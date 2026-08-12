Расман: «Манчестер Сити» Херонимо Рульи трансферини эълон қилди
«Манчестер Сити» 34 ёшли аргентиналик дарвозабон Херонимо Рули билан шартнома имзолади. Рули «Марсель» клубидан кўчиб ўтди ва «Этихад»да 2028 йил ёзигача амал қиладиган битимга қўл қўйди. У халқаро рухсатнома олиниши билан «Сити»нинг тўлақонли аъзосига айланади. Бу Рулининг «Манчестер Сити»даги иккинчи фаолият босқичи бўлиб, у 2016/2017 йилги мавсумда клуб сафида расмий ўйинда майдонга тушмаган.
Англиянинг «Манчестер Сити» клуби трансфер бозоридаги навбатдаги йирик харидларидан бирини амалга оширди. Франциянинг «Марселььь» клубида тўп суриб келаётган аргентиналик тажрибали дарвозабон Херонимо Рульи расман «шаҳарликлар» сафига кўчиб ўтди. Бу ҳақда Манчестер клубининг расмий сайти хабар бермоқда.
2028 йилгача мўлжалланган шартнома
Клуб томонидан берилган расмий баёнотга кўра, 34 ёшли посбон халқаро рухсатнома олиниши билан «Сити»нинг тўлақонли аъзосига айланади. Тажрибали дарвозабон «Этихад»да 2028 йилнинг ёзига қадар амал қиладиган икки йиллик шартномага имзо чекди.
«„Манчестер Сити“ Херонимо Рульи билан шартнома имзолаш жараёнини якунлади. Катта тажрибага эга аргентиналик дарвозабон Франциянинг „Марселььь“ клубидан „Этихад“га кўчиб ўтди ва 2028 йилгача мўлжалланган битимга қўл қўйди. У юқори даражадаги мусобақаларда тўпланган бой тажрибаси билан жамоамизга ёрдам беради», — дейилади «Манчестер Сити» матбуот хизмати хабарида.
«Сити»даги иккинчи имконият
Эътиборлиси, бу Херонимо Рульи учун «Манчестер Сити»даги иккинчи фаолият босқичи ҳисобланади. Аргентиналик голкипер 2016/2017 йилги мавсумда ҳам «Сити» билан шартнома тузган, аммо ўшанда рақобат сабаб асосий жамоа таркибида бирорта ҳам расмий ўйинда майдонга тушмасдан, Испаниянинг «Реал Сосьедад» клубига ўтиб кетган эди.
Орадан йиллар ўтиб, «Вильярреал», «Аякс» ва «Марселььь» каби нуфузли клублар ҳамда Аргентина терма жамоаси сафида катта тажриба тўплаган Рульи «Этихад»га асосий таркиб учун жиддий рақобатчи сифатида қайтмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…