Покта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олди

·31·Техно
Покта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олди
Қисқача

«Покта Маил» паролланган РАР-архивлар қўшилган фирибгарлик хабарлари оқимини блоклади, бундай ҳужумлар сўнгги бир ойда тўхтатилган барча зарарли хабарларнинг 13 фоизини ташкил этди. Ҳужумчилар хатларни расмий ёзишмалар ва қонунчилик ҳаволалари билан ниқоблаб, зарарли дастурларни парол билан ҳимояланган архивларга яширмоқда.

«Покта Маил» хизмати фойдаланувчилар хавфсизлигига қаратилган навбатдаги муҳим қадамни ташлаб, паролланган РАР-архивларни ўз ичига олган янги турдаги фирибгарлик хабарлари оқимини муваффақиятли блоклади. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги бир ой ичида аниқланган ва тўхтатилган барча зарарли хабарларнинг нақ 13 фоизи айнан шундай архив кўринишидаги ҳужумлар улушига тўғри келган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳужумчилар ушбу схемада ўта айёр усуллардан фойдаланиб, фойдаланувчиларни алдашга ҳаракат қилишмоқда. Хусусан, фирибгарлик хабарлари расмий иш юритиш ёзишмалари, жумладан, турли шартномалар, имзоланиши лозим бўлган муҳим ҳужумлар ҳамда зудлик билан эътибор қаратишни талаб қилувчи билдиришномалар сифатида ниқобланади. Хат матнлари қатъий расмий услубда тузилиб, ҳатто амалдаги қонунчилик ҳаволалари билан ҳам бойитилади.

Хавфли схема ва мавсумий омиллар

Зарарли файлни очиш учун зарур бўлган парол тўғридан-тўғри хатнинг ўзида кўрсатиб ўтилади. Бундай схеманинг фаол тарқалишига молиявий ҳисоботлар мавсуми ҳам қисман сабаб бўлмоқда, чунки бу даврда одатда кўплаб корпоратив ва молиявий ҳужумлар келиб тушади. Катта ҳажмдаги хат-хабарлар оқими фонида қабул қилувчилар юборувчиларнинг электрон манзилини ва файллар таркибини ҳар доим ҳам диққат билан текширавермайди.

Оддий фишинг ҳаволаларидан фарқли ўлароқ, мазкур усулда зарарли дастурий таъминот ҳимояланган архив ичига яширилган бўлади. Уни шифрдан чиқариб очгандан сўнг, махфий дастур фойдаланувчининг қурилмаси, шахсий ёки корпоратив аккаунтлари ҳамда махфий маълумотларига тўғридан-тўғри кириш ҳуқуқини қўлга киритиши мумкин.

Хавфсизлик чоралари ва тавсиялар

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай таҳдидларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш учун замонавий технологиялар талаб этилади. «Покта Маил» хизмати ўхшаш хавфларни фош этиш жараёнида ўттиздан ортиқ машинали ўқитиш (МЛ) моделлари ва мураккаб антиспам фильтрларидан фаол фойдаланмоқда.

Шунга қарамай, киберхавфсизлик қоидаларига риоя қилиш ҳар доим муҳимлигича қолмоқда. Хизмат вакиллари фойдаланувчиларга кутилмаган иловаларга эҳтиёткорлик билан ёндашишни, жўнатувчининг электрон почта манзилини доимий равишда текшириб боришни ҳамда номаълум манбалардан келган бажариладиган файлларни очмасликни қатъий тавсия қилмоқдалар.

Покта МаилКиберхавфсизликРАР-архивФирибгарликАнтиспам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Spotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиSpotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиБугун, 18:26Сунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиСунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиБугун, 18:22Европанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилдиЕвропанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилдиБугун, 17:59Хитой олимлари ўзини тиклайдиган янги мато яратдиХитой олимлари ўзини тиклайдиган янги мато яратдиБугун, 17:39Anthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайдиAnthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайдиБугун, 17:25Telegram бир кунда юз мингдан ортиқ гуруҳ ва каналларни блокладиTelegram бир кунда юз мингдан ортиқ гуруҳ ва каналларни блокладиБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди