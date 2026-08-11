Дипломат бўлиши кутилган Шаҳзода Матчонова қандай қилиб актриса бўлиб қолди?
Шаҳзода Matchонова 1987 йил 8 август куни Нукус шаҳрида туғилган ва 2026 йил 8 августда 39 ёшни қарши олди. У Тошкентдаги Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университетида таҳсил олиб, чет тиллари ҳамда ҳуқуқ соҳасига қизиққан ва дипломат бўлишни режалаштирган. Санъатга яқин оилада улғайган Шаҳзодани ҳаётидаги тасодифлар кино майдонига олиб кириб, касбий йўлини дипломатиядан актрисаликка бурди.
Бугун кўпчилик Шаҳзода Матчоновани актриса сифатида танийди. Аммо унинг ёшликдаги режалари кино билан боғлиқ бўлмаган. У яхши таълим олиб, чет тилларини ўрганган ва дипломатия соҳасида ишлашга яқин йўлни танлаган эди. Кейин эса ҳаётидаги кичик тасодифлар уни бутунлай бошқа касбга олиб кирди.
Нукусда бошланган ҳаёт
Шаҳзода Матчонова 1987 йил 8 август куни Нукус шаҳрида дунёга келган. 2026 йил 8 августда актриса 39 ёшни қарши олди.
У оиладаги уч фарзанднинг ўртанчаси бўлган. Шаҳзоданинг бир акаси ва бир укаси бор.
Матчоновлар оиласи санъатга яқин бўлган. Унинг бобоси Байрам Матчонов бир нечта республикада халқ артисти унвонига сазовор бўлган.
Шаҳзоданинг мақсади кино эмас эди
Мактабдан кейин у Тошкентдаги Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университетига ўқишга кирган.
Бу танлов тасодифий эмас эди. Шаҳзода:
• чет тилларини яхши билган;
• ҳуқуқ соҳасига қизиққан;
• келажагини жиддий касб билан боғлашни истаган.
Шу сабаб унинг дипломат бўлиши табиий йўлдек кўринган.
Шаҳзода ўша даврда актриса бўлиш ҳақида жиддий ўйламаган. Аммо ҳаётдаги майда воқеалар ва тасодифлар уни кино майдонига олиб кирган.
Шундан кейин унинг касбий йўли бутунлай ўзгарди ва дипломатия эмас, санъат асосий фаолиятига айланди.
Бугун Шаҳзода Матчонованинг таржимаи ҳоли инсон режалаган йўл билан ҳаёт олиб борадиган йўл доим ҳам бир хил бўлмаслигини кўрсатади.
Унинг мисолида дипломатияга тайёрланаётган ёш қиз кутилмаган ҳолда актрисаликка кириб, бошқа соҳада ўз ўрнини топган.
Сизнингча, Шаҳзода дипломат бўлганида ҳам шунчалик танилган бўлармиди? Изоҳда фикрингизни ёзинг ва материални ижтимоий тармоқларда улашинг.
…