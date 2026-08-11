Маттиа Перин келажаги борасида иккиланмоқда

·41·Спорт
Маттиа Перин келажаги борасида иккиланмоқда
Қисқача

Ювентус Маттиа Перин билан амалдаги шартномани узайтиришни режалаштирмоқда, бироқ дарвозабон кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш учун клубни тарк этишни ҳам кўриб чиқмоқда. Унинг амалдаги битими 2027-йилнинг июнигача мўлжалланган. Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби Периннинг жамоа лойиҳасидаги ўрнини юқори баҳолайди ҳамда унга узоқ муддатли шартнома таклиф қилишни истайди.

Туриннинг Ювентус клуби тажрибали дарвозабон Маттиа Перин билан амалдаги шартномани узайтириш устида фаол иш олиб бормоқда. Бироқ, футболчининг ўзи асосий таркибда кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш истаги туфайли Туринни тарк этиш эҳтимолини ҳам кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

YuventusNews24 маълумотига кўра, дарвозабоннинг жамоадаги келажаги ҳозирда жиддий муҳокамалар марказида турибди. Гарчи унинг амалдаги битими 2027-йилнинг июнигача мўлжалланган бўлса-да, томонлар якуний қарорга келиш учун вазиятни диққат билан баҳоламоқда.

Клуб учун муҳим ресурс

«Кекса синьора» раҳбарияти ва мураббийлар штаби Маттиа Периннинг жамоа лойиҳасидаги ўрнини юқори баҳолайди. У майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам ўта ишончли футболчи сифатида эътироф этилган.

Тажрибали дарвозабон нафақат ўз позициясида юқори сифатли ўйин кўрсатади, балки кийиниш хонасида ҳам етакчи фигура ҳисобланади. Унинг кучли характери ёш футболчиларга тўғри профессионал намуна бўлиб хизмат қилмоқда.

Шахсий амбициялар ва ноаниқлик

Клуб раҳбарияти Перинга бўлган ҳурмат белгиси сифатида унга янги узоқ муддатли шартнома таклиф қилишни жиддий режалаштирган. Бироқ футболчининг шахсий амбициялари вазиятни бироз мураккаблаштирмоқда.

Асосий муаммо Маттиа Периннинг доимий равишда майдонга тушишни исташидадир. Захирада қолишни истамаган тажрибали посбон ўз фаолиятини бошқа жамоада давом эттириш варианти ҳақида ҳам ўйламоқда.

Шу тариқа, Ювентус ўзининг муҳим футболчисини сақлаб қолишни истаётганига қарамай, Периннинг келажаги яқинлашиб келаётган трансфер даврида ҳал қилувчи паллага кириши кутилмоқда.

ЖувентусМаттиа ПеринСерия АФутбол трансферлариИталия чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жон Барнс Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтишини юқори баҳоладиЖон Барнс Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтишини юқори баҳоладиБугун, 18:38Арсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчиАрсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 18:17Бен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБугун, 17:36Деан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиДеан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиБугун, 17:34Энцо Мареска «Сити»даги ноодатий қоидаси ва Ҳоланд ҳақида гапирдиЭнцо Мареска «Сити»даги ноодатий қоидаси ва Ҳоланд ҳақида гапирдиБугун, 17:26Туркияда трансфер «бомбаси»: Душан Влахович «Бешиктош» билан келишиб олди!Туркияда трансфер «бомбаси»: Душан Влахович «Бешиктош» билан келишиб олди!Бугун, 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)