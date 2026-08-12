ЙПХдан қочган ва буни видеога олган мотоциклчи 15 суткага қамалди (видео)
Мотоцикл ҳайдовчиси ЙПХ инспекторларининг тўхташ ҳақидаги қонуний талабига бўйсунмагани ва ҳаракат хавфсизлигига таҳдид солгани учун 15 сутка маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинди. У «Янги Ўзбекистон» боғи атрофидаги гавжум йўлда юқори тезликда ҳаракатланиб, қоидабузарликни видеога олган. Суриштирувда ҳайдовчида мотоцикл бошқариш учун зарур бўлган «А» тоифали гувоҳнома йўқлиги, фақат «Б» тоифали гувоҳномага эга экани аниқланган.
Ижтимоий тармоқларда мотоцикл ҳайдовчиси томонидан тасвирга олинган ва кенг муҳокамаларга сабаб бўлган видеотасвир тарқалди. Унда ҳайдовчи Йўл-патруль хизмати (ЙПХ) инспекторларининг тўхташ ҳақидаги қонуний талабини намойишкорона тарзда эътиборсиз қолдириб, юқори тезликда ҳаракатни давом эттиргани акс этган.
«Янги Ўзбекистон» боғи яқинидаги хавфли пойга
Маълум бўлишича, ушбу қоидабузарлик ҳолати ва видеотасвир Тошкент вилояти ҳамда пойтахтни боғловчи гавжум йўллардан бирида — «Янги Ўзбекистон» боғи атрофида содир бўлган. Мотоциклчи йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидаларини ва ички ишлар ходимларининг талабларини қўпол равишда бузиб, атрофдаги бошқа ҳаракат қатнашчиларининг ҳаётига ҳам хавф туғдирган.
ИИББ муносабати ва суд ҳукми
Тошкент шаҳар ИИББ ЙҲХБ матбуот хизматининг хабар беришича, ИИББ ходимлари томонидан ўтказилган тезкор суриштирув тадбирлари давомида қоидабузар мотоциклчининг шахси зудлик билан аниқланган. Унга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг (МЖтК) тегишли моддалари билан маъмурий баённома ва зарур ҳужжатлар расмийлаштирилди.
Ишни кўриб чиққан жиноят ишлари бўйича судим қарори билан, ЙПХ ходимининг қонуний талабига бўйсунмаган ва ҳаракат хавфсизлигига таҳдид солган ҳайдовчига нисбатан 15 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.
«А» тоифаси йўқ, фақат «Б»: Қоидабузарга қўшимча чора кўрилади
Суриштирув давомида яна бир муҳим жиҳат ошкор бўлди. Ҳайдовчининг мотоциклни бошқариш учун мажбурий ҳисобланган «А» тоифасидаги ҳайдовчилик гувоҳномаси умуман бўлмаган. У фақат енгил автомобилларни бошқариш ҳуқуқини берувчи «Б» тоифадаги гувоҳномага эга бўлган, холос.
ИИББ ЙҲХБ огоҳлантиришича, 15 суткалик маъмурий қамоқ муддатини ўтаб бўлганидан сўнг ҳам ҳайдовчи транспорт воситасини шунчаки олиб кета олмайди. Унда тегишли «А» тоифаси бўлмагани сабабли, мотоциклни жарима майдончасидан олиш ёки унга эгалик қилиш масаласида қонунчиликка мувофиқ қўшимча қатъий чоралар кўрилиши билдирилган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…