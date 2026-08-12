Фликнинг кескин қарори: У 6 нафар футболчини машғулотлардан ажратди
«Барселона» бош мураббийи Ханс-Дитер Флик таркибдаги 6 нафар футболчини умумий гуруҳ машғулотларидан четлатиб, алоҳида режимга ўтказди. Уларнинг қаторига Марк Касадо, Эктор Форт, Хофре Торренц, Томми Маркес, Тони Фернандес ва Гиле Фернандес киритилди. Қарор футболчиларнинг жароҳат олишининг олдини олиш ҳамда трансфер режалари ва ўйинчиларнинг трансфер қийматини сақлаб қолиш мақсадида қабул қилинган.
Каталониянинг «Барселона» клуби бош мураббийи Ханс-Дитер Флик ёзги трансферлар ва янги мавсум олдидан жамоада қатъий хавфсизлик чораларини қўллашга қарор қилди. Германиялик мутахассис таркибдаги 6 нафар футболчини умумий гуруҳ машғулотларидан вақтинча четлатиб, алоҳида режимга ўтказди.
Жароҳат хавфи ва трансфер режалари
Испаниянинг нуфузли Mundo Deportivo нашри хабарига кўра, Фликнинг ушбу қарори ортида трансфер бозоридаги режаларни асраб қолиш ва ўйинчиларнинг соғлиғини хавф остига қўймаслик мақсади ётибди.
Сўнгги пайтларда футбол оламида ёш ўйинчиларнинг (хусусан, иқтидорли футболчи Руни Бардгджи кабиларнинг) оғир тизза жароҳатлари олиб, узоқ муддатга сафдан чиқиши ва трансфер режаларининг барбод бўлиши Фликни янада эҳтиёткор бўлишга мажбур қилди. Мураббий клубни тарк этиши кутилаётган ёки бошқа жамоаларга ижарага берилиши режалаштирилган футболчиларнинг кутилмаганда жароҳат олишини умуман истамаяпти.
Алоҳида рўйхатдан ўрин олган 6 футболчи
Флик томонидан умумий гуруҳ машғулотларидан ажратилган ва индивидуал дастур бўйича шуғулланаётган футболчилар рўйхатига қуйидагилар киритилди:
Марк Касадо
Эктор Форт
Хофре Торрентс
Томми Маркес
Тони Фернандес
Гилье Фернандес
Клубнинг трансфер стратегиясига таъсири
Ханс-Дитер Флик ушбу футболчилардан бирортаси жароҳат олиб, «Барселона»да қолиб кетиши ёки уларнинг трансфер қиймати тушиб кетишидан хавотирда. Чеклов чоралари каталонияликларнинг молиявий фэйр-плей ва янги харидлар учун бюджет бўшатиш стратегиясида муҳим аҳамиятга эга.
Каталония клуби раҳбарияти ва мураббийлар штаби ушбу футболчиларнинг келажагини яқин кунларда узил-кесил ҳал қилишни режалаштирмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…