Маттиа Перин келажаги борасида иккиланмоқда
Ювентус Маттиа Перин билан амалдаги шартномани узайтиришни режалаштирмоқда, бироқ дарвозабон кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш учун клубни тарк этишни ҳам кўриб чиқмоқда. Унинг амалдаги битими 2027-йилнинг июнигача мўлжалланган. Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби Периннинг жамоа лойиҳасидаги ўрнини юқори баҳолайди ҳамда унга узоқ муддатли шартнома таклиф қилишни истайди.
Туриннинг Ювентус клуби тажрибали дарвозабон Маттиа Перин билан амалдаги шартномани узайтириш устида фаол иш олиб бормоқда. Бироқ, футболчининг ўзи асосий таркибда кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш истаги туфайли Туринни тарк этиш эҳтимолини ҳам кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
YuventusNews24 маълумотига кўра, дарвозабоннинг жамоадаги келажаги ҳозирда жиддий муҳокамалар марказида турибди. Гарчи унинг амалдаги битими 2027-йилнинг июнигача мўлжалланган бўлса-да, томонлар якуний қарорга келиш учун вазиятни диққат билан баҳоламоқда.
Клуб учун муҳим ресурс«Кекса синьора» раҳбарияти ва мураббийлар штаби Маттиа Периннинг жамоа лойиҳасидаги ўрнини юқори баҳолайди. У майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам ўта ишончли футболчи сифатида эътироф этилган.
Тажрибали дарвозабон нафақат ўз позициясида юқори сифатли ўйин кўрсатади, балки кийиниш хонасида ҳам етакчи фигура ҳисобланади. Унинг кучли характери ёш футболчиларга тўғри профессионал намуна бўлиб хизмат қилмоқда.
Шахсий амбициялар ва ноаниқликКлуб раҳбарияти Перинга бўлган ҳурмат белгиси сифатида унга янги узоқ муддатли шартнома таклиф қилишни жиддий режалаштирган. Бироқ футболчининг шахсий амбициялари вазиятни бироз мураккаблаштирмоқда.
Асосий муаммо Маттиа Периннинг доимий равишда майдонга тушишни исташидадир. Захирада қолишни истамаган тажрибали посбон ўз фаолиятини бошқа жамоада давом эттириш варианти ҳақида ҳам ўйламоқда.
Шу тариқа, Ювентус ўзининг муҳим футболчисини сақлаб қолишни истаётганига қарамай, Периннинг келажаги яқинлашиб келаётган трансфер даврида ҳал қилувчи паллага кириши кутилмоқда.
…