«Пахтакор» Элит ОЧЛ йўлида: Иорданиянинг «ноқулай» клубига қарши баҳс
Бугун, 11 август куни Тошкентнинг «Пахтакор» клуби Осиёда янги форматда ўтказилаётган Элит Осиё Чемпионлар Лигаси саралаш босқичи доирасида Иорданиянинг «Ал Ҳусайн» жамоасига қарши майдонга тушади.
Икки жамоа ўртасидаги тўқнашув олдидан ЎзПФЛ матбуот хизмати томонларнинг ўзаро ўйинлар ва рақиб мамлакат клубларига қарши кўрсаткичлари бўйича қизиқарли ҳамда хавотирли статистик маълумотларни тақдим этди.
«Ал Ҳусайн» — Ўзбекистон клублари учун «ноқулай» рақиб
Статистикага назар ташласак, Иорданиянинг «Ал Ҳусайн» жамоаси ҳозирга қадар Ўзбекистон клубларига қарши ўтказилган баҳсларда 100 фоизлик натижа кўрсатиб келмоқда — 2 та ўйин, 2 та ғалаба.
Иордания клуби 2024 йилда ОЧЛ-2 (ACL Two) турнири гуруҳ босқичи доирасида Қаршининг «Насаф» жамоаси билан куч синашган. Ушбу қарама-қаршиликнинг ҳар иккала учрашувида ҳам «Ал Ҳусайн» вакиллари бир хил — 2:1 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритишган эди.
«Пахтакор»нинг Иордания клубларига қарши тарихи
«Шерлар» ҳозирга қадар Иордания клублари билан Осиё майдонларида атиги икки маротаба тўқнаш келишган:
2002 йилги ОЧЛ баҳси: Тошкентда кечган беллашувда «Пахтакор» Иорданиянинг «Ал Веҳдат» клубини йирик 3:0 ҳисобида мағлуб этган.
Жавоб ўйини: Сафарда кечган беллашувда эса вакилларимиз 1:3 ҳисобида имкониятни бой беришган.
Шу тариқа, «Пахтакор»нинг Иордания клубларига қарши статистикаси 1 та ғалаба ва 1 та мағлубиятдан иборат.
Ўйин вақти ва ҳакамлар бригадаси
Маълумот ўрнида, «Пахтакор» ва «Ал Ҳусайн» ўртасидаги Элит ОЧЛ саралаш босқичининг марказий баҳсига бугун, 11 август куни Тошкент вақти билан соат 20:00 да старт берилади.
Ушбу масъулиятли учрашувни Жанубий Кореядан ташриф буюрган тажрибали ҳакамлар бригадаси бошқариб боради.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…