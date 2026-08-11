Электромобиллар учун йўл солиғи ва пробегни алдаш муаммоси
Британия ҳукумати томонидан электромобиллар ва плагин-гидридлар учун режалаштирилаётган янги масофага асосланган солиқ тизими жиддий хавф остида қолди. Autocar нашри ўтказган махсус суриштирувга кўра, ҳайдовчилар солиқдан қочиш мақсадида автомобил босиб ўтган масофани музлатиб қўювчи махсус қурилмалардан оммавий равишда фойдаланиши мумкинлиги маълум бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
эВEД деб номланувчи ушбу пай-пер-миле тизими 2028-йилнинг апрель ойидан бошлаб жорий этилиши режалаштирилган. Мазкур қўшимча солиқ анъанавий ёқилғи акциз солиғидан тушадиган йўқотишларни қоплаш учун мўлжалланган, чунки электромобиллар ва гидридлар қисман ёки тўлиқ электр қувватида ҳаракатланади. Режага кўра, электромобиллар учун босилган ҳар бир мил учун 3 пенни, плагин-гидридлар учун эса 1.5 пенни миқдорида солиқ ундирилиши ва ҳайдовчилар ўз масофасини йиллик асосда мустақил равишда декларация қилишлари керак бўлади.
Пробегни блокловчи қурилмалар хавфиБироқ тизим жорий этилишига икки йил қолган бир пайтда, ҳайдовчилар солиқни камайтириш ёки ундан бутунлай қочиш учун пробег блокловчиларини ўрнатишга интилаётгани ташвиш уйғотмоқда. Нархи 200 фунт стерлингдан 900 фунт стерлинггача бўлган бундай қурилмаларни сотиш қонуний ҳисобланади ва улар одатда йўлдан ташқарида синовдан ўтказилаётган автомобиллар учун мўлжалланган деб сотилади. Шунга қарамай, ушбу мослама ўрнатилган автомобилда умумий фойдаланишдаги йўлларда ҳаракатланиш ноқонунийдир.
Autocar суриштирувида аниқланишича, юзлаб ҳайдовчилар ва бизнес вакиллари лизинг ёки шартнома якунида масофага оид жарималардан қочиш мақсадида бу қурилмаларни ҳар ҳафта харид қилиб, ўрнатиб келмоқда. Илгари фақат бензин ва дизел двигателли машиналар учун мавжуд бўлган бундай қурилмалар эндиликда электромобил ҳамда гибрид моделлар учун ҳам тобора оммалашиб бормоқда.
Сотувчиларнинг фаолияти ва кенгаяётган бозорТаъминотчиларнинг даъво қилишича, автомобилнинг борт компьютерига ўрнатиладиган бу қурилма транспорт воситасига ҳеч қандай масофа маълумотини бошқарув блоклари ёки калитларга узатишга имкон бермайди. Қурилмани ўрнатиш жуда осон, аммо уни аниқлаш қийин. Ушбу ҳолат иккиламчи бозор учун ҳам жиддий хавф туғдиради, чунки илгари пробеги сохталаштирилган электромобиллар келгусида хабардор бўлмаган харидорлар қўлига ўтиб қолиши мумкин.
Нашр журналисти харидор қиёфасида етакчи пробег блокловчилари етказиб берувчиси билан боғланганда, компания вакили хавфсиз ва ишончли қурилма тақдим этишини билдирган. Унинг сўзларига кўра, уларнинг корхонаси чакана харидорларга ҳар ойда 500 та, дилерларга эса 250-300 та шундай қурилма сотади. Шунингдек, ҳар ой янги моделлар учун ҳам мосламалар ишлаб чиқилаётгани, жумладан Германиядаги таъминотчилар 2024-йилдан кейинги Volkswagen Пассат ҳамда Омода, Жаекоо ва Chery автомобиллари учун ҳам блокловчиларни тайёрлаб бўлгани маълум қилинди.
…