Туркияда трансфер «бомбаси»: Душан Влахович «Бешиктош» билан келишиб олди!

·59·Спорт
Туркияда трансфер «бомбаси»: Душан Влахович «Бешиктош» билан келишиб олди!
Қисқача

Душан Влахович «Бешиктош» сафига эркин агент сифатида қўшилишга яқин турибди, томонлар шартноманинг асосий бандлари бўйича келишиб олган. У 2029 йилнинг ёзига қадар шартнома имзолаб, бонуслардан ташқари йилига 8 миллион евро маош олиши кутилмоқда. «Бешиктош» бош мураббийи Винченсо Италиано футболчини Саудия Арабистони клубларининг таклифларини рад этиб, Туркия чемпионатини танлашга кўндирган.

Сербиялик номдор ҳужумчи Душан Влахович фаолиятини Туркия Суперлигасида давом эттиришга яқин турибди. Италиялик таниқли инсайдер ва журналист Николо Скиранинг X (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги хабарига кўра, 26 ёшли форвард эркин агент сифатида Истанбулнинг «Бешиктош» клуби сафига бориб қўшилиш арафасида.

Манба хабарига кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирган ва шартноманинг асосий бандлари бўйича келишувга эришиб бўлинган.

2029 йилгача шартнома ва 8 миллион евролик маош

«Бешиктош» раҳбарияти сербиялик тўпурар учун молиявий жиҳатдан жуда жозибадор таклиф тайёрлаган:

  • Шартнома муддати: 2029 йилнинг ёзига қадар (3 йиллик шартнома);

  • Йиллик маош: Бонусларни ҳисобга олмаганда йилига 8 миллион евро;

  • Бонус: Влахович эркин агент сифатида кўчиб ўтаётгани боис шартнома имзолагани учун алоҳида катта миқдордаги «кўтарилиш» (signing bonus) пулини қўлга киритади.

Туркия клуби раҳбарияти ушбу йирик келишувни яқин кунларда муваффақиятли якунлашига тўлиқ ишонч билдирмоқда.

Винченцо Италиано омили ва Саудия таклифининг рад этилиши

Ушбу трансфернинг муваффақиятли кечишида «Бешиктош» бош мураббийлигига келган Винченцо Италиано асосий роль ўйнамоқда. Мураббий сербиялик ҳужумчи билан шахсан боғланиб, уни жамоадаги марказий лойиҳа ва асосий тўпурар бўлишига ишонтира олган.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Влаховичга Саудия Арабистони клубларидан астрономик суммадаги молиявий таклифлар тушган эди. Бироқ футболчи кучли рақобат ва Европа манзарасига яқин бўлган Туркия чемпионатини танлаб, арабларнинг таклифини рад этди.

Влаховичнинг жорий мавсумдаги кўрсаткичлари ва трансфер қиймати

Сербиялик ҳужумчи 2025/2026 йилги мавсумда ҳам юқори сермаҳсуллик кўрсатиб келмоқда:

  • Ўйинлар сони: 23 та (барча турнирларда);

  • Голлар: 10 та;

  • Голли узатмалар: 2 та.

Нуфузли Transfermarkt портали Душан Влаховичнинг айни дамдаги бозор қийматини 35 миллион еврога баҳоламоқда. Шундай экан, «Бешиктош»нинг ушбу даражадаги ҳужумчини текинга (эркин агент сифатида) қўлга киритаётгани трансфер бозоридаги энг йирик муваффақиятлардан бири сифатида эътироф этилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Душан ВлаховичБешикташВинченцо ИталианоНиколо СкираТуркия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жон Барнс Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтишини юқори баҳоладиЖон Барнс Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтишини юқори баҳоладиБугун, 18:38Арсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчиАрсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 18:17Бен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБугун, 17:36Деан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиДеан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиБугун, 17:34Энцо Мареска «Сити»даги ноодатий қоидаси ва Ҳоланд ҳақида гапирдиЭнцо Мареска «Сити»даги ноодатий қоидаси ва Ҳоланд ҳақида гапирдиБугун, 17:26Маттиа Перин келажаги борасида иккиланмоқдаМаттиа Перин келажаги борасида иккиланмоқдаБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)