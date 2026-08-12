Джед Спенс Интер клубига ўтишга рози бўлди ва расмий таклиф юборилди

·30·Спорт
Джед Спенс Интер клубига ўтишга рози бўлди ва расмий таклиф юборилди
Қисқача

Джед Спенс Тоттенхемдан Интер клубига ўтиш ва Италия А сериясида фаолиятини давом эттиришга рози бўлди. Интер раҳбарияти ҳимоячи учун 30 миллион евродан ортиқ маблағни ўз ичига олган илк расмий таклифни юборди. Тоттенхем эса трансфер учун 35 миллион евро ва қўшимча бонуслар талаб қилмоқда. Спенс илгари Женоа клубида ижара асосида тўп сурган, ҳозирда эса Энди Роберцон, Дестини Удоги ва Педро Порро асосий таркиб учун курашда ундан олдинда бормоқда.

Англиянинг Тоттенхем клуби ҳимоячиси Джед Спенс фаолиятини Италия А сериясида давом эттиришга яқин турибди. Goal.com хабар қилишича, 25 ёшли инглиз футболчиси миланликлар клуби билан шартнома шузумалари бўйича тўлиқ келишувга эришган ва Италияга кўчиб ўтишга розилик билдирган. Бу трансфер лондонликлар сафидаги таркибий ўзгаришлар фонида жамоа учун ҳам, ўйинчи учун ҳам муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Интер раҳбарияти ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Тоттенхемга расмий таклиф юборган. Fabrizio Romano маълумотига кўра, Нераззурри футболчи учун 30 миллион евродан ортиқ маблағни ўз ичига олган илк трансфер таклифини стол устига қўйган. Бу таклиф миланликларнинг ҳимоячига бўлган жиддий қизиқишини ва таркибни сифатли ўйинчилар билан бойитиш ниятида эканини яққол кўрсатиб турибди.

Тоттенхем талаблари ва трансфер тафсилотлари

Шунга қарамай, Лондон клуби футболчини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Тоттенхем раҳбарияти трансфер нархини 35 миллион евро ва қўшимча бонуслар кўринишида белгилашни талаб қилмоқда. Клуб футболчининг Англия терма жамоаси сафидаги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли ўйинлари ва трансфер бозоридаги юқори нархини ҳисобга олиб, талаб қилинаётган суммадан пастга тушиш ниятида эмас.

Джед Спенс илгари Италиянинг Женоа клубида ижара асосида тўп сурган тажрибага эга. Шу сабабли А серия муҳити унга бегона эмас ва футболчининг ўзи ҳам Италия чемпионатида яна бир бор ўзини синаб кўришга интилмоқда. Тоттенхем эса бошқа Премер-лига клубларидан ҳам қизиқиш борлигини инобатга олиб, энг мақбул молиявий таклифни кутмоқда.

Лондон клубидаги рақобат ва ўзгаришлар

Спенснинг Тоттенхемни тарк этиш эҳтимоли жамоанинг жорий трансфер ойнасидаги фаоллиги билан ҳам боғлиқ. Ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Энди Робертсон, Маркос Сенеси ва Ян Паул ван Хеке каби футболчилар таркибга қўшиб олинди. Шунингдек, асосий ўнг қанот ҳимоячиси Педро Порро клуб билан янги узоқ муддатли шартнома имзолаб, ўз келажагини Тоттенхем билан боғлади.

Ҳозирги вақтда Энди Робертсон, Дестини Удоги ва Педро Порро каби футболчилар асосий таркиб учун курашда Спенсдан олдинда бормоқда. Роберто Де Зерби қўл остида етарли ўйин амалиётига эга бўлмаган ҳимоячи учун хорижга йўл олиш ўз спорт формасини сақлаб қолиш ва мунтазам майдонга тушиш учун энг мақбул йўл сифатида кўрилмоқда.

Джед СпенсИнтерТоттенхемА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳноза Ҳайдарова Осиё чемпиони бўлди: уч уриниш — учаласи муваффақиятлиШаҳноза Ҳайдарова Осиё чемпиони бўлди: уч уриниш — учаласи муваффақиятлиБугун, 19:26Интер Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансферини якунладиИнтер Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансферини якунладиБугун, 19:16«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либосларБугун, 19:14Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Бугун, 19:01Манчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаМанчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаБугун, 18:54Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Бугун, 18:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади