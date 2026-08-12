Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?

·29·Спорт
Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?
Қисқача

ММА афсонаси Алистар Оверим Рико Верхувенга бокс қоидалари бўйича жанг ўтказишни таклиф қилди. Оверим бу тўқнашувни 2027 йилда Амстердамдаги аренада ўтказиб, Нидерландиянинг биринчи рақамли спортчисини аниқламоқчи. Рико Верхувен 23 май куни Мисрда супероғир вазн тоифасида жаҳон чемпиони Александр Усикка қарши жанг қилиб, 11-раундда техник нокаут билан мағлуб бўлганди.

Жанговар спорт турлари оламида навбатдаги грандиоз ва шов-шувли тўқнашув пишиб етилмоқда. Аралаш яккакурашлар (ММА) афсонаси Алистар Оверим Кикбоксинг бўйича Glory собиқ чемпиони Рико Верхувенни бокс қоидалари бўйича жанг ўтказишга таклиф қилди.

Иккала нидерландиялик спортчи ўртасидаги азалий муросасизлик энди ринг майдонида узил-кесил ҳал бўлиши мумкин.

«ММАда у менга қарши чиқмасди — шунинг учун боксни таклиф қиламан»

Алистар Оверим ўзининг сўнгги баёнотида Рико Верхувенга бокс қоидалари асосида куч синашишни таклиф қилиши сабабларини ва Амстердамда катта жанг ташкил этиш режасини ошкор қилди:

«Боксда Риконинг имкониятлари баландроқ, буни тан оламан. Шу сабабли биз унга айнан бокс қоидалари бўйича жанг таклиф қиляпмиз. Нега дейсизми? Чунки ММА қоидалари бўйича баҳсда Верхувен менга қарши октагонга чиқишга ҳеч қачон юраги дов демасди... Уни Амстердамда кўришга умид қиламиз.

Рико, мендан қочма! Мухлислар, бутун Нидерландия ва мен ҳам айнан шу тўқнашувни хоҳлаймиз. Орамизда ҳали ҳисоб-китоб қилинмаган масалалар бор. Кел, бир умрга ҳаммасига нуқта қўйиб, Нидерландияда ким биринчи рақамли спортчи эканини аниқлаймиз. Буни 2027 йилда Амстердамдаги аренада амалга оширайлик!» — деди Оверим.

Усикка қарши супержанг ва Верхувеннинг боксдаги қадами

Эслатиб ўтамиз, Рико Верхувен шу йилнинг 23 май куни Мисрда супероғир вазн тоифасида жаҳон чемпиони Александр Усикка қарши шов-шувли рингга кўтарилиб, профессионал боксдаги энг мураккаб синовни бошдан кечирган эди. Ўша драматик кечган баҳснинг 11-раундида Усик кучли зарбалар серияси билан Верхувенни техник нокаутга учратганди.

Шунга қарамай, Верхувен рингда кўрсатган матонати билан бокс олами эътиборини тортди ва эндиликда Оверим билан бўладиган тўқнашув 2027 йилнинг энг йирик ва даромадли спорт воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Алистар ОверимРико ВерхувенАлександр УсикАмстердамНидерландия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либосларБугун, 19:14Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Бугун, 19:01Манчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаМанчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаБугун, 18:54Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»Бугун, 18:36Интер Давиде Фраттеси трансферидан сўнг Куртис Жонс учун ҳаракат бошлайдиИнтер Давиде Фраттеси трансферидан сўнг Куртис Жонс учун ҳаракат бошлайдиБугун, 18:34Расман: «Манчестер Сити» Херонимо Рульи трансферини эълон қилдиРасман: «Манчестер Сити» Херонимо Рульи трансферини эълон қилдиБугун, 18:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади