Расман: «Манчестер Сити» Херонимо Рульи трансферини эълон қилди

·34·Спорт
Расман: «Манчестер Сити» Херонимо Рульи трансферини эълон қилди
Қисқача

«Манчестер Сити» 34 ёшли аргентиналик дарвозабон Херонимо Рули билан шартнома имзолади. Рули «Марсель» клубидан кўчиб ўтди ва «Этихад»да 2028 йил ёзигача амал қиладиган битимга қўл қўйди. У халқаро рухсатнома олиниши билан «Сити»нинг тўлақонли аъзосига айланади. Бу Рулининг «Манчестер Сити»даги иккинчи фаолият босқичи бўлиб, у 2016/2017 йилги мавсумда клуб сафида расмий ўйинда майдонга тушмаган.

Англиянинг «Манчестер Сити» клуби трансфер бозоридаги навбатдаги йирик харидларидан бирини амалга оширди. Франциянинг «Марселььь» клубида тўп суриб келаётган аргентиналик тажрибали дарвозабон Херонимо Рульи расман «шаҳарликлар» сафига кўчиб ўтди. Бу ҳақда Манчестер клубининг расмий сайти хабар бермоқда.

2028 йилгача мўлжалланган шартнома

Клуб томонидан берилган расмий баёнотга кўра, 34 ёшли посбон халқаро рухсатнома олиниши билан «Сити»нинг тўлақонли аъзосига айланади. Тажрибали дарвозабон «Этихад»да 2028 йилнинг ёзига қадар амал қиладиган икки йиллик шартномага имзо чекди.

«„Манчестер Сити“ Херонимо Рульи билан шартнома имзолаш жараёнини якунлади. Катта тажрибага эга аргентиналик дарвозабон Франциянинг „Марселььь“ клубидан „Этихад“га кўчиб ўтди ва 2028 йилгача мўлжалланган битимга қўл қўйди. У юқори даражадаги мусобақаларда тўпланган бой тажрибаси билан жамоамизга ёрдам беради», — дейилади «Манчестер Сити» матбуот хизмати хабарида.

«Сити»даги иккинчи имконият

Эътиборлиси, бу Херонимо Рульи учун «Манчестер Сити»даги иккинчи фаолият босқичи ҳисобланади. Аргентиналик голкипер 2016/2017 йилги мавсумда ҳам «Сити» билан шартнома тузган, аммо ўшанда рақобат сабаб асосий жамоа таркибида бирорта ҳам расмий ўйинда майдонга тушмасдан, Испаниянинг «Реал Сосьедад» клубига ўтиб кетган эди.

Орадан йиллар ўтиб, «Вильярреал», «Аякс» ва «Марселььь» каби нуфузли клублар ҳамда Аргентина терма жамоаси сафида катта тажриба тўплаган Рульи «Этихад»га асосий таркиб учун жиддий рақобатчи сифатида қайтмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Манчестер СитиЖеронимо РульиМарсельььВильярреалРеал Сосьедад
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳноза Ҳайдарова Осиё чемпиони бўлди: уч уриниш — учаласи муваффақиятлиШаҳноза Ҳайдарова Осиё чемпиони бўлди: уч уриниш — учаласи муваффақиятлиБугун, 19:26Интер Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансферини якунладиИнтер Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансферини якунладиБугун, 19:16«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либосларБугун, 19:14Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Бугун, 19:01Манчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаМанчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаБугун, 18:54Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Бугун, 18:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади