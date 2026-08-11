Туркияда трансфер «бомбаси»: Душан Влахович «Бешиктош» билан келишиб олди!
Душан Влахович «Бешиктош» сафига эркин агент сифатида қўшилишга яқин турибди, томонлар шартноманинг асосий бандлари бўйича келишиб олган. У 2029 йилнинг ёзига қадар шартнома имзолаб, бонуслардан ташқари йилига 8 миллион евро маош олиши кутилмоқда. «Бешиктош» бош мураббийи Винченсо Италиано футболчини Саудия Арабистони клубларининг таклифларини рад этиб, Туркия чемпионатини танлашга кўндирган.
Сербиялик номдор ҳужумчи Душан Влахович фаолиятини Туркия Суперлигасида давом эттиришга яқин турибди. Италиялик таниқли инсайдер ва журналист Николо Скиранинг X (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги хабарига кўра, 26 ёшли форвард эркин агент сифатида Истанбулнинг «Бешиктош» клуби сафига бориб қўшилиш арафасида.
Манба хабарига кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирган ва шартноманинг асосий бандлари бўйича келишувга эришиб бўлинган.
2029 йилгача шартнома ва 8 миллион евролик маош
«Бешиктош» раҳбарияти сербиялик тўпурар учун молиявий жиҳатдан жуда жозибадор таклиф тайёрлаган:
Шартнома муддати: 2029 йилнинг ёзига қадар (3 йиллик шартнома);
Йиллик маош: Бонусларни ҳисобга олмаганда йилига 8 миллион евро;
Бонус: Влахович эркин агент сифатида кўчиб ўтаётгани боис шартнома имзолагани учун алоҳида катта миқдордаги «кўтарилиш» (signing bonus) пулини қўлга киритади.
Туркия клуби раҳбарияти ушбу йирик келишувни яқин кунларда муваффақиятли якунлашига тўлиқ ишонч билдирмоқда.
Винченцо Италиано омили ва Саудия таклифининг рад этилиши
Ушбу трансфернинг муваффақиятли кечишида «Бешиктош» бош мураббийлигига келган Винченцо Италиано асосий роль ўйнамоқда. Мураббий сербиялик ҳужумчи билан шахсан боғланиб, уни жамоадаги марказий лойиҳа ва асосий тўпурар бўлишига ишонтира олган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Влаховичга Саудия Арабистони клубларидан астрономик суммадаги молиявий таклифлар тушган эди. Бироқ футболчи кучли рақобат ва Европа манзарасига яқин бўлган Туркия чемпионатини танлаб, арабларнинг таклифини рад этди.
Влаховичнинг жорий мавсумдаги кўрсаткичлари ва трансфер қиймати
Сербиялик ҳужумчи 2025/2026 йилги мавсумда ҳам юқори сермаҳсуллик кўрсатиб келмоқда:
Ўйинлар сони: 23 та (барча турнирларда);
Голлар: 10 та;
Голли узатмалар: 2 та.
Нуфузли Transfermarkt портали Душан Влаховичнинг айни дамдаги бозор қийматини 35 миллион еврога баҳоламоқда. Шундай экан, «Бешиктош»нинг ушбу даражадаги ҳужумчини текинга (эркин агент сифатида) қўлга киритаётгани трансфер бозоридаги энг йирик муваффақиятлардан бири сифатида эътироф этилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…