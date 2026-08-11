Роналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Ван Дейкни намуна деб атади

·0·Спорт
Роналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Ван Дейкни намуна деб атади

Барселона сафида уч карра Ла Лига чемпионлигини қўлга киритган ва яқинда сардор этиб тайинланган Роналд Араухо фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттирадиган бўлди. Ҳимоячи Мерсисайд клуби сафига қўшилиб, фаолиятидаги янги босқичга қадам қўйди ва жамоанинг тажрибали аъзоси Виргил ван Дейк унинг асосий илҳом манбаларидан бири эканини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Янги жамоа ва Виргил ван Дейк таъсири

Goal.com хабар беришича, 27 ёшли футболчи Ливерпул билан шартнома имзолагач, клуб расмий сайтига интервю берган. У ўзининг янги жамоадоши ҳақида илиқ фикрлар билдириб, фаолияти давомида нидерландиялик ҳимоячига доимо ҳавас билан қараганини яширмаган.

“Барчамиз Виргилнинг қандай буюк футболчи эканини яхши биламиз. У жамоа учун ҳам, шахсан мен учун ҳам ҳақиқий намуна ва ишончли таянч ҳисобланади”, — дейди Араухо.

Трансфер жараёни ва тезкор қарор

Ҳимоячининг сўзларига кўра, трансфер жараёни жуда тезкор кечган. Ливерпулнинг қизиқиши аниқ бўлгач, у бир сония ҳам иккиланмаган ва дарҳол ижобий жавоб берган. Футболчи спорт директори ҳамда мураббий билан суҳбатлашганидан сўнг бу буюк клубга келиш имкониятидан мамнун эканини билдирган.

“Трансфер жуда тез амалга ошди. Бунинг учун Ливерпул раҳбариятига миннатдорчилик билдираман. Бу ерга келишда бир сония ҳам иккиланмадим”, — дея қўшимча қилган уругвайлик футболчи.

Англия Премер-лигасидаги янги синовлар

Тезкорлиги, ҳаводаги курашлардаги устунлиги ва жисмоний бақувватлиги билан ажралиб турадиган Араухо ўзининг фазилатлари Англия футболининг талабларига жуда мос келишига ишонади. У дунёдаги энг рақобатбардош лига саналган Премер-лигада ўйнашни узоқ вақтдан бери орзу қилганини таъкидлади.

Шунингдек, Энфилд стадионининг афсонавий муҳити ҳам унинг танловида муҳим рол ўйнаган. Футболчи янги жамоадошлари билан биргаликда майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам тажриба орттиришга тайёрлигини ва улкан муваффақиятларга эришишига ишонтирди.

Роналд АраухоЛиверпулБарселонаВиргил ван ДейкПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Бугун, 16:34Фрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилдиФрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилдиБугун, 16:08Робби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяптиРобби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяптиБугун, 15:53Аёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олдиАёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олдиБугун, 15:51Интер Джед Спенс трансферини якунлашга яқин турибдиИнтер Джед Спенс трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 15:38Арсенал ҳимоясидаги муаммолар Микел Артета бош оғриғига айландиАрсенал ҳимоясидаги муаммолар Микел Артета бош оғриғига айландиБугун, 15:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)