар юборувчиларнинг электрон манзилини ва файллар таркибини ҳар доим ҳам диққат билан текширавермайди.
Оддий фишинг ҳаволаларидан фарқли ўлароқ, мазкур усулда зарарли дастурий таъминот ҳимояланган архив ичига яширилган бўлади. Уни шифрдан чиқариб очгандан сўнг, махфий дастур фойдаланувчининг қурилмаси, шахсий ёки корпоратив аккаунтлари ҳамда махфий маълумотларига тўғридан-тўғри кириш ҳуқуқини қўлга киритиши мумкин.
Хавфсизлик чоралари ва тавсияларМутахассисларнинг таъкидлашича, бундай таҳдидларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш учун замонавий технологиялар талаб этилади. «Покта Маил» хизмати ўхшаш хавфларни фош этиш жараёнида ўттиздан ортиқ машинали ўқитиш (МЛ) моделлари ва мураккаб антиспам фильтрларидан фаол фойдаланмоқда.
Шунга қарамай, киберхавфсизлик қоидаларига риоя қилиш ҳар доим муҳимлигича қолмоқда. Хизмат вакиллари фойдаланувчиларга кутилмаган иловаларга эҳтиёткорлик билан ёндашишни, жўнатувчининг электрон почта манзилини доимий равишда текшириб боришни ҳамда номаълум манбалардан келган бажариладиган файлларни очмасликни қатъий тавсия қилмоқдалар.
…