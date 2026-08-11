Дипломат бўлиши кутилган Шаҳзода Матчонова қандай қилиб актриса бўлиб қолди?

·55·Маданият
Дипломат бўлиши кутилган Шаҳзода Матчонова қандай қилиб актриса бўлиб қолди?
Қисқача

Шаҳзода Matchонова 1987 йил 8 август куни Нукус шаҳрида туғилган ва 2026 йил 8 августда 39 ёшни қарши олди. У Тошкентдаги Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университетида таҳсил олиб, чет тиллари ҳамда ҳуқуқ соҳасига қизиққан ва дипломат бўлишни режалаштирган. Санъатга яқин оилада улғайган Шаҳзодани ҳаётидаги тасодифлар кино майдонига олиб кириб, касбий йўлини дипломатиядан актрисаликка бурди.

Бугун кўпчилик Шаҳзода Матчоновани актриса сифатида танийди. Аммо унинг ёшликдаги режалари кино билан боғлиқ бўлмаган. У яхши таълим олиб, чет тилларини ўрганган ва дипломатия соҳасида ишлашга яқин йўлни танлаган эди. Кейин эса ҳаётидаги кичик тасодифлар уни бутунлай бошқа касбга олиб кирди.

Нукусда бошланган ҳаёт

Шаҳзода Матчонова 1987 йил 8 август куни Нукус шаҳрида дунёга келган. 2026 йил 8 августда актриса 39 ёшни қарши олди.

У оиладаги уч фарзанднинг ўртанчаси бўлган. Шаҳзоданинг бир акаси ва бир укаси бор.

Матчоновлар оиласи санъатга яқин бўлган. Унинг бобоси Байрам Матчонов бир нечта республикада халқ артисти унвонига сазовор бўлган.

Шаҳзоданинг мақсади кино эмас эди

Мактабдан кейин у Тошкентдаги Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университетига ўқишга кирган.

Бу танлов тасодифий эмас эди. Шаҳзода:

• чет тилларини яхши билган;

• ҳуқуқ соҳасига қизиққан;

• келажагини жиддий касб билан боғлашни истаган.

Шу сабаб унинг дипломат бўлиши табиий йўлдек кўринган.

Шаҳзода ўша даврда актриса бўлиш ҳақида жиддий ўйламаган. Аммо ҳаётдаги майда воқеалар ва тасодифлар уни кино майдонига олиб кирган.

Шундан кейин унинг касбий йўли бутунлай ўзгарди ва дипломатия эмас, санъат асосий фаолиятига айланди.

Бугун Шаҳзода Матчонованинг таржимаи ҳоли инсон режалаган йўл билан ҳаёт олиб борадиган йўл доим ҳам бир хил бўлмаслигини кўрсатади.

Унинг мисолида дипломатияга тайёрланаётган ёш қиз кутилмаган ҳолда актрисаликка кириб, бошқа соҳада ўз ўрнини топган.

Сизнингча, Шаҳзода дипломат бўлганида ҳам шунчалик танилган бўлармиди? Изоҳда фикрингизни ёзинг ва материални ижтимоий тармоқларда улашинг.

Шаҳзода МатчоноваНукусТошкентЖаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университетиБайрам Матчонов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубайда Дурдона Қурбоновага ўхшаш қиз топилди (видео)Дубайда Дурдона Қурбоновага ўхшаш қиз топилди (видео)Бугун, 15:58Дилноза Кубаева нега айнан Зебо Рахимовани шогирдликка олган?Дилноза Кубаева нега айнан Зебо Рахимовани шогирдликка олган?Бугун, 15:21«Ўргимчак одам» уйи сотилди: янги эгаси ҳайратда«Ўргимчак одам» уйи сотилди: янги эгаси ҳайратдаБугун, 11:28Хитойликлар нега 4 рақамини омадсиз деб билишади?Хитойликлар нега 4 рақамини омадсиз деб билишади?Бугун, 10:08Миллиардлаб кўрилган "Baby shark" видеосидаги бола 10 йилдан кейин К-поп саҳнасига қайтмоқдаМиллиардлаб кўрилган "Baby shark" видеосидаги бола 10 йилдан кейин К-поп саҳнасига қайтмоқдаБугун, 05:50Туғилган кунга кутилмаган табрик: Юлдуз Турдиева учун тайёрланган сюрприз уни йиғлатиб қўйди (видео)Туғилган кунга кутилмаган табрик: Юлдуз Турдиева учун тайёрланган сюрприз уни йиғлатиб қўйди (видео)Бугун, 05:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!