Telegram бир кунда юз мингдан ортиқ гуруҳ ва каналларни блоклади
Telegram 2026-йилнинг 10-августида хавфсизлик қоидаларини бузгани учун 101 205 та жамоат гуруҳи ва каналини блоклади. Бу кўрсаткич 5-августдан бери бир суткада блокланган жамоатлар сони илк бор 100 мингдан ошганини билдиради. Август ойи бошидан платформа 834 113 та шубҳали ва қоидаларга зид ҳамжамиятни ёпди, йил бошидан бери эса блокланган жамоатларнинг умумий сони 22,59 миллионга етди, шундан 158 750 таси терроризм билан боғлиқ деб топилган.
Telegram мессенжери маъмурияти хавфсизлик қоидаларини бузгани учун бир кун ичида 100 мингдан зиёд жамоат гуруҳлари ҳамда каналларни чеклаб қўйди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур кўрсаткич сўнгги кунларда кескин ортиб, платформада контент назорати янада кучайтирилганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Статистик маълумотларга таяниб айтганда, 2026-йилнинг 10-август санасида жами 101 205 та гуруҳ ва каналлар блокировкага учраган. Таъкидлаш жоизки, бир сутка давомида блокланган жамоатлар сони шу ойнинг 5-санасидан бери илк бор юз минглик чегарадан ошди.
Август ойи ва йиллик статистикажорий ой бошидан буён Telegram жами 834 113 та шубҳали ҳамда қоидаларга зид келувчи ҳамжамиятларни ёпиб ташлади. Уларнинг орасида терроризм ва экстремистик фаолият билан боғлиқ бўлган 4 608 та гуруҳ ҳам борлиги аниқланган.
Умуман олганда, 2026-йил бошидан бери платформа бўйлаб блокланган жамоатларнинг умумий сони 22,59 миллионга етди. Шундан 158 750 таси бевосита терроризм билан алоқадор деб топилган ва қатъий тартибда ўчирилган.
Модерация воситалари ва замонавий технологияларМазкур кўламли жараёнларни амалга оширишда Telegram бир нечта самарали модерация механизмларидан фойдаланади. Платформа 2015-йилдан буён фойдаланувчиларнинг шикоятлари ҳамда машинавий ўқитиш (мачине леарнинг) технологияларига асосланган проактив мониторинг тизимини қўллаб келади.
Шунингдек, жорий йил бошида мазкур хавфсизлик чораларига сунъий интеллект технологияларига асосланган замонавий ечимлар ҳам қўшилди. Бу эса қоидабузарликларни тезкор аниқлаш ва миллионлаб аудитемга эга мессенжердаги зарарли контент тарқалишининг олдини олиш имконини бермоқда.
…