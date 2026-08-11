Электромобиллар учун йўл солиғи ва пробегни алдаш муаммоси

·0·Авто
Электромобиллар учун йўл солиғи ва пробегни алдаш муаммоси

Британия ҳукумати томонидан электромобиллар ва плагин-гидридлар учун режалаштирилаётган янги масофага асосланган солиқ тизими жиддий хавф остида қолди. Autocar нашри ўтказган махсус суриштирувга кўра, ҳайдовчилар солиқдан қочиш мақсадида автомобил босиб ўтган масофани музлатиб қўювчи махсус қурилмалардан оммавий равишда фойдаланиши мумкинлиги маълум бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

эВEД деб номланувчи ушбу пай-пер-миле тизими 2028-йилнинг апрель ойидан бошлаб жорий этилиши режалаштирилган. Мазкур қўшимча солиқ анъанавий ёқилғи акциз солиғидан тушадиган йўқотишларни қоплаш учун мўлжалланган, чунки электромобиллар ва гидридлар қисман ёки тўлиқ электр қувватида ҳаракатланади. Режага кўра, электромобиллар учун босилган ҳар бир мил учун 3 пенни, плагин-гидридлар учун эса 1.5 пенни миқдорида солиқ ундирилиши ва ҳайдовчилар ўз масофасини йиллик асосда мустақил равишда декларация қилишлари керак бўлади.

Пробегни блокловчи қурилмалар хавфи

Бироқ тизим жорий этилишига икки йил қолган бир пайтда, ҳайдовчилар солиқни камайтириш ёки ундан бутунлай қочиш учун пробег блокловчиларини ўрнатишга интилаётгани ташвиш уйғотмоқда. Нархи 200 фунт стерлингдан 900 фунт стерлинггача бўлган бундай қурилмаларни сотиш қонуний ҳисобланади ва улар одатда йўлдан ташқарида синовдан ўтказилаётган автомобиллар учун мўлжалланган деб сотилади. Шунга қарамай, ушбу мослама ўрнатилган автомобилда умумий фойдаланишдаги йўлларда ҳаракатланиш ноқонунийдир.

Autocar суриштирувида аниқланишича, юзлаб ҳайдовчилар ва бизнес вакиллари лизинг ёки шартнома якунида масофага оид жарималардан қочиш мақсадида бу қурилмаларни ҳар ҳафта харид қилиб, ўрнатиб келмоқда. Илгари фақат бензин ва дизел двигателли машиналар учун мавжуд бўлган бундай қурилмалар эндиликда электромобил ҳамда гибрид моделлар учун ҳам тобора оммалашиб бормоқда.

Сотувчиларнинг фаолияти ва кенгаяётган бозор

Таъминотчиларнинг даъво қилишича, автомобилнинг борт компьютерига ўрнатиладиган бу қурилма транспорт воситасига ҳеч қандай масофа маълумотини бошқарув блоклари ёки калитларга узатишга имкон бермайди. Қурилмани ўрнатиш жуда осон, аммо уни аниқлаш қийин. Ушбу ҳолат иккиламчи бозор учун ҳам жиддий хавф туғдиради, чунки илгари пробеги сохталаштирилган электромобиллар келгусида хабардор бўлмаган харидорлар қўлига ўтиб қолиши мумкин.

Нашр журналисти харидор қиёфасида етакчи пробег блокловчилари етказиб берувчиси билан боғланганда, компания вакили хавфсиз ва ишончли қурилма тақдим этишини билдирган. Унинг сўзларига кўра, уларнинг корхонаси чакана харидорларга ҳар ойда 500 та, дилерларга эса 250-300 та шундай қурилма сотади. Шунингдек, ҳар ой янги моделлар учун ҳам мосламалар ишлаб чиқилаётгани, жумладан Германиядаги таъминотчилар 2024-йилдан кейинги Volkswagen Пассат ҳамда Омода, Жаекоо ва Chery автомобиллари учун ҳам блокловчиларни тайёрлаб бўлгани маълум қилинди.

ЭлектромобилСолиқТехнологияАвтомобилЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

McLaren P1 гиперкари учун янги енгил аккумулятор тақдим этилдиMcLaren P1 гиперкари учун янги енгил аккумулятор тақдим этилдиБугун, 16:28КУPRА Равал: шаҳар электромобиллари қоидасини ўзгартирувчи моделКУPRА Равал: шаҳар электромобиллари қоидасини ўзгартирувчи моделБугун, 15:23Renault Клио ва янги 5 авлодини қайта кўриб чиқмоқдаRenault Клио ва янги 5 авлодини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 10:27Марсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкарМарсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкарКеча, 22:26Экцентрика Диабло Роадстер: 542 от кучига эга афсонавий V12 суперкарЭкцентрика Диабло Роадстер: 542 от кучига эга афсонавий V12 суперкарКеча, 22:20Гордон Муррай Аутомотиве афсонавий McLaren F1 руҳидаги янги суперкарни намойиш этадиГордон Муррай Аутомотиве афсонавий McLaren F1 руҳидаги янги суперкарни намойиш этадиКеча, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади