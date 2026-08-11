Telegram бир кунда юз мингдан ортиқ гуруҳ ва каналларни блоклади

·25·Техно
Telegram бир кунда юз мингдан ортиқ гуруҳ ва каналларни блоклади
Қисқача

Telegram 2026-йилнинг 10-августида хавфсизлик қоидаларини бузгани учун 101 205 та жамоат гуруҳи ва каналини блоклади. Бу кўрсаткич 5-августдан бери бир суткада блокланган жамоатлар сони илк бор 100 мингдан ошганини билдиради. Август ойи бошидан платформа 834 113 та шубҳали ва қоидаларга зид ҳамжамиятни ёпди, йил бошидан бери эса блокланган жамоатларнинг умумий сони 22,59 миллионга етди, шундан 158 750 таси терроризм билан боғлиқ деб топилган.

Telegram мессенжери маъмурияти хавфсизлик қоидаларини бузгани учун бир кун ичида 100 мингдан зиёд жамоат гуруҳлари ҳамда каналларни чеклаб қўйди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур кўрсаткич сўнгги кунларда кескин ортиб, платформада контент назорати янада кучайтирилганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Статистик маълумотларга таяниб айтганда, 2026-йилнинг 10-август санасида жами 101 205 та гуруҳ ва каналлар блокировкага учраган. Таъкидлаш жоизки, бир сутка давомида блокланган жамоатлар сони шу ойнинг 5-санасидан бери илк бор юз минглик чегарадан ошди.

Август ойи ва йиллик статистика

жорий ой бошидан буён Telegram жами 834 113 та шубҳали ҳамда қоидаларга зид келувчи ҳамжамиятларни ёпиб ташлади. Уларнинг орасида терроризм ва экстремистик фаолият билан боғлиқ бўлган 4 608 та гуруҳ ҳам борлиги аниқланган.

Умуман олганда, 2026-йил бошидан бери платформа бўйлаб блокланган жамоатларнинг умумий сони 22,59 миллионга етди. Шундан 158 750 таси бевосита терроризм билан алоқадор деб топилган ва қатъий тартибда ўчирилган.

Модерация воситалари ва замонавий технологиялар

Мазкур кўламли жараёнларни амалга оширишда Telegram бир нечта самарали модерация механизмларидан фойдаланади. Платформа 2015-йилдан буён фойдаланувчиларнинг шикоятлари ҳамда машинавий ўқитиш (мачине леарнинг) технологияларига асосланган проактив мониторинг тизимини қўллаб келади.

Шунингдек, жорий йил бошида мазкур хавфсизлик чораларига сунъий интеллект технологияларига асосланган замонавий ечимлар ҳам қўшилди. Бу эса қоидабузарликларни тезкор аниқлаш ва миллионлаб аудитемга эга мессенжердаги зарарли контент тарқалишининг олдини олиш имконини бермоқда.

TelegramБлокировкаТехнологияХавфсизликСуний интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Spotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиSpotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиБугун, 18:26Сунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиСунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиБугун, 18:22Европанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилдиЕвропанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилдиБугун, 17:59Хитой олимлари ўзини тиклайдиган янги мато яратдиХитой олимлари ўзини тиклайдиган янги мато яратдиБугун, 17:39Anthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайдиAnthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайдиБугун, 17:25Покта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олдиПокта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олдиБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди