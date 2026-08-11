McLaren P1 гиперкари учун янги енгил аккумулятор тақдим этилди
Буюк Британиянинг Беркшире графлигида жойлашган McLaren автомобиллари бўйича мутахассис В Энгинееринг компанияси афсонавий McLaren P1 гиперкари учун махсус янги аккумулятор батареясини ишлаб чиққанини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ечим асл завод батареясидан нафақат 23 килограмм енгилроқ, балки гиперкар қувват захирасини сезиларли даражада оширишга қодир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, McLaren P1 модели 2013-йилда учта пионер гибрид гиперкарлардан бири сифатида тақдим этилган бўлиб, у ўша даврда Ferrari ЛаFerrari ва Porsche 918 Спйдер каби афсонавий машиналар билан бир қаторда тилга олинган эди. Oraдан ўн йилдан ортиқ вақт ўтиб, илк нусхалардаги аккумуляторлар табиий равишда эский бошлади ва бу автомобилларнинг динамик кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатмоқда.
Келажак технологиялари ва янги имкониятларГарчи автомобил ишлаб чиқарувчиларнинг ўзлари ҳам модернизация қилинган батареяларни таклиф этаётган бўлса-да — масалан, McLaren компаниясининг Ген ИИ тўплами биринчи авлодникидан 46 кг енгилроқ — ҳозирда мустақил компаниялар ҳам бундай ноёб машиналарга хизмат кўрсатиш бўйича ўз ечимларини тақдим этмоқда. В Энгинееринг мутахассислари томонидан яратилган Прожект Континуум деб номланган янги батарея асл нусхага қараганда деярли уч баравар кўп энергия сақлаш қувватига эга.
Аниқлик киритилишича, янги батареянинг сиғими 12.4 киловатт-соатни ташкил этади. Таққослаш учун, асл батарея атиги 4.7 киловатт-соатлик қувватга эга эди. Бу кўрсаткич McLaren P1 моделининг тўлиқ электр режимида босиб ўтадиган масофасини оширади. Дастлабки завод версияси электр тортиш кучида атиги 6 чақирим масофага борса, янги батарея бу имкониятни янада кенгайтиради, гарчи аниқ масофа ҳозирча тўлиқ расман тасдиқланмаган бўлса ҳам.
Trekдаги барқарорлик ва Формула Э стандартлариВ Энгинееринг муҳандислари асосий эътиборни масофага эмас, балки трекдаги барқарор кўрсаткичларга қаратганлар. Кенгайтирилган аккумулятор эвазига McLaren P1 ўзининг электр моторидан тез-тез ва узоқроқ муддат давомида фойдаланиш имкониятига эга бўлади. Бу эса пойга трасаларида автомобилнинг ўта барқарор ҳаракатланишини таъминлайди.
Маълум қилинишича, мазкур батарея дунёдаги энг нуфузли электр пойгалари серияси бўлган Формула Э талаблари ва талабгор стандартларига тўлиқ жавоб берадиган қилиб муҳандислик ишланмаларидан фойдаланган ҳолда қурилган. Муҳими, бу янгиланиш гиперарнинг умумий ишлаш кўрсаткичларига ҳеч қандай салбий таъсир кўрсатмайди, аксинча унинг потенциалини очиб беради.
Ҳозирча янги батарея тўпламининг нархи ошкор этилмаган, бироқ McLaren P1 гиперкарининг ўта ноёблиги ва ҳозирда миллионлаб фунт стерлингга баҳоланишини ҳисобга олсак, унинг нархи ҳам сезиларли даражада юқори бўлиши кутилмоқда. В Энгинееринг компанияси биринчи аккумуляторларни ўрнатиш ишлари келгуси баҳорда бошланишини маълум қилди. Ушбу лойиҳа мутахассисларнинг қимматбаҳо McLaren P1 гиперкарларини келажак авлодлар учун сақлаб қолиш ва уларнинг умрини узайтириш борасидаги кенг кўламли ҳаракатларининг бир қисми ҳисобланади.
…