Роналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Ван Дейкни намуна деб атади
Барселона сафида уч карра Ла Лига чемпионлигини қўлга киритган ва яқинда сардор этиб тайинланган Роналд Араухо фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттирадиган бўлди. Ҳимоячи Мерсисайд клуби сафига қўшилиб, фаолиятидаги янги босқичга қадам қўйди ва жамоанинг тажрибали аъзоси Виргил ван Дейк унинг асосий илҳом манбаларидан бири эканини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Янги жамоа ва Виргил ван Дейк таъсириGoal.com хабар беришича, 27 ёшли футболчи Ливерпул билан шартнома имзолагач, клуб расмий сайтига интервю берган. У ўзининг янги жамоадоши ҳақида илиқ фикрлар билдириб, фаолияти давомида нидерландиялик ҳимоячига доимо ҳавас билан қараганини яширмаган.
“Барчамиз Виргилнинг қандай буюк футболчи эканини яхши биламиз. У жамоа учун ҳам, шахсан мен учун ҳам ҳақиқий намуна ва ишончли таянч ҳисобланади”, — дейди Араухо.
Трансфер жараёни ва тезкор қарорҲимоячининг сўзларига кўра, трансфер жараёни жуда тезкор кечган. Ливерпулнинг қизиқиши аниқ бўлгач, у бир сония ҳам иккиланмаган ва дарҳол ижобий жавоб берган. Футболчи спорт директори ҳамда мураббий билан суҳбатлашганидан сўнг бу буюк клубга келиш имкониятидан мамнун эканини билдирган.
“Трансфер жуда тез амалга ошди. Бунинг учун Ливерпул раҳбариятига миннатдорчилик билдираман. Бу ерга келишда бир сония ҳам иккиланмадим”, — дея қўшимча қилган уругвайлик футболчи.
Англия Премер-лигасидаги янги синовларТезкорлиги, ҳаводаги курашлардаги устунлиги ва жисмоний бақувватлиги билан ажралиб турадиган Араухо ўзининг фазилатлари Англия футболининг талабларига жуда мос келишига ишонади. У дунёдаги энг рақобатбардош лига саналган Премер-лигада ўйнашни узоқ вақтдан бери орзу қилганини таъкидлади.
Шунингдек, Энфилд стадионининг афсонавий муҳити ҳам унинг танловида муҳим рол ўйнаган. Футболчи янги жамоадошлари билан биргаликда майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам тажриба орттиришга тайёрлигини ва улкан муваффақиятларга эришишига ишонтирди.
…