Фликнинг кескин қарори: У 6 нафар футболчини машғулотлардан ажратди

·46·Спорт
Фликнинг кескин қарори: У 6 нафар футболчини машғулотлардан ажратди
Қисқача

«Барселона» бош мураббийи Ханс-Дитер Флик таркибдаги 6 нафар футболчини умумий гуруҳ машғулотларидан четлатиб, алоҳида режимга ўтказди. Уларнинг қаторига Марк Касадо, Эктор Форт, Хофре Торренц, Томми Маркес, Тони Фернандес ва Гиле Фернандес киритилди. Қарор футболчиларнинг жароҳат олишининг олдини олиш ҳамда трансфер режалари ва ўйинчиларнинг трансфер қийматини сақлаб қолиш мақсадида қабул қилинган.

Каталониянинг «Барселона» клуби бош мураббийи Ханс-Дитер Флик ёзги трансферлар ва янги мавсум олдидан жамоада қатъий хавфсизлик чораларини қўллашга қарор қилди. Германиялик мутахассис таркибдаги 6 нафар футболчини умумий гуруҳ машғулотларидан вақтинча четлатиб, алоҳида режимга ўтказди.

Жароҳат хавфи ва трансфер режалари

Испаниянинг нуфузли Mundo Deportivo нашри хабарига кўра, Фликнинг ушбу қарори ортида трансфер бозоридаги режаларни асраб қолиш ва ўйинчиларнинг соғлиғини хавф остига қўймаслик мақсади ётибди.

Сўнгги пайтларда футбол оламида ёш ўйинчиларнинг (хусусан, иқтидорли футболчи Руни Бардгджи кабиларнинг) оғир тизза жароҳатлари олиб, узоқ муддатга сафдан чиқиши ва трансфер режаларининг барбод бўлиши Фликни янада эҳтиёткор бўлишга мажбур қилди. Мураббий клубни тарк этиши кутилаётган ёки бошқа жамоаларга ижарага берилиши режалаштирилган футболчиларнинг кутилмаганда жароҳат олишини умуман истамаяпти.

Алоҳида рўйхатдан ўрин олган 6 футболчи

Флик томонидан умумий гуруҳ машғулотларидан ажратилган ва индивидуал дастур бўйича шуғулланаётган футболчилар рўйхатига қуйидагилар киритилди:

  • Марк Касадо

  • Эктор Форт

  • Хофре Торрентс

  • Томми Маркес

  • Тони Фернандес

  • Гилье Фернандес

Клубнинг трансфер стратегиясига таъсири

Ханс-Дитер Флик ушбу футболчилардан бирортаси жароҳат олиб, «Барселона»да қолиб кетиши ёки уларнинг трансфер қиймати тушиб кетишидан хавотирда. Чеклов чоралари каталонияликларнинг молиявий фэйр-плей ва янги харидлар учун бюджет бўшатиш стратегиясида муҳим аҳамиятга эга.

Каталония клуби раҳбарияти ва мураббийлар штаби ушбу футболчиларнинг келажагини яқин кунларда узил-кесил ҳал қилишни режалаштирмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

БарселонаХанси ФликМундо ДепортивоРуни БарджиТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либосларБугун, 19:14Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Бугун, 19:01Манчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаМанчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаБугун, 18:54Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Бугун, 18:43Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»Бугун, 18:36Интер Давиде Фраттеси трансферидан сўнг Куртис Жонс учун ҳаракат бошлайдиИнтер Давиде Фраттеси трансферидан сўнг Куртис Жонс учун ҳаракат бошлайдиБугун, 18:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади