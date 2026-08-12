Дабдабали тўй ўрнига тоғлар сари йўл олган келин-куёв эътибор тортди (видео)
Қашқадарё вилоятининг Яккабоғ туманида келин-куёвнинг тоғлар оша янги хонадон сари йўл олаётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда илиқ кутиб олинди. Кадрлар Зармас қишлоғида тасвирга олинган бўлиб, унда қиммат машиналар ва дабдабали маросимлар ўрнига тоғлар бағридаги сокин йўл кўрсатилган. Фойдаланувчилар келин-куёвга бахт тилаб, ҳақиқий бахт дабдаба ва бойликда эмас, балки ҳаёт йўлида бир-бирини қўллаб-қувватлашда эканини таъкидлаган.
Қашқадарё вилоятининг Яккабоғ туманида тасвирга олинган келин-куёвнинг тўй видеоси ижтимоий тармоқларда илиқ кутиб олинди. Яккабоғнинг тоғли ҳудудлари, жумладан, Зармас қишлоғи ҳам ўзининг гўзал табиати билан танилган.
Бугун айрим тўйларда ҳашаматли автомобиллар, дабдабали безаклар ва катта тантаналарга алоҳида урғу берилаётган бир пайтда, ушбу видеодаги оддий манзара кўпчиликнинг эътиборини тортган.
Кадрлар Зармас қишлоғида келин-куёвнинг тоғлар оша янги хонадон сари йўл олаётганини акс эттиради. Унда қатор-қатор қиммат машиналар ёки дабдабали маросимлар эмас, балки тоғлар бағридаги сокин йўл ва янги ҳаёт сари қадам ташлаётган ёшлар тасвирланган.
Видео остидаги изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар келин-куёвга бахт тилаб, самимий тилакларини ёзган. Айримлар эса ҳақиқий бахт дабдаба ва бойликда эмас, балки ҳаёт йўлида бир-бирини қўллаб-қувватлашда эканини таъкидлаган.
Сизнингча, ҳақиқий бахт нимада? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
…