Джед Спенс Интер клубига ўтишга рози бўлди ва расмий таклиф юборилди
Джед Спенс Тоттенхемдан Интер клубига ўтиш ва Италия А сериясида фаолиятини давом эттиришга рози бўлди. Интер раҳбарияти ҳимоячи учун 30 миллион евродан ортиқ маблағни ўз ичига олган илк расмий таклифни юборди. Тоттенхем эса трансфер учун 35 миллион евро ва қўшимча бонуслар талаб қилмоқда. Спенс илгари Женоа клубида ижара асосида тўп сурган, ҳозирда эса Энди Роберцон, Дестини Удоги ва Педро Порро асосий таркиб учун курашда ундан олдинда бормоқда.
Англиянинг Тоттенхем клуби ҳимоячиси Джед Спенс фаолиятини Италия А сериясида давом эттиришга яқин турибди. Goal.com хабар қилишича, 25 ёшли инглиз футболчиси миланликлар клуби билан шартнома шузумалари бўйича тўлиқ келишувга эришган ва Италияга кўчиб ўтишга розилик билдирган. Бу трансфер лондонликлар сафидаги таркибий ўзгаришлар фонида жамоа учун ҳам, ўйинчи учун ҳам муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Интер раҳбарияти ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Тоттенхемга расмий таклиф юборган. Fabrizio Romano маълумотига кўра, Нераззурри футболчи учун 30 миллион евродан ортиқ маблағни ўз ичига олган илк трансфер таклифини стол устига қўйган. Бу таклиф миланликларнинг ҳимоячига бўлган жиддий қизиқишини ва таркибни сифатли ўйинчилар билан бойитиш ниятида эканини яққол кўрсатиб турибди.
Тоттенхем талаблари ва трансфер тафсилотлариШунга қарамай, Лондон клуби футболчини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Тоттенхем раҳбарияти трансфер нархини 35 миллион евро ва қўшимча бонуслар кўринишида белгилашни талаб қилмоқда. Клуб футболчининг Англия терма жамоаси сафидаги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли ўйинлари ва трансфер бозоридаги юқори нархини ҳисобга олиб, талаб қилинаётган суммадан пастга тушиш ниятида эмас.
Джед Спенс илгари Италиянинг Женоа клубида ижара асосида тўп сурган тажрибага эга. Шу сабабли А серия муҳити унга бегона эмас ва футболчининг ўзи ҳам Италия чемпионатида яна бир бор ўзини синаб кўришга интилмоқда. Тоттенхем эса бошқа Премер-лига клубларидан ҳам қизиқиш борлигини инобатга олиб, энг мақбул молиявий таклифни кутмоқда.
Лондон клубидаги рақобат ва ўзгаришларСпенснинг Тоттенхемни тарк этиш эҳтимоли жамоанинг жорий трансфер ойнасидаги фаоллиги билан ҳам боғлиқ. Ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Энди Робертсон, Маркос Сенеси ва Ян Паул ван Хеке каби футболчилар таркибга қўшиб олинди. Шунингдек, асосий ўнг қанот ҳимоячиси Педро Порро клуб билан янги узоқ муддатли шартнома имзолаб, ўз келажагини Тоттенхем билан боғлади.
Ҳозирги вақтда Энди Робертсон, Дестини Удоги ва Педро Порро каби футболчилар асосий таркиб учун курашда Спенсдан олдинда бормоқда. Роберто Де Зерби қўл остида етарли ўйин амалиётига эга бўлмаган ҳимоячи учун хорижга йўл олиш ўз спорт формасини сақлаб қолиш ва мунтазам майдонга тушиш учун энг мақбул йўл сифатида кўрилмоқда.
…