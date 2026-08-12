ЙПХдан қочган ва буни видеога олган мотоциклчи 15 суткага қамалди (видео)

·39·Жамият
ЙПХдан қочган ва буни видеога олган мотоциклчи 15 суткага қамалди (видео)
Қисқача

Мотоцикл ҳайдовчиси ЙПХ инспекторларининг тўхташ ҳақидаги қонуний талабига бўйсунмагани ва ҳаракат хавфсизлигига таҳдид солгани учун 15 сутка маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинди. У «Янги Ўзбекистон» боғи атрофидаги гавжум йўлда юқори тезликда ҳаракатланиб, қоидабузарликни видеога олган. Суриштирувда ҳайдовчида мотоцикл бошқариш учун зарур бўлган «А» тоифали гувоҳнома йўқлиги, фақат «Б» тоифали гувоҳномага эга экани аниқланган.

Ижтимоий тармоқларда мотоцикл ҳайдовчиси томонидан тасвирга олинган ва кенг муҳокамаларга сабаб бўлган видеотасвир тарқалди. Унда ҳайдовчи Йўл-патруль хизмати (ЙПХ) инспекторларининг тўхташ ҳақидаги қонуний талабини намойишкорона тарзда эътиборсиз қолдириб, юқори тезликда ҳаракатни давом эттиргани акс этган.

«Янги Ўзбекистон» боғи яқинидаги хавфли пойга

Маълум бўлишича, ушбу қоидабузарлик ҳолати ва видеотасвир Тошкент вилояти ҳамда пойтахтни боғловчи гавжум йўллардан бирида — «Янги Ўзбекистон» боғи атрофида содир бўлган. Мотоциклчи йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидаларини ва ички ишлар ходимларининг талабларини қўпол равишда бузиб, атрофдаги бошқа ҳаракат қатнашчиларининг ҳаётига ҳам хавф туғдирган.

ИИББ муносабати ва суд ҳукми

Тошкент шаҳар ИИББ ЙҲХБ матбуот хизматининг хабар беришича, ИИББ ходимлари томонидан ўтказилган тезкор суриштирув тадбирлари давомида қоидабузар мотоциклчининг шахси зудлик билан аниқланган. Унга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг (МЖтК) тегишли моддалари билан маъмурий баённома ва зарур ҳужжатлар расмийлаштирилди.

Ишни кўриб чиққан жиноят ишлари бўйича судим қарори билан, ЙПХ ходимининг қонуний талабига бўйсунмаган ва ҳаракат хавфсизлигига таҳдид солган ҳайдовчига нисбатан 15 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.

«А» тоифаси йўқ, фақат «Б»: Қоидабузарга қўшимча чора кўрилади

Суриштирув давомида яна бир муҳим жиҳат ошкор бўлди. Ҳайдовчининг мотоциклни бошқариш учун мажбурий ҳисобланган «А» тоифасидаги ҳайдовчилик гувоҳномаси умуман бўлмаган. У фақат енгил автомобилларни бошқариш ҳуқуқини берувчи «Б» тоифадаги гувоҳномага эга бўлган, холос.

ИИББ ЙҲХБ огоҳлантиришича, 15 суткалик маъмурий қамоқ муддатини ўтаб бўлганидан сўнг ҳам ҳайдовчи транспорт воситасини шунчаки олиб кета олмайди. Унда тегишли «А» тоифаси бўлмагани сабабли, мотоциклни жарима майдончасидан олиш ёки унга эгалик қилиш масаласида қонунчиликка мувофиқ қўшимча қатъий чоралар кўрилиши билдирилган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Янги ЎзбекистонТошкентЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

80 ёшида парашютда сакраган буви барчани ҳайратда қолдирди80 ёшида парашютда сакраган буви барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 01:07“HOWO” юк машинаси солиқ қарздорлиги учун хатланиб аукционга қўйилди“HOWO” юк машинаси солиқ қарздорлиги учун хатланиб аукционга қўйилдиКеча, 21:52От миниб келган ўғил онасини қувонтирдиОт миниб келган ўғил онасини қувонтирдиКеча, 20:11Блогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалдиБлогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалдиКеча, 17:56Атиргуллардан ясалган улкан оқ от кимга совға қилинди? (видео)Атиргуллардан ясалган улкан оқ от кимга совға қилинди? (видео)Кеча, 17:52Ўзбекистонда Блогерлар кенгаши: У блогерларга қандай имкониятлар беради?Ўзбекистонда Блогерлар кенгаши: У блогерларга қандай имкониятлар беради?Кеча, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди