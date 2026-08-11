Anthropic компанияси Claude учун кўринмас сув белгисини жорий қилди
Anthropic компанияси янги авлод Claude моделларига матн мазмуни ва ўқилишига таъсир қилмайдиган кўринмас сув белгисини жорий қилди. Белги жорий йилнинг 2 августидан кейин ишга туширилган барча Claude моделларида, жумладан булутли провайдерлар орқали яратилган матнларда ҳам автоматик қўлланади.
Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва уларнинг матн яратишдаги имкониятлари кенгайиши билан бир қаторда, муаллифлик ҳуқуқи ва ҳаққонийлик масалалари ҳам долзарблашиб бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Anthropic компанияси ўзининг янги авлод Claude моделларига матн мазмуни ва ўқилишига таъсир қилмайдиган махсус «кўринмас сув белгиси»ни татбиқ этди. Ушбу янгилик сунъий интеллект ёрдамида ёзилган контентни аниқлаш ва унинг асл манбасини аниқлаштиришда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги технология жорий йилнинг 2 августидан кейин ишга туширилган барча Claude моделларида дарҳол ўз кучига эга бўлган. Шунингдек, ишлаб чиқувчилар ҳозирда мазкур маркировка тизимини аввалги эски моделларга ҳам қўшиш устида қизғин иш олиб бормоқда. Муҳими, бу белги нафақат бевосита платформанинг ўзида, балки булутли провайдерлар орқали яратилган барча матнларга ҳам автоматик равишда тарқатилади.
Таълим ва нашриёт соҳалари учун янги имкониятAnthropic ушбу қадамни Европа Иттифоқининг сунъий интеллект тўғрисидаги қонуни (ЭУ AI Акт) доирасидаги шаффофлик мажбуриятларини бажариш мақсадида ташлаганини таъкидламоқда. Мактаблар, университетлар ва йирик нашриётлар учун бу каби маркировка ўқувчилар ҳамда муаллифларнинг тақдим этган ишлари ҳақиқийлигини текширишда қўшимча восита вазифасини бажариши мумкин. Чунки сўнгги пайтларда адабий муҳитда сунъий интеллект билан боғлиқ низолар кўпайиб кетган эди.
Хусусан, жорий йил июль ойида таниқли адабий агентлик ёзувчининг эҳтимолий сунъий интеллектдан фойдалангани ҳақидаги саволлар сабабли “Калл Ме, Иълл Ҳиде те Бодй” романини қўллаб-қувватлашдан бош тортган эди. Шунингдек, Ҳачетте нашриёти ҳам шунга ўхшаш айбловлар фонида “Шй Гирл” қўрқинчли романини нашрдан олиб ташлаган. Ҳар икки ҳолатда ҳам муаллифлар матнни яратишда сунъий интеллектдан фойдаланмаганликларини қатъий таъкидлаган, бироқ ишончсизлик муҳити сақланиб қолганди.
Технологиянинг чекловлари ва келажакдаги режаларШунга қарамай, мутахассислар сув белгиси матн келиб чиқишини ҳар доим ҳам юз фоиз аниқлик билан кўрсата олмаслигидан огоҳлантирмоқда. Anthropic компаниясининг тан олишича, матнни интенсив таҳрирлаш, бошқача сўзлар билан ифодалаш, таржима қилиш ёки Claude натижасини бошқа матнлар билан аралаштириб юбориш ушбу белгини йўқ қилиб юбориши мумкин. Қолаверса, топилган сув белгиси асарнинг тўлиқ сунъий интеллект томонидан ёзилганини исботламайди, чунки у фақат матнни таҳрирлаш ёки таржима қилиш жараёнида ҳам пайдо бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
Келгусида Anthropic учинчи томон ташкилотларига мазкур белгиларни ўқувчи ва дастурлар ёрдамида аниқлаш имконини берувчи махсус воситаларни тақдим этишни режалаштирмоқда. Таъкидлаш жоизки, Anthropic бозорда бу каби технологияни қўллаган иккинчи йирик компания ҳисобланади. Бунгача Google DeepMind 2024 йилда Gemini модели орқали яратилган матн ва видеолар учун СйнтИД тизимини жорий этгани ҳақида эълон қилган эди.
…