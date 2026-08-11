Anthropic компанияси Claude учун кўринмас сув белгисини жорий қилди

·16·Техно
Anthropic компанияси Claude учун кўринмас сув белгисини жорий қилди
Қисқача

Anthropic компанияси янги авлод Claude моделларига матн мазмуни ва ўқилишига таъсир қилмайдиган кўринмас сув белгисини жорий қилди. Белги жорий йилнинг 2 августидан кейин ишга туширилган барча Claude моделларида, жумладан булутли провайдерлар орқали яратилган матнларда ҳам автоматик қўлланади.

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва уларнинг матн яратишдаги имкониятлари кенгайиши билан бир қаторда, муаллифлик ҳуқуқи ва ҳаққонийлик масалалари ҳам долзарблашиб бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Anthropic компанияси ўзининг янги авлод Claude моделларига матн мазмуни ва ўқилишига таъсир қилмайдиган махсус «кўринмас сув белгиси»ни татбиқ этди. Ушбу янгилик сунъий интеллект ёрдамида ёзилган контентни аниқлаш ва унинг асл манбасини аниқлаштиришда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги технология жорий йилнинг 2 августидан кейин ишга туширилган барча Claude моделларида дарҳол ўз кучига эга бўлган. Шунингдек, ишлаб чиқувчилар ҳозирда мазкур маркировка тизимини аввалги эски моделларга ҳам қўшиш устида қизғин иш олиб бормоқда. Муҳими, бу белги нафақат бевосита платформанинг ўзида, балки булутли провайдерлар орқали яратилган барча матнларга ҳам автоматик равишда тарқатилади.

Таълим ва нашриёт соҳалари учун янги имконият

Anthropic ушбу қадамни Европа Иттифоқининг сунъий интеллект тўғрисидаги қонуни (ЭУ AI Акт) доирасидаги шаффофлик мажбуриятларини бажариш мақсадида ташлаганини таъкидламоқда. Мактаблар, университетлар ва йирик нашриётлар учун бу каби маркировка ўқувчилар ҳамда муаллифларнинг тақдим этган ишлари ҳақиқийлигини текширишда қўшимча восита вазифасини бажариши мумкин. Чунки сўнгги пайтларда адабий муҳитда сунъий интеллект билан боғлиқ низолар кўпайиб кетган эди.

Хусусан, жорий йил июль ойида таниқли адабий агентлик ёзувчининг эҳтимолий сунъий интеллектдан фойдалангани ҳақидаги саволлар сабабли “Калл Ме, Иълл Ҳиде те Бодй” романини қўллаб-қувватлашдан бош тортган эди. Шунингдек, Ҳачетте нашриёти ҳам шунга ўхшаш айбловлар фонида “Шй Гирл” қўрқинчли романини нашрдан олиб ташлаган. Ҳар икки ҳолатда ҳам муаллифлар матнни яратишда сунъий интеллектдан фойдаланмаганликларини қатъий таъкидлаган, бироқ ишончсизлик муҳити сақланиб қолганди.

Технологиянинг чекловлари ва келажакдаги режалар

Шунга қарамай, мутахассислар сув белгиси матн келиб чиқишини ҳар доим ҳам юз фоиз аниқлик билан кўрсата олмаслигидан огоҳлантирмоқда. Anthropic компаниясининг тан олишича, матнни интенсив таҳрирлаш, бошқача сўзлар билан ифодалаш, таржима қилиш ёки Claude натижасини бошқа матнлар билан аралаштириб юбориш ушбу белгини йўқ қилиб юбориши мумкин. Қолаверса, топилган сув белгиси асарнинг тўлиқ сунъий интеллект томонидан ёзилганини исботламайди, чунки у фақат матнни таҳрирлаш ёки таржима қилиш жараёнида ҳам пайдо бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Келгусида Anthropic учинчи томон ташкилотларига мазкур белгиларни ўқувчи ва дастурлар ёрдамида аниқлаш имконини берувчи махсус воситаларни тақдим этишни режалаштирмоқда. Таъкидлаш жоизки, Anthropic бозорда бу каби технологияни қўллаган иккинчи йирик компания ҳисобланади. Бунгача Google DeepMind 2024 йилда Gemini модели орқали яратилган матн ва видеолар учун СйнтИД тизимини жорий этгани ҳақида эълон қилган эди.

AnthropicClaudeСуний интеллектТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олдиПокта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олдиБугун, 16:59Xiaomi компанияси янги Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro бритвасини чиқардиXiaomi компанияси янги Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro бритвасини чиқардиБугун, 15:52Tesla Кйберкаб роботаксисига Starlink интернети интеграция қилинадиTesla Кйберкаб роботаксисига Starlink интернети интеграция қилинадиБугун, 15:23Apple iPhone 20 учун шиша корпусли янги дизайн устида ишламоқдаApple iPhone 20 учун шиша корпусли янги дизайн устида ишламоқдаБугун, 14:55YouTube монетизация шартларини кескин кучайтирмоқдаYouTube монетизация шартларини кескин кучайтирмоқдаБугун, 14:28Minisforum Элите Mini M2 Air-304: ихчам ва ҳамёнбоп мини-ПК тақдим этилдиMinisforum Элите Mini M2 Air-304: ихчам ва ҳамёнбоп мини-ПК тақдим этилдиБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди