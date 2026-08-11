«Пахтакор» Элит ОЧЛ йўлида: Иорданиянинг «ноқулай» клубига қарши баҳс

·0·Спорт
«Пахтакор» Элит ОЧЛ йўлида: Иорданиянинг «ноқулай» клубига қарши баҳс

Бугун, 11 август куни Тошкентнинг «Пахтакор» клуби Осиёда янги форматда ўтказилаётган Элит Осиё Чемпионлар Лигаси саралаш босқичи доирасида Иорданиянинг «Ал Ҳусайн» жамоасига қарши майдонга тушади.

Икки жамоа ўртасидаги тўқнашув олдидан ЎзПФЛ матбуот хизмати томонларнинг ўзаро ўйинлар ва рақиб мамлакат клубларига қарши кўрсаткичлари бўйича қизиқарли ҳамда хавотирли статистик маълумотларни тақдим этди.

«Ал Ҳусайн» — Ўзбекистон клублари учун «ноқулай» рақиб

Статистикага назар ташласак, Иорданиянинг «Ал Ҳусайн» жамоаси ҳозирга қадар Ўзбекистон клубларига қарши ўтказилган баҳсларда 100 фоизлик натижа кўрсатиб келмоқда — 2 та ўйин, 2 та ғалаба.

Иордания клуби 2024 йилда ОЧЛ-2 (ACL Two) турнири гуруҳ босқичи доирасида Қаршининг «Насаф» жамоаси билан куч синашган. Ушбу қарама-қаршиликнинг ҳар иккала учрашувида ҳам «Ал Ҳусайн» вакиллари бир хил — 2:1 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритишган эди.

«Пахтакор»нинг Иордания клубларига қарши тарихи

«Шерлар» ҳозирга қадар Иордания клублари билан Осиё майдонларида атиги икки маротаба тўқнаш келишган:

  • 2002 йилги ОЧЛ баҳси: Тошкентда кечган беллашувда «Пахтакор» Иорданиянинг «Ал Веҳдат» клубини йирик 3:0 ҳисобида мағлуб этган.

  • Жавоб ўйини: Сафарда кечган беллашувда эса вакилларимиз 1:3 ҳисобида имкониятни бой беришган.

Шу тариқа, «Пахтакор»нинг Иордания клубларига қарши статистикаси 1 та ғалаба ва 1 та мағлубиятдан иборат.

Ўйин вақти ва ҳакамлар бригадаси

Маълумот ўрнида, «Пахтакор» ва «Ал Ҳусайн» ўртасидаги Элит ОЧЛ саралаш босқичининг марказий баҳсига бугун, 11 август куни Тошкент вақти билан соат 20:00 да старт берилади.

Ушбу масъулиятли учрашувни Жанубий Кореядан ташриф буюрган тажрибали ҳакамлар бригадаси бошқариб боради.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Бугун, 16:34Роналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Ван Дейкни намуна деб атадиРоналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Ван Дейкни намуна деб атадиБугун, 16:30Фрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилдиФрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилдиБугун, 16:08Робби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяптиРобби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяптиБугун, 15:53Аёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олдиАёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олдиБугун, 15:51Интер Джед Спенс трансферини якунлашга яқин турибдиИнтер Джед Спенс трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)