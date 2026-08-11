McLaren P1 гиперкари учун янги енгил аккумулятор тақдим этилди

·0·Авто
McLaren P1 гиперкари учун янги енгил аккумулятор тақдим этилди

Буюк Британиянинг Беркшире графлигида жойлашган McLaren автомобиллари бўйича мутахассис В Энгинееринг компанияси афсонавий McLaren P1 гиперкари учун махсус янги аккумулятор батареясини ишлаб чиққанини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ечим асл завод батареясидан нафақат 23 килограмм енгилроқ, балки гиперкар қувват захирасини сезиларли даражада оширишга қодир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, McLaren P1 модели 2013-йилда учта пионер гибрид гиперкарлардан бири сифатида тақдим этилган бўлиб, у ўша даврда Ferrari ЛаFerrari ва Porsche 918 Спйдер каби афсонавий машиналар билан бир қаторда тилга олинган эди. Oraдан ўн йилдан ортиқ вақт ўтиб, илк нусхалардаги аккумуляторлар табиий равишда эский бошлади ва бу автомобилларнинг динамик кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Келажак технологиялари ва янги имкониятлар

Гарчи автомобил ишлаб чиқарувчиларнинг ўзлари ҳам модернизация қилинган батареяларни таклиф этаётган бўлса-да — масалан, McLaren компаниясининг Ген ИИ тўплами биринчи авлодникидан 46 кг енгилроқ — ҳозирда мустақил компаниялар ҳам бундай ноёб машиналарга хизмат кўрсатиш бўйича ўз ечимларини тақдим этмоқда. В Энгинееринг мутахассислари томонидан яратилган Прожект Континуум деб номланган янги батарея асл нусхага қараганда деярли уч баравар кўп энергия сақлаш қувватига эга.

Аниқлик киритилишича, янги батареянинг сиғими 12.4 киловатт-соатни ташкил этади. Таққослаш учун, асл батарея атиги 4.7 киловатт-соатлик қувватга эга эди. Бу кўрсаткич McLaren P1 моделининг тўлиқ электр режимида босиб ўтадиган масофасини оширади. Дастлабки завод версияси электр тортиш кучида атиги 6 чақирим масофага борса, янги батарея бу имкониятни янада кенгайтиради, гарчи аниқ масофа ҳозирча тўлиқ расман тасдиқланмаган бўлса ҳам.

Trekдаги барқарорлик ва Формула Э стандартлари

В Энгинееринг муҳандислари асосий эътиборни масофага эмас, балки трекдаги барқарор кўрсаткичларга қаратганлар. Кенгайтирилган аккумулятор эвазига McLaren P1 ўзининг электр моторидан тез-тез ва узоқроқ муддат давомида фойдаланиш имкониятига эга бўлади. Бу эса пойга трасаларида автомобилнинг ўта барқарор ҳаракатланишини таъминлайди.

Маълум қилинишича, мазкур батарея дунёдаги энг нуфузли электр пойгалари серияси бўлган Формула Э талаблари ва талабгор стандартларига тўлиқ жавоб берадиган қилиб муҳандислик ишланмаларидан фойдаланган ҳолда қурилган. Муҳими, бу янгиланиш гиперарнинг умумий ишлаш кўрсаткичларига ҳеч қандай салбий таъсир кўрсатмайди, аксинча унинг потенциалини очиб беради.

Ҳозирча янги батарея тўпламининг нархи ошкор этилмаган, бироқ McLaren P1 гиперкарининг ўта ноёблиги ва ҳозирда миллионлаб фунт стерлингга баҳоланишини ҳисобга олсак, унинг нархи ҳам сезиларли даражада юқори бўлиши кутилмоқда. В Энгинееринг компанияси биринчи аккумуляторларни ўрнатиш ишлари келгуси баҳорда бошланишини маълум қилди. Ушбу лойиҳа мутахассисларнинг қимматбаҳо McLaren P1 гиперкарларини келажак авлодлар учун сақлаб қолиш ва уларнинг умрини узайтириш борасидаги кенг кўламли ҳаракатларининг бир қисми ҳисобланади.

McLarenГиперкарЭлектромобилАвтоянгиликларВ Энгинееринг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электромобиллар учун йўл солиғи ва пробегни алдаш муаммосиЭлектромобиллар учун йўл солиғи ва пробегни алдаш муаммосиБугун, 16:28КУPRА Равал: шаҳар электромобиллари қоидасини ўзгартирувчи моделКУPRА Равал: шаҳар электромобиллари қоидасини ўзгартирувчи моделБугун, 15:23Renault Клио ва янги 5 авлодини қайта кўриб чиқмоқдаRenault Клио ва янги 5 авлодини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 10:27Марсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкарМарсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкарКеча, 22:26Экцентрика Диабло Роадстер: 542 от кучига эга афсонавий V12 суперкарЭкцентрика Диабло Роадстер: 542 от кучига эга афсонавий V12 суперкарКеча, 22:20Гордон Муррай Аутомотиве афсонавий McLaren F1 руҳидаги янги суперкарни намойиш этадиГордон Муррай Аутомотиве афсонавий McLaren F1 руҳидаги янги суперкарни намойиш этадиКеча, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади